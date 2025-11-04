Hà Nội

MC Phương Thảo tái xuất rực rỡ tại chung kết ĐTDV 2025

Số hóa

MC Phương Thảo tái xuất rực rỡ tại chung kết ĐTDV 2025

Sau thời gian vắng bóng để du học, MC Phương Thảo đã trở lại đầy ấn tượng tại sân khấu ĐTDV mùa Đông 2025, khiến cộng đồng Liên Quân vỡ òa cảm xúc.

Thiên Trang (TH)
MC Phương Thảo chính thức tái xuất tại trận chung kết ĐTDV mùa Đông 2025 sau thời gian du học.
Sự trở lại của cô mang đến niềm vui lớn cho cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile.
Vẻ ngoài rạng rỡ, phong thái chuyên nghiệp giúp nữ MC chiếm trọn spotlight sân khấu.
Phương Thảo được mệnh danh là “nữ thần Liên Quân” nhờ nhan sắc và lối dẫn duyên dáng.
Cô cũng là “tôm mẹ” trung thành của đội tuyển Saigon Phantom, luôn đồng hành và cổ vũ hết mình.
Mỗi lần xuất hiện, nữ MC đều biết cách làm mới bản thân, từ trang phục đến phong cách dẫn.
Sự tận tâm và năng lượng tích cực giúp Phương Thảo giữ vững vị thế trong làng eSports Việt.
Màn tái xuất lần này không chỉ gây ấn tượng mà còn tiếp thêm lửa cho giải đấu lớn nhất năm.
Thiên Trang (TH)
