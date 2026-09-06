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Số hóa - Xe

Lướt mạng xã hội quá 2,5 giờ, nguy cơ trầm cảm tăng?

Nghiên cứu trên hơn 183.000 người cho thấy thời gian dùng mạng xã hội vượt 2,5 giờ/ngày có liên quan đến nguy cơ xuất hiện triệu chứng trầm cảm.

Thiên Trang (th)
Lướt mạng xã hội quá 2,5 giờ, nguy cơ trầm cảm tăng?

Mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, từ cập nhật tin tức, trò chuyện đến giải trí mỗi ngày. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Mental Health Research cho thấy người dùng dành quá nhiều thời gian cho các nền tảng trực tuyến có thể cần chú ý hơn đến sức khỏe tinh thần. Các nhà khoa học từ Đại học Cincinnati và Đại học Northwestern đã phân tích dữ liệu của hơn 183.000 người trưởng thành tại Mỹ trong khoảng 11 năm, sử dụng các mô hình học máy để đánh giá mối liên hệ giữa thời gian sử dụng mạng xã hội và những biểu hiện tâm lý tiêu cực.

Việc dành quá nhiều thời gian mỗi ngày trên mạng xã hội có thể là yếu tố đáng lưu ý đối với sức khỏe tinh thần.

Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên hệ với các dấu hiệu tiêu cực chưa thể hiện rõ khi thời gian sử dụng mạng xã hội còn dưới khoảng 150 phút mỗi ngày, tương đương 2,5 giờ. Sau ngưỡng này, tỷ lệ người tham gia cho biết họ cảm thấy buồn bã hoặc xuất hiện các triệu chứng liên quan đến trầm cảm bắt đầu tăng đáng kể. Xu hướng này vẫn được ghi nhận sau khi nhóm nghiên cứu tính đến nhiều yếu tố khác có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, bao gồm tuổi tác, thu nhập, trình độ học vấn và giới tính.

Đặc biệt, thời gian trực tuyến càng kéo dài sau mốc 2,5 giờ thì mối liên hệ với trạng thái tâm lý tiêu cực càng rõ. Theo kết quả được công bố, mỗi giờ sử dụng mạng xã hội tăng thêm ngoài ngưỡng này có liên quan đến khả năng người dùng tự báo cáo tình trạng trầm cảm cao hơn khoảng 17%. Xu hướng này được ghi nhận tương đối ổn định trong thời gian nghiên cứu và vẫn tồn tại ngay cả khi các nhà khoa học loại bỏ những biến động có liên quan đến giai đoạn đại dịch Covid-19.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh không nên hiểu kết quả trên theo hướng cứ sử dụng mạng xã hội quá 2,5 giờ là chắc chắn bị trầm cảm. Đây là nghiên cứu về mối tương quan, chưa đủ để khẳng định việc dành nhiều thời gian trên mạng xã hội trực tiếp gây ra trầm cảm. Công trình cũng có một số hạn chế, chẳng hạn không theo dõi duy nhất một nhóm người trong toàn bộ 11 năm và chưa phân biệt đầy đủ giữa việc chỉ xem nội dung một cách thụ động với việc chủ động tương tác, trò chuyện trên các nền tảng.

Theo nghiên cứu, mối liên hệ với các triệu chứng trầm cảm rõ hơn khi thời gian sử dụng mạng xã hội vượt khoảng 2,5 giờ mỗi ngày.

Theo các nhà nghiên cứu, mạng xã hội vẫn mang lại nhiều lợi ích nếu được sử dụng hợp lý, nhưng việc dành quá nhiều thời gian trong không gian trực tuyến có thể trở thành yếu tố đáng lưu tâm khi đánh giá sức khỏe tinh thần. Giáo sư danh dự Martin Block ví mạng xã hội như một công nghệ vừa đem lại tiện ích vừa tiềm ẩn tác động tiêu cực nếu thiếu kiểm soát. Vì vậy, thay vì cắt bỏ hoàn toàn mạng xã hội, người dùng có thể chủ động theo dõi thời gian sử dụng và thiết lập giới hạn phù hợp. Đặc biệt, nếu thường xuyên vượt mốc 2,5 giờ mỗi ngày và đồng thời nhận thấy tình trạng buồn bã hoặc suy giảm tinh thần kéo dài, đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ.

#mạng xã hội #trầm cảm #thời gian trực tuyến #sức khỏe tinh thần #nghiên cứu

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