Lý do bất ngờ tài xế xe đầu kéo chạy ngược chiều trên QL1

Dù giao thông trên quốc lộ đông đúc phương tiện, tuy nhiên chỉ vì muốn "đi tắc", tài xế điều khiển xe đầu kéo container đã bất chấp, lái xe chạy ngược chiều.

Xuân Danh

Ngày 6/5, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP HCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H. (40 tuổi) về hành vi điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường quy định.

CSGT kiểm tra phương tiện vi phạm

Trước đó, tối 4/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh xe đầu kéo container ngang nhiên chạy ngược chiều trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ với An Phú Đông 09 (phường An Phú Đông, TP HCM). Sự việc khiến nhiều người đi đường không khỏi bất ngờ, phải giảm tốc độ hoặc đánh lái tránh né, gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Sau khi nắm thông tin, Đội CSGT An Sương nhanh chóng xác minh và mời ông Đ.M.H. (người lái xe vi phạm) đến trụ sở công an.

Người đi đường không thể tin vào mắt mình khi thấy xe đầu kéo container lù lù chạy ngược chiều.

Qua làm việc, ông H. cho biết vì không có phụ xe đi cùng, cũng như thấy khoảng cách từ giao lộ An Phú Đông 09 - Đỗ Mười đến bãi xe gần nên cho xe vào bãi

Đội Cảnh sát giao thông An Sương đã lập biên bản đối với ông H về hành vi “đi không đúng làn đường quy định (làn ngược chiều)”. Với hành vi này, ông H bị xử phạt với mức tiền phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

>>Video xe container đi ngược chiều trên đường gây mất an toàn giao thông.
