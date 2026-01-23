Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Lực lượng Hamas đồng ý giải giáp vũ khí?

Nguồn tin cho biết, lực lượng Hamas đã đạt được thỏa thuận với Mỹ và đồng ý giải giáp vũ khí.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 22/1, theo Sky News Arabia, lực lượng Hamas đã đồng ý giao nộp vũ khí để đổi lấy việc các lãnh đạo của họ được an toàn rời khỏi Gaza cũng như tham gia vào hoạt động chính trị.

Tờ báo dẫn một nguồn tin giấu tên ngày 22/1 cho biết, Hamas đã giao nộp vũ khí và bản đồ mạng lưới đường hầm ngầm của họ cho Mỹ, thông qua "một cơ chế chưa được tiết lộ".

hamas.png
Lực lượng Hamas được cho là đã đạt được thỏa thuận với Mỹ và đồng ý giải giáp vũ khí. Ảnh: Tass.

Đổi lại, Mỹ đã đưa ra những đảm bảo rằng Hamas sẽ được phép tiếp tục tham gia vào chính trị ở Gaza. Một số thành viên của tổ chức này sẽ được phép làm việc cho chính quyền mới, với điều kiện họ vượt qua "cuộc kiểm tra an ninh của Israel và Mỹ".

Nguồn tin cho biết, các lãnh đạo Hamas sẽ được phép rời Gaza, và Mỹ đảm bảo với họ rằng Israel sẽ không nhắm mục tiêu vào họ ở nước ngoài trong tương lai.

Cả Mỹ và Hamas đều chưa bình luận về thông tin này. Israel cũng chưa phản hồi, nhưng nguồn tin cho biết “Israel có những lo ngại đáng kể về một số điều khoản của thỏa thuận này”, đặc biệt là điều khoản cho phép Hamas tiếp tục hoạt động chính trị ở Gaza. Trong cuộc chiến kéo dài suốt 2 năm của Israel tại Gaza, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ “xóa sổ hoàn toàn” lực lượng Hamas.

Bản báo cáo được công bố vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh thành lập "Hội đồng Hòa bình".

Tuần trước, ông Trump tuyên bố bắt đầu giai đoạn 2 trong kế hoạch 20 điểm của mình nhằm giải quyết xung đột ở Gaza. Giai đoạn này dự kiến ​​Hamas sẽ giải giáp vũ khí và chuyển giao quyền kiểm soát Gaza cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG).

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel và Iran kiềm chế hồi tháng 6/2025

Nguồn video: THĐT
#Giải giáp vũ khí Hamas #Thỏa thuận Mỹ-Hamas #Chính sách hòa bình ở Gaza #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Hamas giải giáp vũ khí

Bài liên quan

Thế giới

Phái đoàn Hamas đến Ai Cập đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Trang Anadolu đưa tin, phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo vào tối 13/1 để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Trong một tuyên bố, Hamas cho biết phái đoàn do Khalil al-Hayya, thủ lĩnh lực lượng Hamas ở Gaza và người đứng đầu nhóm đàm phán, dẫn đầu.

Theo thông báo, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc hoàn thành thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm các bước còn lại trong giai đoạn đầu, và mở lại cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập theo cả hai chiều.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel sắp phát động chiến dịch quân sự mới tại Gaza?

Theo nguồn tin, Israel được cho là đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ mới tại các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.

Theo RT ngày 11/1, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin cho biết, Israel đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ mới tại các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.

Theo nguồn tin, việc Hamas không thực hiện cam kết giải giáp có thể khiến Israel phát động một cuộc tấn công mới ở Gaza. Trong khi đó, các quan chức Ả Rập nói rằng, Hamas chỉ sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạng nặng. Israel ước tính lực lượng này hiện đang sở hữu khoảng 60.000 khẩu súng trường.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel tuyên bố hạ sát chỉ huy cấp cao Hamas ở Gaza

Israel tuyên bố quân đội nước này đã hạ sát một chỉ huy cấp cao của Hamas trong cuộc tấn công gần đây tại Dải Gaza.

AP đưa tin, Israel tuyên bố đã hạ sát ông Raed Saad, chỉ huy cấp cao phụ trách bộ phận sản xuất vũ khí và trước đó từng lãnh đạo bộ phận tác chiến của Hamas, trong cuộc tấn công ở Dải Gaza ngày 13/12.

Tuyên bố của Israel mô tả ông Saad là một trong những người chủ mưu vụ tấn công ngày 7/10/2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến ở Dải Gaza, cáo buộc ông đã "tham gia vào việc tái thiết lực lượng Hamas" vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới