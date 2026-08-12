HAGL chính thức động thổ khởi công Dự án Cụm công nghiệp Mang Yang 400 tỷ

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng của doanh nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, đồng thời thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 tại thôn Nhơn Tân, xã Hra có quy mô diện tích đất 74,5 ha với các hạng mục được đầu tư đồng bộ như san nền, làm giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, điện, cây xanh. Dự án hình thành với mục tiêu Phát triển cụm công nghiệp sinh thái, thu hút đầu tư, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động địa phương.

Quang cảnh lễ khởi công

Dự án có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng, bao gồm 300 tỷ chi phí xây dựng; 100 tỷ chi phí giải phóng mặt bằng. Thời hạn hoạt động 50 năm và tiến độ hoàn thành 30 tháng, kể từ ngày khởi công động thổ.

Ban lãnh đaọ tập đoàn HAGL và đại biểu tham dự

Mục đích của dự án là Phát triển đa ngành nghề, định hướng mô hình CCN sinh thái. Các ngành nghề bao gồm: Chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí; may mặc; sản xuất trang phục; da giày; chế biến gỗ; sản phẩm từ khoáng phi kim; kim loại đúc sẵn; giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất bao bì đóng gói; sản xuất phân bón hữu cơ, vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp; các ngành công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự lễ khởi công

Đến dự Lễ động thổ có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và đại diện Chủ đầu tư. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Tập đoàn HAGL có ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc.

Buổi lễ cũng vinh dự được đón tiếp đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương xã Hra, cùng toàn thể bà con nhân dân thôn Nhơn Tân (xã Hra) đã đến chung vui cùng công ty.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Thắng – Tổng Giám đốc tập đoàn HAGL nhấn mạnh, sự kiện động thổ Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 không chỉ đơn thuần là một cột mốc khởi đầu về mặt kỹ thuật của dự án. Đây còn là hành động thiết thực của tập đoàn HAGL nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng 8 lịch sử và hướng tới Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Thay mặt Chủ đầu tư, ông Nguyễn Xuân Thắng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị lãnh đạo, các đại biểu và bà con nhân dân đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Chia sẻ về tâm huyết đối với dự án, vị Tổng Giám đốc bày tỏ: "Gia Lai không chỉ là nơi đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, mà đây còn là mảnh đất quê hương, nơi đã nâng bước và chứng kiến từng chặng đường phát triển của công ty. Chính vì vậy, mỗi dự án được triển khai trên vùng đất này đều mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng..."

Tổng giám đốc HAGL Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ khởi công

Sự kiện khởi công Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới, góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Hra nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung trong thời gian tới.

Trong phần phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao các hoạt động của Tập đoàn HAGL, đặc biệt ghi nhận đây là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu và phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn và bây giờ là cụm công nghiệp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế

Trong lĩnh vực nông nghiệp tuần hoàn, Phó chủ tịch tỉnh Gia Lai đánh giá mô hình kinh tế tuần hoàn và chiến lược phát triển bền vững (như dự án chuỗi cà phê quy mô lớn) của HAGL là hướng đi đúng đắn, phù hợp với định hướng kinh tế địa phương. Đối với Hợp tác quốc tế, HAGL đã tích cực mở rộng hợp tác đầu tư nông nghiệp với các địa phương nước ngoài, tiêu biểu là lễ ký kết dự án trồng 5.000 ha cà phê tại tỉnh Champasak (Lào) dưới sự chứng kiến và ghi nhận của lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Riêng lĩnh vực An sinh và tri ân người lao động, Tập đoàn HAGL cũng triển khai các dự án nhà ở, công trình ý nghĩa tại Pleiku và tổ chức các hoạt động tri ân, trao tặng căn hộ cho cán bộ nhân viên.