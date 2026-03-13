ICC đình chỉ cuộc điều tra về lệnh trừng phạt của Mỹ với Venezuela

Các công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã quyết định dừng cuộc điều tra về các lệnh trừng phạt của Mỹ với Venezuela.

Tòa án Hình sự Quốc tế ngày 12/3 đã quyết định dừng cuộc điều tra về việc liệu các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela có cấu thành tội ác chống lại loài người hay không.

Theo AP, năm 2020, Venezuela đã đề nghị ICC xem xét cái mà họ gọi là “các biện pháp cưỡng chế bất hợp pháp (của Mỹ)”, lập luận rằng việc đóng băng tài sản và lệnh cấm đi lại nhắm vào các quan chức Venezuela, lần đầu tiên được Mỹ áp đặt dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama (hồi năm 2014, 2015), đã gây ra “đau khổ lan rộng”.

Tuy nhiên, sau cuộc điều tra sơ bộ, các công tố viên quyết định không tiếp tục cuộc điều tra do thiếu bằng chứng.

Trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế tại The Hague, Hà Lan. Ảnh: foto-tw.de.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Công tố của ICC cho biết mặc dù “được thừa nhận rộng rãi” rằng các biện pháp trừng phạt “có thể đã làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng”, nhưng không có đủ bằng chứng để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tòa án cũng lưu ý rằng việc kết thúc cuộc điều tra này “không liên quan đến các sự kiện xảy ra tại Venezuela vào tháng 1/2026”.

Vào tháng 1, lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, đưa họ ra khỏi đất nước trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng. Mỹ cũng đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các tàu thuyền mà họ cáo buộc chở ma túy từ Venezuela.

Việc xem xét các biện pháp trừng phạt của Mỹ là một vấn đề riêng biệt với cuộc điều tra đang diễn ra của ICC về các tội ác có thể lực lượng an ninh Venezuela dưới thời ông Maduro đã phạm phải trong cuộc đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2017.

Năm ngoái, các thẩm phán phúc thẩm đã yêu cầu Công tố viên trưởng Karim Khan rút khỏi cuộc điều tra về Venezuela do xung đột lợi ích. Chị dâu của ông Khan, luật sư hình sự quốc tế Venkateswari Alagendra, là thành viên trong nhóm đại diện cho Chính phủ của ông Maduro.

Hiện tại, ông Khan đang tạm nghỉ việc tại tòa án, sau khi tạm thời từ chức để chờ điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái.

