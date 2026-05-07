Ford Việt Nam ra mắt Ranger và Everest mới, đưa động cơ V6 trở lại.

Ford Việt Nam vừa cho ra mắt Ranger và Everest 2026, đáng chú ý với sự xuất hiện của động cơ V6 trên Ranger và lần đầu Everest có tùy chọn máy xăng EcoBoost.

Video: Xem chi tiết xe bán tải Ford Ranger Raptor 3.0 V6 tại Việt Nam.

Ford vừa chính thức giới thiệu loạt nâng cấp mới cho Ranger và Everest tại thị trường Việt Nam. Trong đó, mẫu xe bán tải Ford Ranger có thêm hai phiên bản V6, còn SUV Everest lần đầu được bổ sung bản máy xăng EcoBoost mới.



Với mẫu xe bán tải Ford Ranger, phiên bản Ranger Wildtrak được trang bị động cơ diesel V6 3.0L, công suất 250 PS và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Phiên bản hiệu năng cao Ranger Raptor sử dụng động cơ xăng V6 3.0L EcoBoost, đạt 397 PS và 583 Nm. Trong khi đó, Everest bổ sung bản Platinum+ dùng động cơ xăng 2.3L, công suất 300 mã lực và 446 Nm. Các cấu hình này đều kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Ưu điểm của dải sản phẩm mới nằm ở khả năng vận hành và tính đa dụng. Động cơ V6 mang lại mô-men xoắn lớn, phù hợp nhu cầu kéo tải, đi đường dài hoặc địa hình phức tạp. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng hộp số 10 cấp giúp tối ưu dải công suất trong nhiều điều kiện vận hành.

Khung gầm rời tiếp tục là lợi thế khi so với các mẫu SUV khung liền như Hyundai SantaFe hay Kia Sorento, nhờ khả năng chịu tải và độ bền khi đi off-road. Riêng Ranger Raptor được trang bị hệ thống treo FOX 2.5 inch điều khiển điện tử, giúp cải thiện độ ổn định trên địa hình khó – trang bị ít gặp trong phân khúc.

Bên cạnh đó, các trang bị an toàn và công nghệ được nâng cấp đồng đều, gồm camera 360 độ, màn hình trung tâm 12 inch, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao và tối thiểu 6 túi khí. Những tính năng này giúp mẫu xe tiệm cận nhóm SUV về tiện nghi.

Nhìn chung, dải sản phẩm lần này chủ yếu tập trung vào khả năng vận hành, trong bối cảnh nhiều hãng đang thu nhỏ động cơ để tối ưu chi phí sử dụng. Ranger V6 cũng đánh dấu sự trở lại hiếm hoi của động cơ V6 trên xe Ford tại Việt Nam.

Ford Việt Nam chưa công bố giá bán của Ford Ranger Wildtrak V6, Ranger Raptor V6 và Everest 2026 thế hệ mới. Tuy nhiên, mức giá dự kiến sẽ tăng nhẹ so với phiên bản hiện tại.

Theo kế hoạch, các phiên bản Ford Everest mới và Ranger Raptor sẽ bắt đầu bàn giao tới tay khách hàng từ giữa tháng 5/2026. Riêng phiên bản Ranger Wildtrak 3.0L V6 dự kiến sẽ có mặt tại hệ thống đại lý từ đầu tháng 7/2026.

Bước sang năm 2026, Ford Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tinh chỉnh thiết kế mà còn thực hiện một cuộc cách mạng về hệ truyền động. Việc phổ cập các dòng động cơ V6 trên cả Ranger và Everest cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc đối với nhóm khách hàng ưu tiên sức kéo, độ ổn định và trải nghiệm vận hành đẳng cấp.

Theo ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, khẳng định: “Với dải sản phẩm nâng cấp, chúng tôi không chỉ thiết lập những chuẩn mực mới trong phân khúc mà còn giúp khách hàng tự tin bứt phá giới hạn và sẵn sàng cho mọi thử thách.”

Bên cạnh những cải tiến về cơ khí, Ford Việt Nam ra mắt chiến dịch thương hiệu toàn cầu “Ready Set Ford”. Đây là bước chuyển mình quan trọng sang mô hình lấy khách hàng làm trung tâm thông qua hệ sinh thái dịch vụ số hóa: Kết nối thông minh: Quản lý và khởi động xe từ xa qua ứng dụng Ford. Hỗ trợ toàn diện: Dịch vụ nhận và giao xe tận nơi, hỗ trợ nhanh 4 giờ, và xe dịch vụ lưu động. Bảo hành tiêu chuẩn: Nâng mức bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho chủ sở hữu.

