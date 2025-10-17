Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Lý do kỳ họp thứ 10 không tiến hành chất vấn trực tiếp

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, lý do không chất vấn là do khối lượng công việc quá lớn nên phải thay đổi cách thức của Kỳ họp.

Thiên Tuấn

Chiều 17/10, tại buổi họp báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp lần này kéo dài khoảng 40 ngày (khai mạc vào sáng ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12/2025.

1087070350722135953-1760693835963.jpg

Trả lời về việc tại sao kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XV không có nội dung chất vấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, thực tế Quốc hội không bỏ qua hình thức giám sát này.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức: Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến Kỳ họp thứ 10.

Lý do không chất vấn là do khối lượng công việc quá lớn nên phải thay đổi cách thức của Kỳ họp. Điều này trong điều 32 Luật tổ chức Quốc hội nêu rất rõ, trong tình huống cần thiết có thể trả lời bằng văn bản.

"Như vậy, chúng ta không bỏ qua chất vấn mà thay hình thức từ trả lời trực tiếp thành văn bản. Chúng ta không bỏ trống hình thức giám sát, không ảnh hưởng tới việc thực hiện đầy đủ chức năng của Quốc hội”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, gồm: 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

“Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV”, ông Hiển nói.

#chất vấn #quốc hội #chính phủ #kỳ họp thứ 10 #khai mạc #dự án luật

Bài liên quan

Chính trị

Kỳ họp thứ 10 sẽ bầu, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt

Căn cứ trên tờ trình của Chính phủ, giới thiệu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự.

Chiều 17/10, tại họp báo về dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đã cung cấp một số thông tin về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 10.

gen-o-c-yen-17606959815862069534092.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên.
Xem chi tiết

Chính trị

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV không tổ chức chất vấn trực tiếp

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn thay vào đó là các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản.

Chiều 17/10 đã diễn ra Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

KỲ HỌP VỚI KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC RẤT LỚN

Xem chi tiết

Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 50 với nhiều nội dung, trong đó có việc cho ý kiến về công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Theo chương trình làm việc ngày 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Chuyển đổi số và dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

202510151501486175-z7119081853105-ee4edf8603a1f29afec976c7e7d7c36f.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới