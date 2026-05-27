Mùa hè này, Omachi ra mắt sản phẩm mới nào “nức lòng” giới trẻ?

Ngày 23/5 vừa qua, Omachi Debut 2026 với chủ đề “Lạc vào xứ sở Tam Hoa” thu hút hàng chục nghìn khản giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với quy mô hoành tráng.

Sự kiện đánh dấu màn ra mắt siêu phẩm mới từ Omachi - Lẩu Tam Hoa cùng nhiều trải nghiệm nghệ thuật – giải trí ngập tràn âm thanh, ánh sáng và cảm hứng thiên nhiên hoàn toàn miễn phí dành cho giới trẻ ngay giữa trung tâm TP.HCM.

“Đại tiệc” âm thanh, ánh sáng và vũ đạo

Sau dấu ấn từ “Omachi Debut 2025 – Quán Xá Châu Á”, Omachi tiếp tục đưa sự kiện ra mắt sản phẩm mới thường niên của mình trở lại với phiên bản quy mô lớn hơn, sáng tạo hơn và giàu tính trải nghiệm hơn.

Với chủ đề “Lạc vào xứ sở Tam Hoa”, Omachi mang đến cho hàng chục nghìn khán giả màn đại diễu hành trải dài 250m, quy tụ 350 vũ công và 3 cỗ xe cao 10m. Cùng với đó là nhiều tiết mục trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, cộng hưởng hiệu ánh sáng kỳ ảo kết hợp trình diễn đa tầng.

Điểm nhấn đặc biệt của Omachi Debut 2026 chính là màn ra mắt đầy ấn tượng của sản phẩm Omachi Lẩu Tam Hoa xuất hiện từ độ cao 15m cùng sứ giả Tam Hoa – Rapper HIEUTHUHAI.

Lẩu Tam Hoa – Hành trình đổi mới và bài học từ thiên nhiên

Năm 2025, Omachi tạo dấu ấn với bộ sưu tập Quán Xá Châu Á, đưa các món ăn phổ biến trong khu vực châu Á đến gần hơn với người tiêu dùng đại chúng. Bước sang năm 2026, thương hiệu lựa chọn một hướng tiếp cận khác, tập trung vào xu hướng tiêu dùng lành mạnh và tự nhiên hơn.

Lẩu Tam Hoa được phát triển xoay quanh định hướng kết hợp nguyên liệu tự nhiên với công nghệ chế biến hiện đại. Điểm khác biệt nằm ở sợi “Tam Hoa”, mà Omachi sáng tạo nên đượclàm từ 3 loại hoa và KONJAC: sợi hồng từ hoa atiso đỏ, sợi vàng từ hồng hoa & sợi tím từ hoa đậu biếc.

Bên cạnh đó, công nghệ sấy thăng hoa được áp dụng nhằm bảo toàn hương vị và cấu trúc nguyên liệu, giúp nâng cao trải nghiệm so với các sản phẩm tiện lợi truyền thống. Cách tiếp cận này cho thấy Masan Consumer không chỉ đổi mới ở cấp độ ý tưởng, mà còn đầu tư vào công nghệ để hiện thực hóa định vị sản phẩm.

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) chia sẻ: “Nếu như năm 2025, chúng tôi mang đến câu chuyện về Omachi Quán Xá Châu Á; thì năm 2026, câu chuyện đổi mới sẽ xoay quanh chủ đề học từ thiên nhiên. Chọn Omachi là chọn đổi mới – mỗi năm đều có một hành trình đổi mới sáng tạo”.

Không chỉ là sự kiện giải trí, Omachi Debut còn là lễ hội công bố sản phẩm mới thường niên của Omachi – nơi thương hiệu giới thiệu những bước tiến mới trong hành trình đổi mới sáng tạo. Qua từng năm, Omachi liên tục tiên phong mang đến các dòng sản phẩm thực phẩm cao cấp, không ngừng nâng cấp trải nghiệm thưởng thức cho người tiêu dùng.

“Omachi Debut 2026 – Lạc vào xứ sở Tam Hoa” đã thu hút đông đảo người dân và giới trẻ tham gia. Sự kiện tiếp tục khẳng định Omachi Debut là một trong những lễ hội thương hiệu được mong chờ nhất mỗi năm – nơi sản phẩm mới, nghệ thuật trình diễn và tinh thần đổi mới cùng hòa quyện trong một trải nghiệm bùng nổ giữa trung tâm thành phố.

Box Thông tin về thương hiệu Omachi Omachi là thương hiệu thực phẩm tiện lợi thuộc Công ty CP Hàng Tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán: MCH). Thương hiệu được ra mắt vào năm 2015 với sản phẩm chủ lực là mì khoai tây Omachi. Với danh mục sản phẩm đa dạng, Omachi đang đứng vị trí dẫn đầu phân khúc cao cấp trong ngành thực phẩm tiện lợi, được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Omachi không ngừng tiên phong đổi mới và nâng tầm hình ảnh vượt khỏi giới hạn của mì ăn liền thông thường, trở thành bữa ăn trọn vẹn để người tiêu dùng tận hưởng cuộc sống.

Thương hiệu Masan quy tụ tại VietFood & Beverage - Propack Việt Nam 2025

Masan Group tham gia Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2025 với vai trò nhà tài trợ chính, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành .............

Từ ngày 7/8 đến 9/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Công ty Cổ phần tập đoàn Masan (Masan Group) tham gia Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2025 với vai trò nhà tài trợ chính, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng và nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Khách hàng thưởng thức các sản phẩm chủ lực và sản phẩm mới của Vinacfe và Wake-Up Cafe
PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL),đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Vinhomes Global Gate Hạ Long mở ra hàng vạn cơ hội lập nghiệp, khách hàng sẵn sàng “đăng ký thường trú”

Không chỉ là siêu dự án nhà ở đơn thuần, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ khổng lồ với hàng vạn cơ hội lập nghiệp bền vững. Đây chính là “bảo chứng thép” cho khả năng thu hút khách hàng ở thực của siêu đô thị biển lớn nhất Việt Nam.

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Hội thảo “Chuyển đổi số: Xu hướng và Tầm nhìn chiến lược” do VietinBank tổ chức trong khuôn khổ sự kiện “Digital Symphony” ngày 15/5/2026.