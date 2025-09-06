Hà Nội

Mặt dây chuyền ngà voi siêu cổ đại, hé lộ bí mật tổ tiên

Kho tri thức

Mặt dây chuyền ngà voi siêu cổ đại, hé lộ bí mật tổ tiên

Mặt dây chuyền ngà voi 41.500 năm tuổi này có thể là đồ trang sức lâu đời nhất do con người cổ xưa từng tạo ra ở Châu Âu.

Thiên Đăng
Khi tiến hành khai quật trong lớp đá cổ tại Hang Stajnia ở Ba Lan, các chuyên gia đến từ Đại học Bologna bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Bologna.
Đó là một mặt dây chuyền bị nứt làm hai, làm từ ngà voi ma mút, mặt dây cao 4,5 cm, rộng 1,5 cm và dày 4 mm. Ảnh: @Đại học Bologna.
Mặt dây chuyền được đục lỗ và trang trí bằng ít nhất 50 dấu chấm bi nối liền tạo thành một đường cong bất thường. Các dấu chấm bi có thể tượng trưng cho một điều gì đó mà các chuyên gia chưa thể giải mã. Ảnh: @Đại học Bologna.
Thông qua phương pháp giám định niên đại bằng carbon phóng xạ tiên tiến, các chuyên gia đã xác định niên đại mặt dây chuyền ngà voi ma mút này là 41.500 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Bologna.
Nhà nghiên cứu chính Sahra Talamo, giáo sư tại Đại học Bologna cho biết: "Đây là đồ trang sức lâu đời nhất được biết đến ở Châu Âu, nó phản ánh một truyền thống chế tác trang sức đỉnh cao có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của người Homo sapiens ở châu Âu". Ảnh: @Đại học Bologna.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo thehistoryblog)
