Màn hình Samsung xuất hiện chấm sáng, đừng vội lo hỏng máy

Nếu thấy những chấm sáng nhỏ nhấp nháy trên màn hình Samsung, bạn chưa cần mang máy đi sửa. Đây có thể chỉ là cảm biến tiệm cận đang hoạt động.

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, không ít người từng bắt gặp những chấm sáng nhỏ xuất hiện ở khu vực sát cạnh trên màn hình. Chúng có thể nhấp nháy liên tục, đặc biệt dễ nhận thấy khi người dùng gọi điện, đặt máy ở nơi thiếu sáng hoặc giảm độ sáng màn hình. Thoạt nhìn, hiện tượng này khá giống lỗi điểm ảnh hoặc dấu hiệu tấm nền gặp vấn đề, nhưng thực tế lại không đáng lo như nhiều người tưởng.

Điều quan trọng là phân biệt chấm sáng của cảm biến với chấm xanh lá cây vốn xuất hiện trên nhiều thiết bị Android. Chấm xanh là chỉ báo quyền riêng tư, cho biết camera hoặc micro đang được một ứng dụng sử dụng. Trong khi đó, những đốm sáng nhỏ nằm gần viền trên màn hình Samsung có thể liên quan đến cảm biến tiệm cận được bố trí bên dưới tấm nền. Đây là một trong những giải pháp phần cứng xuất hiện khi smartphone ngày càng theo đuổi thiết kế màn hình tràn viền.

Những chấm sáng nhỏ ở cạnh trên màn hình Samsung có thể xuất hiện khi cảm biến tiệm cận hoạt động.

Trước đây, cảm biến tiệm cận thường được đặt ngay khu vực viền phía trên màn hình, nên người dùng gần như không thể nhìn thấy quá trình hoạt động của nó. Khi Samsung và nhiều nhà sản xuất chuyển sang thiết kế màn hình viền mỏng, việc giấu linh kiện bên dưới tấm nền trở thành giải pháp cần thiết. Cảm biến này sử dụng ánh sáng hồng ngoại để xác định khoảng cách giữa điện thoại và vật thể phía trước, chẳng hạn khuôn mặt của người dùng trong lúc nghe gọi. Khi phát hiện điện thoại được đưa sát tai, hệ thống sẽ tắt màn hình nhằm tránh việc má hoặc tai vô tình chạm vào các nút trên màn hình cảm ứng.

Chính quá trình phát và thu tín hiệu hồng ngoại đôi khi tạo ra những chấm sáng mà mắt người có thể nhận thấy trong một số điều kiện nhất định. Hiện tượng thường rõ hơn khi môi trường xung quanh tối, màn hình có độ sáng thấp hoặc người dùng nhìn thiết bị từ góc nghiêng. Số lượng và hình dạng các đốm sáng cũng không nhất thiết giống nhau trên mọi mẫu máy, bởi chúng phụ thuộc vào cấu trúc màn hình và cách Samsung bố trí cảm biến trên từng thế hệ smartphone.

Vì vậy, nếu chiếc điện thoại Samsung xuất hiện chấm sáng nhấp nháy nhưng màn hình vẫn hiển thị bình thường, cảm ứng hoạt động ổn định và hiện tượng chủ yếu xuất hiện khi thực hiện cuộc gọi, người dùng không nên vội kết luận thiết bị đã bị lỗi. Đây có thể đơn giản là dấu hiệu cảm biến tiệm cận đang thực hiện đúng nhiệm vụ. Samsung cũng xem hiện tượng này là đặc tính trong quá trình vận hành của hệ thống thay vì một lỗi phần cứng cần khắc phục bằng bản cập nhật phần mềm.

Công nghệ tích hợp cảm biến dưới màn hình ngày càng được cải thiện, giúp các linh kiện gần như biến mất khỏi tầm mắt người dùng.

Dù vậy, vẫn có những trường hợp cần kiểm tra kỹ hơn. Nếu chấm sáng xuất hiện liên tục ở mọi tình huống, có kích thước bất thường, đi kèm sọc màn hình, điểm chết, hiện tượng nhấp nháy toàn bộ tấm nền hoặc xuất hiện sau khi máy bị va đập, vào nước hay thay màn hình, người dùng nên mang thiết bị tới trung tâm sửa chữa uy tín. Đặc biệt, màn hình thay thế không chính hãng hoặc lắp đặt không chuẩn có thể ảnh hưởng đến khả năng che giấu cảm biến phía dưới tấm nền.

Những chấm sáng tưởng như bí ẩn vì thế lại cho thấy một câu chuyện thú vị phía sau thiết kế smartphone hiện đại. Để có được màn hình gần như phủ kín mặt trước, các nhà sản xuất phải đưa ngày càng nhiều linh kiện xuống bên dưới tấm nền. Với những mẫu Samsung cao cấp mới, công nghệ đóng gói và tối ưu cảm biến đã tiến bộ đáng kể, khiến các dấu hiệu này ngày càng khó nhận thấy. Nói cách khác, nếu bắt gặp một vài chấm sáng nhỏ đúng lúc cảm biến tiệm cận hoạt động, đừng vội mang điện thoại đi sửa - rất có thể chiếc Galaxy của bạn vẫn hoàn toàn bình thường.