Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Lực lượng Hamas lần đầu lên tiếng về chiến sự Iran

Trong tuyên bố chính thức, Phong trào Hamas kêu gọi các nước trong khu vực “hợp tác và ngăn chặn” cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Tuệ Minh

Ngày 14/3, lực lượng Hamas đưa ra tuyên bố của mình về cuộc chiến tại Iran kể từ khi cuộc chiến diễn ra.

Theo AP trích dẫn từ tờ Times of Israel rằng nhóm khủng bố Hamas được Iran hậu thuẫn kêu gọi Tehran kiềm chế việc nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng, đồng thời khẳng định quyền tự vệ của Iran trước Israel và Hoa Kỳ .

Tuyên bố nêu: “Trong khi khẳng định quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran đáp trả hành động gây hấn này bằng mọi biện pháp sẵn có theo các chuẩn mực và luật pháp quốc tế, phong trào kêu gọi những người anh em ở Iran tránh nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng”.

Các chiến binh Hamas tại Gaza kêu gọi Iran kiềm chế nhắm mục tiêu các nước láng giềng.

Nhóm này, vốn duy trì quan hệ mật thiết với Iran và Qatar, cho biết việc chấm dứt chiến tranh là vì lợi ích của khu vực. Hamas là một phần của cái gọi là Trục Kháng chiến, bao gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Trung Đông.

Trong khi đó, vào đêm trước, Hamas đã nhận trách nhiệm cho một loạt cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Hamas liệt kê một các vụ tấn công bao gồm: phóng một loạt tên lửa vào Kiryat Shmona, một thị trấn của Israel gần biên giới Lebanon, và hai đợt tấn công vào thị trấn Metula, cũng ở phía bắc Israel. Một loạt tên lửa khác nhắm vào căn cứ Ein Zeitim gần thành phố Safed của Israel.

Binh lính Israel tại nhiều khu vực khác cũng bị nhắm mục tiêu bởi các loại vũ khí cầm tay, hai lần tại làng Odaisseh, biên giới của Lebanon, một khác tại thị trấn biên giới Blida của Lebanon và một vụ gần trung tâm giam giữ ở thị trấn Khiam, Lebanon.

Khi Israel chuyển sự chú ý sang cuộc chiến với Iran, Hamas đang giành lại quyền kiểm soát Gaza. Tổ chức này vẫn kiểm soát Dải Gaza và đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Nhóm này đã tái thiết một phần chính quyền dân sự, thu thuế và tổ chức công tác cảnh sát cũng như các chức năng chính quyền địa phương. Ngoài ra, theo báo cáo của tờ The Guardian, các cuộc xung đột vũ trang giữa các lực lượng dân quân Palestine được Israel hậu thuẫn và Hamas đã gia tăng gần đây.

Hamas thực hiện cam kết ngừng bắn tại Gaza - VNAMedia
AP, TTXVN
#Hành động của Hamas về chiến sự Iran #Quan hệ Iran và các nhóm Palestine #Hợp tác khu vực chống Mỹ và Israel #Các cuộc tấn công của Hamas vào Israel #Vai trò của Iran trong khu vực Trung Đông #Tình hình kiểm soát Gaza của Hamas

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Israel lại tấn công Gaza, thành viên Hamas thiệt mạng

Một cuộc tấn công mới đây của Israel vào Gaza đã khiến ít nhất 2 người Palestine, được xác định là thành viên của lực lượng Hamas, thiệt mạng.

AP đưa tin, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Dải Gaza hôm 26/2, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Fadel Naeem, Giám đốc Bệnh viện Al-Ahli, nơi các nạn nhân được đưa đến, đã xác nhận thông tin về số người tử vong và bị thương. Danh tính các nạn nhân được xác định là Muhammad Abu Jabal và Ali al-Burdini, đều là thành viên của Hamas.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump công bố thành viên 'Hội đồng Hòa bình Gaza'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố danh sách các thành viên của một ủy ban cấp cao sẽ giám sát việc tái thiết và quản trị Dải Gaza.

RT đưa tin, trong một tuyên bố của Nhà Trắng được công bố hôm 16/1, chính quyền Tổng thống Trump xác nhận việc thành lập cái gọi là "Hội đồng Hòa bình Gaza", một điểm chính trong kế hoạch 20 điểm của ông chủ Nhà Trắng nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza.

Trong số những người được bổ nhiệm vào "Hội đồng Hòa bình Gaza" có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, con rể kiêm cố vấn cấp cao của ông Trump là Jared Kushner, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Giám đốc điều hành Apollo Global Management Marc Rowan, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert Gabriel. Được biết, Tổng thống Trump là Chủ tịch Hội đồng.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Iran tấn công lưới radar tại Qatar, Mỹ đứng nguy cơ mất hệ phòng thủ tên lửa

Cuộc tấn công của Iran vào radar AN/FPS-132 tại Qatar có thể làm giảm khả năng phát hiện tên lửa sớm, gây hậu quả nghiêm trọng cho an ninh khu vực.

Radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 tại Qatar bị Iran tấn công trong chiến dịch trả đũa, làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong mạng lưới phòng thủ tên lửa khu vực.

Trong chiến dịch trả đũa mang tên “Lời hứa Chân thực 4”, Iran đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Trung Đông. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất được cho là trạm radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 đặt tại Qatar.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới