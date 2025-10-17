Kỳ họp thứ 10 sẽ bầu, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt

Căn cứ trên tờ trình của Chính phủ, giới thiệu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự.

Chiều 17/10, tại họp báo về dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đã cung cấp một số thông tin về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 10.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên.

QUYẾT ĐỊNH NỘI DUNG NHÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, kỳ họp thứ 10 là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là giai đoạn Quốc hội hoàn thành trọng trách của nhiệm kỳ mà còn là bước chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới.

Do đó, bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, công tác nhân sự là một điểm nhấn được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm.

Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, bao gồm việc bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

"Đây là quy trình thường xuyên nhằm đảm bảo tính kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới", bà Yên thông tin.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, toàn bộ quy trình về nhân sự sẽ được tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan và minh bạch.

Các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trước Nhân dân, cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ.

Công tác nhân sự tại kỳ họp này vừa là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, vừa là sự chuẩn bị nền tảng cho Quốc hội khóa XVI, giúp bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị.

Thông tin về thời gian cụ thể và quy trình phê chuẩn nhân sự, bà Yên cho biết, dựa trên quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị, dự kiến công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào cuối tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp. Các cơ quan có thẩm quyền hiện đang hoàn tất quy trình, hồ sơ nhân sự theo đúng quy định.

Các bước giới thiệu, thảo luận và bỏ phiếu kín sẽ được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ và minh bạch.

Về số lượng cụ thể các chức danh được phê chuẩn, đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Căn cứ trên tờ trình của Chính phủ, giới thiệu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự.

"Có thể khẳng định, công tác nhân sự lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thể hiện sự thống nhất giữa lãnh đạo Đảng và sự chủ động của các cơ quan nhà nước, qua đó củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo", bà Yên nói.

XEM XÉT TĂNG SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH

Bà Tạ Thị Yên cũng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, khối lượng công việc lập pháp rất lớn, và việc hoàn thiện thể chế được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược của Đại hội Đảng XIII. Đây là yếu tố then chốt để đất nước phát triển nhanh, bền vững, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, vai trò của Quốc hội lại càng quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, tạo động lực cho sự phát triển.

Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ nắm vững pháp luật, hiểu sâu thực tiễn mà còn phải dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công tác lập pháp, giám sát và quyết sách quan trọng của đất nước.

Chính vì vậy, một trong những định hướng lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sắp tới là tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và tăng tỉ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Thực tế cho thấy, các đại biểu chuyên trách có điều kiện tập trung nghiên cứu sâu hơn về xây dựng pháp luật, chính sách, giám sát chuyên đề và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng với chất lượng cao hơn.

Theo bà Yên, dự kiến trong thời gian tới, cơ cấu số lượng đại biểu chuyên trách sẽ được xem xét theo hướng tăng cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo đạt tỉ lệ ít nhất 40% theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn về năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn.

Việc bố trí, phân công đại biểu chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội sẽ được sắp xếp hợp lý hơn, nhằm đảm bảo Quốc hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.