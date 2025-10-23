Hà Nội

Toyota “làm nóng” cuộc đua ôtô điện với pin dung lượng khủng

Toyota đang lên kế hoạch khởi động sản xuất pin thể rắn vào năm 2026, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ xe điện (EV) của hãng.

Thảo Nguyễn
Video: Pin hybrid giá bao nhiêu? Mấy năm sẽ hỏng?

Sự phát triển này hứa hẹn sẽ cải thiện mật độ năng lượng và độ an toàn, trong bối cảnh ngành công nghiệp ngày càng quan tâm đến pin thể rắn như một công nghệ tiềm năng có thể thay đổi cuộc chơi. Ví dụ, các công ty như Huawei đang phát triển pin thể rắn có khả năng cho phép xe điện di chuyển quãng đường lên tới 3.000 km, làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực đổi mới pin.

Kế hoạch sản xuất pin thể rắn của Toyota được coi là “bước nhảy vọt” trong chiến lược xe điện của công ty, tuy nhiên cũng vấp phải nhiều hoài nghi về khả năng tạo ra những thay đổi đột phá khi một số đánh giá cho rằng nỗ lực này có thể không mang lại tác động cách mạng như mong đợi.

2-3887.jpg
Toyota “làm nóng” cuộc đua ôtô điện với pin chạy tới 3.000 km.

Pin thể rắn được xem là một bước đột phá nhờ vào mật độ năng lượng cao hơn, thời gian sạc nhanh hơn và độ an toàn được cải thiện so với pin lithium-ion truyền thống. Việc loại bỏ chất điện phân lỏng trong thiết kế pin thể rắn giúp giảm nguy cơ cháy nổ, đồng thời cho phép thiết kế pin nhỏ gọn hơn, mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của xe điện.

Tuy nhiên, hành trình sản xuất pin thể rắn của Toyota không hề dễ dàng. Công ty đang phải đối mặt với các thách thức liên quan đến độ ổn định vật liệu và chi phí sản xuất cao - những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trên thị trường. Áp lực thời gian để hoàn thành sản xuất vào năm 2026 cũng là một yếu tố quan trọng mà Toyota cần cân nhắc.

Nếu thành công, việc sản xuất pin thể rắn của Toyota có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang công nghệ này trên toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến tỷ lệ áp dụng xe điện. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các sản phẩm như pin thể rắn 3.000 km của Huawei đang đặt ra thách thức lớn cho Toyota.

3-7928.jpg
Nếu thành công, việc sản xuất pin thể rắn của Toyota có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang công nghệ này trên toàn cầu.

Tương lai của xe điện có thể được định hình bởi những nỗ lực của Toyota trong việc phát triển pin thể rắn. Nếu công ty vượt qua được các thách thức, xe điện sẽ có phạm vi hoạt động xa hơn và thời gian sạc nhanh hơn. Tuy nhiên, một số phân tích cho rằng tác động từ sản phẩm của Toyota có thể mang tính tiến hóa hơn là cách mạng, chỉ đơn giản dần dần cải thiện hiệu suất xe điện thay vì thay đổi hoàn toàn cục diện.

Khi mà ngành công nghiệp xe xanh có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, Toyota cần tiếp tục đổi mới để duy trì vị thế cạnh tranh trước những thách thức mới nổi từ các đối thủ trong ngành.

