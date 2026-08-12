SHB và Đại học Phenikaa hợp tác phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy kết nối đào tạo với thực tiễn

Thỏa thuận hợp tác giữa SHB và Đại học Phenikaa tạo nền tảng để hai bên phát huy thế mạnh, tăng cường phối hợp, thúc đẩy kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới những giá trị thiết thực, bền vững cho cộng đồng.

Mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Ngày 11/8, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Đại học Phenikaa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đơn vị, tạo cơ sở để phát huy thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, đồng thời triển khai các chương trình phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu thực tiễn.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nghiên cứu triển khai các hoạt động về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Các chương trình được thực hiện trên cơ sở nhu cầu, năng lực của mỗi bên và tuân thủ các quy định hiện hành.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Đại học Phenikaa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác

Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, SHB sẽ phối hợp nghiên cứu, tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của Đại học Phenikaa cùng cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên, học viên. Việc triển khai được thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ, chính sách và phê duyệt của cấp có thẩm quyền trong từng thời kỳ.

Ở lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên dự kiến phối hợp triển khai các hoạt động trao đổi chuyên môn, bồi dưỡng, hướng nghiệp, thực hành, thực tập, tuyển dụng và phát triển kỹ năng. Qua đó, học viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường thực tiễn, trong khi doanh nghiệp tăng cường kết nối với nguồn nhân lực trẻ và các cơ sở đào tạo.

Hai bên cũng sẽ nghiên cứu cơ hội phối hợp trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua kết nối chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức các chương trình chuyên môn phù hợp. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cộng đồng sẽ được xem xét triển khai theo từng chương trình cụ thể.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện SHB cho biết: “Việc hợp tác với Đại học Phenikaa thể hiện định hướng của SHB trong tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và gắn đào tạo với thực tiễn. SHB kỳ vọng hai bên sẽ phát huy thế mạnh, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, mang lại giá trị thiết thực cho sinh viên, học viên, nhà trường và cộng đồng.”

Đồng hành phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới

Việc ký kết với Đại học Phenikaa tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác giữa SHB với các cơ sở giáo dục đại học, hướng tới tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Trong những năm qua, SHB đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học trên cả nước, triển khai các chương trình về đào tạo, nghiên cứu, hướng nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và tạo cơ hội thực tiễn cho sinh viên. Mới đây, ngân hàng tiếp tục ký kết với 5 cơ sở giáo dục đại học gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hướng tới phát triển các trung tâm nghiên cứu, hệ sinh thái AI chuyên ngành và nguồn nhân lực số.

Song song với các chương trình đào tạo và nghiên cứu, SHB đồng hành cùng ngành giáo dục thông qua nhiều hoạt động tài trợ, hội thảo, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các chương trình dành cho học sinh, sinh viên, qua đó góp phần cải thiện môi trường học tập và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức.

Sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp càng có ý nghĩa khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực khoa học – công nghệ và khả năng đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới; Nghị quyết 68-NQ/TW đặt ra những định hướng lớn nhằm phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân; trong khi Nghị quyết 71-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong bối cảnh đó, liên kết giữa ngân hàng và các cơ sở giáo dục không chỉ mở rộng cơ hội học tập, thực hành và việc làm cho học viên, sinh viên, mà còn tạo cầu nối giữa tri thức, công nghệ, tài chính và nhu cầu thị trường, đưa hoạt động nghiên cứu, đào tạo gần hơn với thực tiễn phát triển của nền kinh tế.

Với hơn ba thập kỷ phát triển, SHB xác định “Con người là chủ thể” là một trong bốn trụ cột của Chiến lược chuyển đổi toàn diện. Thông qua mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, ngân hàng góp phần tăng cường liên kết nhà trường – doanh nghiệp, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó đóng góp vào các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước trên hành trình hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.