Chính trị

Thanh Hoá có tân Giám đốc Sở Nội vụ

Ông Lê Ngọc Hợp, quyền Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa được Chủ tịch UBND tỉnh này bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Thiên Tuấn

Thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký, ban hành quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, tại quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 26/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hợp, quyền Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày ký.

anh-chup-man-hinh-2025-12-30-luc-083639.png
Ông Lê Ngọc Hợp (ngoài cùng bên trái).

Ông Lê Ngọc Hợp (SN 1979) quê xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Hợp từng giữ các chức vụ như: Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa; Bí thư Huyện ủy Nga Sơn (cũ).

Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, ông Lê Ngọc Hợp là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Sơn.

Đầu tháng 10, ông Hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, sau đó giữ quyền Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

