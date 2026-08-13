TP.HCM khánh thành Trạm Công dân số thứ 8, tiếp tục đưa hệ sinh thái tiện ích thông minh đến tận khu dân cư

Hướng tới Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, TP.HCM đang đẩy mạnh nhân rộng mô hình Trạm Công dân số tại các khu dân cư và không gian công cộng, đưa tiện ích số đến “gần dân, sát dân” hơn.

Từ dịch vụ hành chính công, y tế số đến nhiều tiện ích thiết yếu, người dân có thể tiếp cận miễn phí, nhanh chóng và an toàn ngay tại một điểm chạm.

Ra mắt Trạm Công dân số thứ 8 tại phường Hòa Bình

Ngày 12/08, phường Hòa Bình (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành Trạm Công dân số mới, đánh dấu điểm trạm thứ 8 trên địa bàn TP.HCM. Hoạt động hướng đến chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Vừa qua, một điểm trạm mới cũng được khánh thành tại phường Tân Hưng. Trước đó, mô hình đột phá này đã được các đơn vị triển khai rộng rãi trên toàn thành phố tại phường Bình Phú, phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng các khu đô thị lớn như: Celadon City, Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương, Cityland Park Hills.

Lễ ra mắt Trạm Công dân số thứ 8 của TP.HCM tại phường Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Khánh.

Trạm Công dân số là sáng kiến của Công an TP.HCM, phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) chủ trì triển khai, với sự đồng hành của Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, Công ty GoTrust và các đơn vị. Việc đưa Trạm Công dân số vào hoạt động không chỉ mang đến điểm hỗ trợ thiết thực, an toàn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ số ngay tại địa bàn cư trú; mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, sử dụng CCCD gắn chip và VNeID để đơn giản hóa thủ tục. Đồng thời, mô hình này giúp tăng cường sự tương tác, hỗ trợ trực tiếp giữa các cơ quan, lực lượng công an với người dân ngay từ cơ sở, nối liền chính quyền và người dân, tạo nền tảng quan trọng xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân.

Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM phát biểu tại lễ ra mắt Trạm Công dân số thứ 5 tại Cityland Park Hills. Ảnh: Hoàng Khánh.

Tại lễ khánh thành Trạm Công dân số ở khu đô thị Cityland Park Hills (phường Gò Vấp) vào tháng 4 năm nay, Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM khẳng định, việc ra mắt và nhân rộng Trạm Công nhân số với rất nhiều tiện ích, tiện năng chính là kết quả của sự chuyển mình từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể động lực chính. Cung cấp thiết bị số tập trung, đa tiện ích để sử dụng miễn phí hoàn toàn ngay tại khu dân cư, để hỗ trợ người dân, không phân biệt và hạn chế đối tượng sử dụng. Đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân.

Trạm Công dân số đánh dấu bước chuyển đổi phương thức phục vụ người dân dựa trên dữ liệu, từ đơn lẻ sang tích hợp, từ thủ công sang trải nghiệm số liên thông. Ảnh: Hoàng Khánh.

Từ tinh thần đó, dựa trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), Trạm Công dân số mở rộng đến 6 nhóm tính năng thiết yếu bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính - ngân hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo thông minh, người dân dễ dàng sử dụng các dịch vụ trên ngay tại trạm một cách nhanh chóng, an toàn, bảo mật và không phải di chuyển xa.

Các chuyên gia nhận định, việc phường Hòa Bình đưa vào hoạt động điểm trạm thứ 8 là minh chứng cho thấy mô hình Trạm Công dân số đang phát huy hiệu quả, không chỉ tại các khu dân cư mà ở cả những không gian công cộng. Với sự hiện diện “gần dân, sát dân”, các tiện ích số ngày càng trở nên gần gũi, dễ sử dụng, “bám rễ sâu” phục vụ đời sống theo hướng thiết thực và bền vững. Đặc biệt, việc nhân rộng mô hình này tại các địa phương còn góp phần gia tăng khả năng tiếp cận toàn dân, phổ cập kỹ năng số và văn hóa số trong xã hội.

Y tế số “gõ cửa” từng khu dân cư

Trong tổng thể Trạm Công dân số, y tế số là một hợp phần quan trọng, góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân theo hướng thiết thực và dễ tiếp cận. Tại đây, người dân chỉ cần đăng nhập bằng căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID và xác thực bằng công nghệ sinh trắc học là có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hệ sinh thái tiện ích phục vụ người dân, từ hỗ trợ làm thủ tục hành chính công, tiện ích dân sinh đến chăm sóc sức khoẻ thông minh. Ảnh: Hoàng Khánh.

