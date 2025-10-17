Lý do kỳ họp thứ 10 không tiến hành chất vấn trực tiếp

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, lý do không chất vấn là do khối lượng công việc quá lớn nên phải thay đổi cách thức của Kỳ họp.

Chiều 17/10, tại buổi họp báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp lần này kéo dài khoảng 40 ngày (khai mạc vào sáng ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12/2025.

Trả lời về việc tại sao kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XV không có nội dung chất vấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, thực tế Quốc hội không bỏ qua hình thức giám sát này.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức: Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến Kỳ họp thứ 10.

Lý do không chất vấn là do khối lượng công việc quá lớn nên phải thay đổi cách thức của Kỳ họp. Điều này trong điều 32 Luật tổ chức Quốc hội nêu rất rõ, trong tình huống cần thiết có thể trả lời bằng văn bản.

"Như vậy, chúng ta không bỏ qua chất vấn mà thay hình thức từ trả lời trực tiếp thành văn bản. Chúng ta không bỏ trống hình thức giám sát, không ảnh hưởng tới việc thực hiện đầy đủ chức năng của Quốc hội”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, gồm: 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

“Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV”, ông Hiển nói.