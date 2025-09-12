Hà Nội

Mẫu lookbook từng nổi đình đám khoe nhan sắc mặn mà ngưỡng tuổi ngoài 30

Cộng đồng trẻ

Mẫu lookbook từng nổi đình đám khoe nhan sắc mặn mà ngưỡng tuổi ngoài 30

Đăng ảnh mừng sinh nhật, cô nàng hot girl Trương Hoàng Mai Anh đã chứng minh được vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành của phụ nữ tuổi ngoài 30.

Trầm Phương
Ngày 9/9, trên trang cá nhân, nàng mẫu lookbook Hà thành từng nổi đình đám Trương Hoàng Mai Anh vừa đăng tải loạt ảnh mừng tuổi mới kèm dòng trạng thái: "Bắt đầu từ đầu 3 là mình thấy mình phải làm quen với cuộc sống trưởng thành hơn, điềm đạm hơn rồi..."(Ảnh: FBNV)
Ngày 9/9, trên trang cá nhân, nàng mẫu lookbook Hà thành từng nổi đình đám Trương Hoàng Mai Anh vừa đăng tải loạt ảnh mừng tuổi mới kèm dòng trạng thái: "Bắt đầu từ đầu 3 là mình thấy mình phải làm quen với cuộc sống trưởng thành hơn, điềm đạm hơn rồi..."(Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh, Mai Anh lựa chọn phong cách makeup tự nhiên với tone màu nude, làm nổi bật đôi mắt sâu và đôi môi căng mọng tự nhiên. Bộ váy trắng ren tinh xảo mà Mai Anh lựa chọn cũng thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế của cô. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh, Mai Anh lựa chọn phong cách makeup tự nhiên với tone màu nude, làm nổi bật đôi mắt sâu và đôi môi căng mọng tự nhiên. Bộ váy trắng ren tinh xảo mà Mai Anh lựa chọn cũng thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế của cô. (Ảnh: FBNV)
Thiết kế với phần cúp ngực ôm sát, tôn lên vóc dáng chuẩn mực, kết hợp với chất liệu ren mềm mại tạo nên vẻ nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
Thiết kế với phần cúp ngực ôm sát, tôn lên vóc dáng chuẩn mực, kết hợp với chất liệu ren mềm mại tạo nên vẻ nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
Đặc biệt ấn tượng là mái tóc bob layer được tạo kiểu uốn nhẹ, tạo độ phồng tự nhiên và khung mặt thanh tú. Kiểu tóc này không chỉ giúp Mai Anh trông trẻ trung mà còn tôn lên vẻ đẹp tinh tế, sang trọng của cô. (Ảnh: FBNV)
Đặc biệt ấn tượng là mái tóc bob layer được tạo kiểu uốn nhẹ, tạo độ phồng tự nhiên và khung mặt thanh tú. Kiểu tóc này không chỉ giúp Mai Anh trông trẻ trung mà còn tôn lên vẻ đẹp tinh tế, sang trọng của cô. (Ảnh: FBNV)
Trương Hoàng Mai Anh từng được biết đến với hình ảnh trong sáng, năng động khi mới bước vào nghề mẫu. Sau nhiều năm hoạt động, cô đã tích lũy được kinh nghiệm và tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân. (Ảnh: FBNV)
Trương Hoàng Mai Anh từng được biết đến với hình ảnh trong sáng, năng động khi mới bước vào nghề mẫu. Sau nhiều năm hoạt động, cô đã tích lũy được kinh nghiệm và tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi ngưỡng 30, Mai Anh cho thấy sự chín chắn không chỉ về mặt nghệ thuật mà còn về phong cách sống và cách nhìn nhận bản thân. Cô không ngại thể hiện sự gợi cảm một cách tinh tế và có chừng mực, thể hiện được sự tự tin của một người phụ nữ trưởng thành. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi ngưỡng 30, Mai Anh cho thấy sự chín chắn không chỉ về mặt nghệ thuật mà còn về phong cách sống và cách nhìn nhận bản thân. Cô không ngại thể hiện sự gợi cảm một cách tinh tế và có chừng mực, thể hiện được sự tự tin của một người phụ nữ trưởng thành. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng hiện tại có gia đình nhỏ hạnh phúc cùng nam ca sĩ Jaykii. Trên trang cá nhân, nàng hot girl ngày nào thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình tứ bên cạnh ông xã. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng hiện tại có gia đình nhỏ hạnh phúc cùng nam ca sĩ Jaykii. Trên trang cá nhân, nàng hot girl ngày nào thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình tứ bên cạnh ông xã. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện ngọt ngào thì cặp vợ chồng này cũng gắn liền với không ít thị phi liên quan đến thái độ, cách cư xử trên mạng xã hội và ở nơi công cộng. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện ngọt ngào thì cặp vợ chồng này cũng gắn liền với không ít thị phi liên quan đến thái độ, cách cư xử trên mạng xã hội và ở nơi công cộng. (Ảnh: FBNV)
Sau loạt ồn ào liên quan đến thái độ ứng xử, Trương Hoàng Mai Anh không còn giữ được "độ hot" như trước. Tuy nhiên cô nàng vẫn giữ được một lượng người theo dõi nhất định. (Ảnh: FBNV)
Sau loạt ồn ào liên quan đến thái độ ứng xử, Trương Hoàng Mai Anh không còn giữ được "độ hot" như trước. Tuy nhiên cô nàng vẫn giữ được một lượng người theo dõi nhất định. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng vẫn gắn liền với công việc mẫu ảnh. Phong cách thời trang của Mai Anh hướng đến có phần trưởng thành, thanh lịch và cũng có chiều sâu hơn. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng vẫn gắn liền với công việc mẫu ảnh. Phong cách thời trang của Mai Anh hướng đến có phần trưởng thành, thanh lịch và cũng có chiều sâu hơn. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Trương Hoàng Mai Anh #mẫu lookbook #phụ nữ 30 tuổi #vẻ đẹp trưởng thành #thời trang thanh lịch #người mẫu nổi tiếng