Trạm tích hợp các thiết bị y tế chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn khắt khe sử dụng trong thăm khám tại bệnh viện. Quy trình được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển và phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhờ đó, người dân dễ dàng kiểm tra miễn phí các chỉ số sức khỏe từ cơ bản như: chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), nồng độ oxy trong máu (SpO2), huyết áp và nhịp mạch; cho đến các chỉ số chuyên sâu như: tỷ lệ mỡ, nước và năng lượng cơ thể. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể đặt lịch tiêm chủng, nhận tư vấn sức khỏe cùng bác sĩ và chuyên gia y tế, sử dụng tiện ích dược phẩm số đảm bảo “đúng người - đúng toa”, được giao thuốc miễn phí và nhanh chóng...

Trải nghiệm kiosk Sức khỏe số tại Trạm Công dân số, bà N.N.Châu (65 tuổi, phường Hòa Bình) thích thú khi có thể tự thực hiện các thao tác kiểm tra sức khỏe mà không cần đến sự hỗ trợ của nhân viên.

“Chỉ cần đọc bảng hướng dẫn là tôi có thể tự thao tác được. Ở đây có thể đo những chỉ số quan trọng như huyết áp, nhiệt độ, cân nặng… rất thiết thực với người cao tuổi như tôi cũng như con cháu trong nhà. Bên cạnh đó còn có tiện ích mua thuốc, đặt lịch tiêm, rồi dịch vụ hành chính công, tài chính ngay sát gần, vô cùng thuận tiện. Mô hình hiện đại, miễn phí như thế này nếu được nhân rộng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người dân”, bà Châu nói.

Là người trẻ, thường xuyên cập nhật xu hướng, bạn T.T.P.Anh (21 tuổi, sinh viên) bày tỏ sự ngạc nhiên khi Trạm Công dân số có thể đo các chỉ số rất chi tiết: “Xem trên mạng mọi người hay khoe Trạm Công dân số có thể đo được chỉ số BMI, nay mình mới được trải nghiệm. Máy phân tích rất chi tiết, giúp mình nắm được tình trạng để điều chỉnh kịp thời. Đôi khi mình chủ quan, nghĩ còn trẻ nên không thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Giờ có trạm này ở ngay gần khu sinh sống không chỉ tiện lợi hơn, mà cũng nhắc nhở mình quan tâm đến sức khoẻ hơn.”

Nằm ở khu vực đông dân cư, trạm mở cửa phục vụ suốt ngày đêm, bất kể nắng mưa, giúp việc theo dõi sức khỏe hàng ngày thuận tiện hơn. Người dân có thể ghé ngay sau buổi tập thể dục buổi sáng, trong lúc chờ đón con, hay tranh thủ vài phút nghỉ ngơi sau các cuốc xe, cuốc giao hàng, khi tan ca muộn… Các điểm hỗ trợ hiện diện ngay sát gần nơi sinh sống, làm việc còn mang lại cảm giác an tâm khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe luôn được đáp ứng kịp thời.

Gia tăng nguồn lực mở rộng mô hình Trạm Công dân số phục vụ cộng đồng

Dưới sự chủ trì của Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu. Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin, đồng thời là thương hiệu được nhiều triệu người dân tin dùng trong nhiều năm qua, là đơn vị được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ công - tư tại cơ sở, mang dịch vụ thiết thực đến gần đời sống dân sinh. Trước đó, đây là một trong những đơn vị tiên phong tích hợp trên nền tảng VNeID và ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ người dân, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai các dịch vụ y tế số tại Trạm Công dân số.

Các chuyên gia nhận định, việc xã hội hóa mô hình với sự đồng hành của các doanh nghiệp như Long Châu, GoTrust… không chỉ giúp tối ưu nguồn lực, mà còn tạo điều kiện để các giải pháp công nghệ tiên tiến nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống.

Long Châu, GoTrust tiên phong đồng hành Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát triển các tiện ích y tế số phục vụ người dân ngay tại nơi sinh sống. Ảnh: Hoàng Khánh.

Đại diện Long Châu bày tỏ, chung tay xây dựng mô hình Trạm Công dân số trong cộng đồng là bước đi chiến lược của hệ thống trên hành trình mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe “gần dân, sát dân”, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại đến mọi người, giúp người Việt được thụ hưởng sự chăm sóc tiên tiến và công bằng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục cải tiến, đưa y tế thông minh đến gần hơn với đời sống, qua đó góp phần xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và bền vững trong cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Hiện Trạm Công dân số đang được các đơn vị nhân rộng tại TP.HCM và sẽ được triển khai tại một số địa phương trên cả nước trong thời gian tới.