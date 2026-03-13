Hà Nội

Quân sự - Thế giới

Hết kế chuyển dầu, Tổng thống Trump đe dọa cắt điện Iran

Tổng thống Donald Trump dùng những lời cay nghiệt mô tả lãnh đạo Iran và đe dọa phá hủy các nhà máy điện của nước này nếu eo biển Hormuz vẫn bị tắc.

Tuệ Minh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã tạm hoãn việc nhắm mục tiêu vào một số địa điểm sản xuất điện ở Iran nhưng sẽ làm như vậy nếu Cộng hòa Hồi giáo không hợp tác.

“Chúng tôi đã để dành một số mục tiêu quan trọng nhất cho sau này, phòng trường hợp cần thiết phải thực hiện”, ông Trump nói trong một cuộc họp báo ở Florida về cuộc chiến với Iran.

Sẽ làm nếu Iran tiếp tục phong tỏa Hormuz

“Nếu chúng ta làm được (phá hủy các nhà máy điện) sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại, liên quan đến sản xuất điện và nhiều thứ khác. Chúng ta không muốn làm điều đó nếu không cần thiết”, ông Trump nói.

69ac5be785f5406aae629f24.jpg
Tổng thống Donald Trump đe dọa phá hủy hạ tầng điện Iran khi nước này kiên quyết phong tỏa eo biển Hormuz. Ảnh: Global Look Press /Jim LoScalzo

Nói cụ thể hơn về thời điểm ông sẵn sàng nhắm mục tiêu vào các địa điểm sản xuất điện, Trump nói: “Tôi sẽ không cho phép một chế độ khủng bố bắt giữ thế giới làm con tin và cố gắng ngăn chặn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Nếu Iran làm bất cứ điều gì để làm điều đó, chúng sẽ bị tấn công ở mức độ mạnh hơn nhiều. Tôi sẽ loại bỏ những mục tiêu… mà tôi vừa đề cập.”

“Chúng ta sẽ loại bỏ chúng nhanh đến mức chúng sẽ không bao giờ có thể phục hồi. Nếu chúng muốn chơi trò đó, tốt hơn hết là chúng đừng chơi,” Trump nói.

Ông lập luận rằng cuộc chiến sẽ vô hiệu hóa mối đe dọa mà Iran gây ra đối với vận tải biển và nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. "Kết quả là giá dầu sẽ giảm, giá dầu và khí đốt sẽ thấp hơn cho các gia đình Mỹ."

“Trong thời gian gián đoạn ngắn này, Mỹ đang cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị cho bất kỳ tàu chở dầu nào hoạt động ở Vịnh Ba Tư”, ông Trump tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ cũng đang tạm thời bãi bỏ một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ để giảm giá.

“Khi thời điểm thích hợp đến, Hải quân Mỹ và các đối tác sẽ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển nếu cần thiết”, ông Trump một lần nữa nhắc về điều mà quân đội nước này "chưa thể".

Cay nghiệt khi nhắc đến lãnh đạo Iran

Tổng thống nhắc lại rằng ông muốn tham gia vào việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran.

“Chúng tôi không muốn một vị tổng thống khác có thể không sẵn lòng làm những gì tôi sẵn sàng làm – vì lợi ích của thế giới, vì lợi ích của quốc gia chúng ta. [Chúng tôi không muốn] bị mắc kẹt với tình trạng này trong 5 năm hoặc 10 năm nữa”, ông Trump nói.

Ông Trump đưa ra lời đe dọa mới đối với các nhà lãnh đạo Iran, gọi họ là "những tên khốn nạn điên rồ".

1000030103.jpg
Những lời lẽ cay nghiệt về lãnh đạo Iran ông Trump chia sẻ trên mạng Truth Social.

"Hãy xem điều gì sẽ xảy ra với những tên khốn nạn điên rồ này hôm nay." Ông Trump đã đăng bài viết này hôm thứ Sáu trên trang web Truth Social của mình.

“Họ đã giết hại những người vô tội trên khắp thế giới trong 47 năm, và giờ đây, với tư cách là Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, tôi đang tiêu diệt họ,” Trump viết. “Thật là một vinh dự lớn lao khi được làm điều đó!”

IEA đề xuất xả kho dự trữ nhằm hạ nhiệt giá dầu.
AP, Al Jazeera
