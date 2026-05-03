Từ sao Việt đến nghệ sĩ quốc tế đau đầu trước làn sóng giả mạo bằng AI

Trước làn sóng giả mạo bằng AI, nhiều nghệ sĩ Việt đã quyết liệt lên tiếng. Trong khi đó, Taylor Swift vừa đăng ký thương hiệu cho giọng nói và hình ảnh.

Nỗi lo về giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện hữu hơn bao giờ hết khi hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi tại Việt Nam đồng loạt lên tiếng cảnh báo về việc bị mạo danh. Lý Hải là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất.

Trên trang cá nhân, anh liên tục cảnh báo về các video sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo hình ảnh và giọng nói của mình cùng bà xã để quảng cáo thuốc bổ. Anh viết: “Công nghệ AI càng tinh vi, khiến người thân của mình, nhất là ba mẹ, cô chú lớn tuổi rất dễ bị đánh lừa”.

Nam nghệ sĩ không giấu được sự lo lắng khi những đoạn clip giả mạo có độ chân thực cao, dễ khiến người xem tin tưởng. Đồng thời, anh kêu gọi cộng đồng cảnh giác và chủ động nhắc nhở người thân để tránh những hệ quả đáng tiếc.

Trước đó, từ tháng 6/2025, anh đã cảnh báo về tình trạng không chỉ clip giả mạo mà còn xuất hiện các tài khoản Facebook, Zalo giả danh gia đình để lừa đảo tuyển dụng. “Clip AI giả mạo Lý Hải thật quá, giả luôn giọng nói. Mọi người hết sức cẩn thận”, anh chia sẻ.

Không riêng gì Lý Hải, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh bị giả mạo khiến khán giả tiền mất tật mang vì mua nhầm sản phẩm kém chất lượng, cô buộc phải làm rõ để bảo vệ uy tín cá nhân.

Tương tự, phía công ty quản lý của Mỹ Tâm ghi nhận hàng loạt video giả mạo nữ ca sĩ để quảng bá sản phẩm trái phép và kêu gọi đầu tư. Phía Mỹ Tâm khẳng định đây là hành vi vi phạm quyền hình ảnh và pháp luật hiện hành. Nữ ca sĩ cũng trực tiếp nhắn nhủ khán giả đừng để bị lừa mua hàng giả độc hại dẫn đến những trường hợp đáng tiếc.

Thực tế, câu chuyện không dừng lại ở việc danh tiếng nghệ sĩ bị ảnh hưởng. Khi niềm tin của khán giả bị lợi dụng, hậu quả có thể là thiệt hại tài chính, thậm chí là sức khỏe, nếu liên quan đến các sản phẩm kém chất lượng.

Trước tình trạng này, cơ quan quản lý đã lên tiếng. Theo Công An Nhân Dân Online, Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương nhận định đây là “hiện tượng mới, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý như thông tin điện tử, quảng cáo và quyền cá nhân”. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết các hành vi sử dụng AI để mạo danh nghệ sĩ nhằm quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý theo Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định 98 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đáng chú ý, theo Người Lao Động, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật quy định nhiều hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, trong đó nhấn mạnh không được sử dụng AI hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật. Quy định này được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh lạm dụng AI để lừa đảo gia tăng nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân và xã hội.

Không chỉ tại Việt Nam, câu chuyện làn sóng AI giả mạo người nổi tiếng cũng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu khiến người trong cuộc phải có động thái cứng rắn. Theo hãng tin AP, nữ ca sĩ Taylor Swift vừa nộp ba đơn đăng ký thương hiệu mới tại Mỹ.

Một chuyên gia pháp lý nhận định động thái này nhằm bảo vệ giọng nói và hình ảnh của cô trước nguy cơ bị lạm dụng bởi trí tuệ nhân tạo. Hai trong số các đơn là thương hiệu âm thanh bao gồm giọng nói của cô khi nói câu "Hey, it’s Taylor” và “Hey, it’s Taylor Swift”. Đơn thứ ba dành cho thương hiệu hình ảnh, được mô tả trong hồ sơ là một bức ảnh Taylor Swift cầm cây đàn guitar màu hồng, mặc bộ bodysuit óng ánh nhiều màu cùng đôi bốt bạc. Cô đứng trên sân khấu trước chiếc micro đa sắc với ánh đèn tím ở phía sau.

Trong một bài đăng trên blog, luật sư Josh Gerben nhận định rằng các đơn đăng ký này chính là "lá chắn" giúp Taylor Swift đối phó với những hiểm họa từ trí tuệ nhân tạo. Động thái này được đưa ra giữa bối cảnh dư luận ngày càng lo ngại về việc AI có thể tự ý sử dụng giọng nói và hình ảnh của người nổi tiếng khi chưa được phép.

Những cảnh báo dồn dập từ nghệ sĩ cùng các động thái siết chặt pháp lý cho thấy một thực tế rõ ràng rằng AI đã vượt khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành con dao hai lưỡi.