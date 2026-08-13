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Doanh nghiệp

Bệ phóng giáo dục chuẩn quốc tế nâng tầm giá trị an cư tại Noble Palace Tay Ho (Ciputra)

Tọa lạc giữa “thủ phủ” giáo dục quốc tế Ciputra – Tây Hồ Tây, Noble Palace Tay Ho sở hữu lợi thế hiếm có khi được bao quanh bởi mạng lưới trường học danh tiếng, góp phần kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho thế hệ tương lai.

PV

Không phải ngẫu nhiên Tây Hồ Tây được ví như "thủ phủ" giáo dục quốc tế của Hà Nội. Nhiều thập kỷ quy hoạch đồng bộ cùng quỹ đất giáo dục quy mô lớn đã thu hút hàng loạt thương hiệu trường học danh tiếng. Tại Ciputra, nơi quy tụ hơn 10.000 cư dân đến từ trên 80 quốc gia, nhu cầu về môi trường học tập quốc tế tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới trường quốc tế và song ngữ đa dạng, qua đó hình thành một hệ sinh thái giáo dục tinh hoa hàng đầu tại Thủ đô.

Tọa lạc tại tâm điểm của khu vực này, Noble Palace Tay Ho – tổ hợp gần 500 dinh thự và shopvillas hạng sang chính là hạt nhân hưởng lợi trọn vẹn từ hệ sinh thái giáo dục đa lớp đẳng cấp, mang lại đặc quyền phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai.

Hệ thống giáo dục chuẩn Anh Quốc với 160 năm di sản ngay trước thềm nhà

Tọa độ giáo dục sát sườn và riêng tư nhất dành cho cư dân Noble Palace Tay Ho là trường Cranleigh School Hanoi. Đây là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam của Cranleigh School – biểu tượng giáo dục danh tiếng được thành lập từ năm 1865 tại Surrey (Anh Quốc) với bề dày hơn 160 năm lịch sử.

Công trình đang được đẩy mạnh thi công tại Khu đô thị Ciputra, trong đó một khối trường liên cấp đã thi công kết cấu đến tầng 4.

Được Sunshine Group triển khai trên quỹ đất gần 5 ha với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 100.000 m², trường bao gồm 3 khối nhà cao từ 5 đến 9 tầng cùng 1 tầng hầm, cung cấp lộ trình học tập liên cấp khép kín từ Mầm non đến Trung học Phổ thông.

Cranleigh School Hanoi được thiết kế sang trọng với kiến trúc cổ điển châu Âu, phảng phất tinh thần của những học phủ danh tiếng thế giới như Cambridge hay Harvard.

Bên cạnh đó, nhờ khai thác hệ sinh thái công nghệ từ Sunshine Group, Cranleigh School Hanoi định hướng trở thành trường liên cấp tiên phong tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy. Dự kiến trường sẽ đón những học sinh đầu tiên vào năm 2027.

Mạng lưới học thuật Ciputra – "Thủ phủ" giáo dục lâu đời của cư dân toàn cầu

Ngay khi bước ra khỏi khuôn viên dự án, cư dân Noble Palace Tay Ho lập tức kết nối với lớp giáo dục thứ hai: mạng lưới trường quốc tế giàu truyền thống nằm trong khu đô thị Ciputra và Tây Hồ Tây, nơi quy tụ cộng đồng đa văn hóa duy trì liên tục suốt gần ba thập kỷ qua.

Nằm ngay sát dự án, trường Rugby School Hanoi là cơ sở thuộc hệ thống giáo dục danh tiếng của Anh Quốc. Trường dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9 năm 2026. Giai đoạn đầu sẽ tuyển sinh bậc mầm non và tiểu học cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi.

Cách đó không xa là Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc UNIS Hanoi - một trong hai trường Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới, sở hữu khuôn viên rộng 9 ha và giảng dạy 100% chương trình Tú tài Quốc tế (IB). Khu vực này cũng quy tụ Trường Quốc tế Singapore (SIS) với chương trình đào tạo theo chuẩn Singapore kết hợp chứng chỉ Cambridge, Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy với giáo trình Pearson Edexcel (Anh Quốc), cùng hệ thống mầm non quốc tế KinderWorld và hệ thống liên cấp chuẩn quốc tế của Sunshine Group. Mở rộng ra toàn khu vực Tây Hồ Tây, cư dân còn dễ dàng tiếp cận nhiều cơ sở giáo dục chất lượng cao như Sakura Schools, The Dewey Schools, Westlink International School hay Horizon International School, hình thành một hệ sinh thái giáo dục liên cấp, đa chương trình và đa chuẩn quốc tế hiếm có tại Hà Nội.

Một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn trở thành yếu tố góp phần gia tăng giá trị của bất động sản cao cấp. Với trường liên cấp chuẩn Anh ngay gần nội khu, cùng mạng lưới trường quốc tế danh tiếng bao quanh, Noble Palace Tay Ho hội tụ những lợi thế hiếm có của một tài sản an cư bền vững. Kết hợp với tiến độ sẵn sàng bàn giao từ Quý III/2026 cùng sổ đỏ lâu dài, dự án đang từng bước khẳng định vị thế của một tài sản có giá trị truyền đời giữa tâm điểm Ciputra.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Sunshine Group dành tặng khách hàng thân thiết Voucher NobleX Point có giá trị lên tới 10% giá trị bất động sản theo hợp đồng gốc, có thể được sử dụng để hỗ trợ thanh toán tối đa 20% giá trị bất động sản mới trong hệ sinh thái Sunshine – NobleX, theo quy định của từng dự án.
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