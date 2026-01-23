Lực lượng Hamas đồng ý giải giáp vũ khí?

Nguồn tin cho biết, lực lượng Hamas đã đạt được thỏa thuận với Mỹ và đồng ý giải giáp vũ khí.

RT đưa tin ngày 22/1, theo Sky News Arabia, lực lượng Hamas đã đồng ý giao nộp vũ khí để đổi lấy việc các lãnh đạo của họ được an toàn rời khỏi Gaza cũng như tham gia vào hoạt động chính trị.

Tờ báo dẫn một nguồn tin giấu tên ngày 22/1 cho biết, Hamas đã giao nộp vũ khí và bản đồ mạng lưới đường hầm ngầm của họ cho Mỹ, thông qua "một cơ chế chưa được tiết lộ".

Lực lượng Hamas được cho là đã đạt được thỏa thuận với Mỹ và đồng ý giải giáp vũ khí. Ảnh: Tass.

Đổi lại, Mỹ đã đưa ra những đảm bảo rằng Hamas sẽ được phép tiếp tục tham gia vào chính trị ở Gaza. Một số thành viên của tổ chức này sẽ được phép làm việc cho chính quyền mới, với điều kiện họ vượt qua "cuộc kiểm tra an ninh của Israel và Mỹ".

Nguồn tin cho biết, các lãnh đạo Hamas sẽ được phép rời Gaza, và Mỹ đảm bảo với họ rằng Israel sẽ không nhắm mục tiêu vào họ ở nước ngoài trong tương lai.

Cả Mỹ và Hamas đều chưa bình luận về thông tin này. Israel cũng chưa phản hồi, nhưng nguồn tin cho biết “Israel có những lo ngại đáng kể về một số điều khoản của thỏa thuận này”, đặc biệt là điều khoản cho phép Hamas tiếp tục hoạt động chính trị ở Gaza. Trong cuộc chiến kéo dài suốt 2 năm của Israel tại Gaza, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ “xóa sổ hoàn toàn” lực lượng Hamas.

Bản báo cáo được công bố vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh thành lập "Hội đồng Hòa bình".

Tuần trước, ông Trump tuyên bố bắt đầu giai đoạn 2 trong kế hoạch 20 điểm của mình nhằm giải quyết xung đột ở Gaza. Giai đoạn này dự kiến ​​Hamas sẽ giải giáp vũ khí và chuyển giao quyền kiểm soát Gaza cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG).

