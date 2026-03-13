Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

ICC đình chỉ cuộc điều tra về lệnh trừng phạt của Mỹ với Venezuela

Các công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã quyết định dừng cuộc điều tra về các lệnh trừng phạt của Mỹ với Venezuela. 

An An (Theo AP)

Tòa án Hình sự Quốc tế ngày 12/3 đã quyết định dừng cuộc điều tra về việc liệu các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela có cấu thành tội ác chống lại loài người hay không.

Theo AP, năm 2020, Venezuela đã đề nghị ICC xem xét cái mà họ gọi là “các biện pháp cưỡng chế bất hợp pháp (của Mỹ)”, lập luận rằng việc đóng băng tài sản và lệnh cấm đi lại nhắm vào các quan chức Venezuela, lần đầu tiên được Mỹ áp đặt dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama (hồi năm 2014, 2015), đã gây ra “đau khổ lan rộng”.

Tuy nhiên, sau cuộc điều tra sơ bộ, các công tố viên quyết định không tiếp tục cuộc điều tra do thiếu bằng chứng.

icc.jpg
Trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế tại The Hague, Hà Lan. Ảnh: foto-tw.de.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Công tố của ICC cho biết mặc dù “được thừa nhận rộng rãi” rằng các biện pháp trừng phạt “có thể đã làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng”, nhưng không có đủ bằng chứng để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tòa án cũng lưu ý rằng việc kết thúc cuộc điều tra này “không liên quan đến các sự kiện xảy ra tại Venezuela vào tháng 1/2026”.

Vào tháng 1, lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, đưa họ ra khỏi đất nước trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng. Mỹ cũng đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các tàu thuyền mà họ cáo buộc chở ma túy từ Venezuela.

Việc xem xét các biện pháp trừng phạt của Mỹ là một vấn đề riêng biệt với cuộc điều tra đang diễn ra của ICC về các tội ác có thể lực lượng an ninh Venezuela dưới thời ông Maduro đã phạm phải trong cuộc đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2017.

Năm ngoái, các thẩm phán phúc thẩm đã yêu cầu Công tố viên trưởng Karim Khan rút khỏi cuộc điều tra về Venezuela do xung đột lợi ích. Chị dâu của ông Khan, luật sư hình sự quốc tế Venkateswari Alagendra, là thành viên trong nhóm đại diện cho Chính phủ của ông Maduro.

Hiện tại, ông Khan đang tạm nghỉ việc tại tòa án, sau khi tạm thời từ chức để chờ điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

Nguồn video: VTV
apnews.com
Link bài gốc Copy link
https://apnews.com/article/icc-venezuela-sanctions-belarus-69050a392fbe77023cab37b3195afbfb
#Tòa án Hình sự Quốc tế ICC #lệnh trừng phạt của Mỹ với Venezuela #Venezuela #Mỹ trừng phạt Venezuela #Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

'Bước ngoặt lớn' trong mối quan hệ Mỹ - Venezuela

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ và Venezuela nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao, đánh dấu bước chuyển lớn trong mối quan hệ vốn nhiều thăng trầm giữa hai nước.

AP dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/3 cho biết, Mỹ và Venezuela đã đồng ý tái thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ vốn nhiều thăng trầm giữa hai nước.

Tập trung hỗ trợ người dân Venezuela

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ bắt giữ thêm tàu dầu có liên quan đến Venezuela

Mỹ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela ở vùng biển Caribe.

AP đưa tin, lực lượng quân đội Mỹ hôm 20/1 đã lên tàu và kiểm soát tàu chở dầu thứ 7 có liên quan đến Venezuela.

"Lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Sagitta mà không xảy ra sự cố nào. Tàu chở dầu này đang hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe", Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi người dân đoàn kết

Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời Venezuela.

Theo India Times, Venezuela bước vào một giai đoạn mới đầy bất ổn hôm 3/1, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự của Mỹ.

Do chưa có thông báo về quá trình chuyển giao chính trị ngay lập tức, Tòa án Tối cao nước này đã chỉ định bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời Venezuela, phù hợp với các điều khoản hiến pháp liên quan đến trường hợp tổng thống vắng mặt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới