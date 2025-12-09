Hà Nội

Giải trí

MC Quyền Linh livestream bác tin 'bị bắt'

MC Quyền Linh tỏ ra bức xúc trước tin đồn thất thiệt. Nam nghệ sĩ cho biết, anh livestream để trấn an khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, theo Tiền Phong, từ tối ngày 7/12, nhiều fanpage đồng loạt chia sẻ video có nội dung với tiêu đề “Quyền Linh bị bắt”. Hình ảnh nhân vật trong video hao hao MC Quyền Linh. Tuy nhiên, không ít khán giả tinh ý nhận ra nhân vật trong clip chỉ là sản phẩm AI.

Phía Quyền Linh nhanh chóng bác tin ‘bị bắt’. Theo Vietnamnet, nam MC khẳng định tin đồn hoàn toàn không có cơ sở thực tế. Quyền Linh hiện tại có lịch công tác tại Hà Nội và tham gia làm việc với Hội Điện ảnh Việt Nam.

linh1.png
MC Quyền Linh livestream bác tin 'bị bắt'. Ảnh: FB Quyền Linh.

Theo Nhà Báo và Công Luận, trong livestream, Quyền Linh còn cho biết: "Thông tin trên mạng đúng là quá ác độc. Tôi xem thì toàn là hình ảnh, video do AI làm ra. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là có quá nhiều lượt xem và chia sẻ.

Tôi không hiểu vì sao những điều tốt thì ít được lan tỏa, còn thông tin xấu lại lan nhanh đến vậy. Tôi chỉ biết livestream trò chuyện với mọi người để đính chính, mong mọi người chia sẻ thông tin giúp tôi".

Ngoài ra, khi được hỏi có nhờ pháp luật can thiệp hay không, Quyền Linh cho rằng: “Kiện có được gì đâu, gieo trái nào thì gặt quả đó".

Trước Quyền Linh, Nhật Kim Anh cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn ‘bị bắt’. Theo Vietnamnet, nữ ca sĩ kiêm diễn viên chia sẻ, tin đồn sai sự thật xuất phát từ các trang web cá độ để tăng tương tác.

kimanh1.jpg
Nhật Kim Anh lên tiếng để tránh khán giả hiểu lầm. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.

Tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến Nhật Kim Anh và gia đình. Nữ nghệ sĩ lên tiếng để trấn an mọi người. Thông qua luật sư, Nhật Kim Anh nhờ cơ quan pháp luật vào cuộc đối với hành vi tung tin giả, ảnh hưởng đến danh dự của mình.

#MC Quyền Linh #nghệ sĩ Quyền Linh #diễn viên Quyền Linh #tin giả #tin đồn thất thiệt

