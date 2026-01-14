Hà Nội

Thế giới

Phái đoàn Hamas đến Ai Cập đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

An An (Theo AA)

Trang Anadolu đưa tin, phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo vào tối 13/1 để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Trong một tuyên bố, Hamas cho biết phái đoàn do Khalil al-Hayya, thủ lĩnh lực lượng Hamas ở Gaza và người đứng đầu nhóm đàm phán, dẫn đầu.

Theo thông báo, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc hoàn thành thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm các bước còn lại trong giai đoạn đầu, và mở lại cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập theo cả hai chiều.

gaza.png
Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay đã khiến hơn 71.000 người thiệt mạng. Ảnh: AA.

Hamas cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận sẽ đề cập đến việc đẩy nhanh quá trình chuyển sang giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc thành lập một ủy ban hành chính và hoàn tất việc Israel rút quân khỏi Gaza.

"Phái đoàn Hamas dự kiến cũng sẽ gặp người đứng đầu của các phe phái khác để xem xét diễn biến chính trị và thực địa ở Gaza và khu Bờ Tây", nguồn tin cho hay.

Tháng 11/2025, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Gaza, cho phép triển khai một lực lượng quốc tế tạm thời đến hết năm 2027.

Nghị quyết này dự kiến ​​Gaza sẽ được quản lý bởi một chính phủ chuyển tiếp kỹ trị Palestine dưới sự giám sát của một “hội đồng hòa bình” điều hành, phù hợp với đề xuất do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Vào tháng 9/2025, Tổng thống Trump đã công bố một kế hoạch 20 điểm phác thảo khuôn khổ ngừng bắn, bao gồm việc Hamas thả các con tin người Israel, Israel rút quân khỏi Gaza, việc thành lập một chính quyền kỹ trị và triển khai lực lượng ổn định quốc tế, cùng với lời kêu gọi Hamas giải giáp vũ khí.

