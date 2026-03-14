Lực lượng Hamas lần đầu lên tiếng về chiến sự Iran

Trong tuyên bố chính thức, Phong trào Hamas kêu gọi các nước trong khu vực “hợp tác và ngăn chặn” cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Ngày 14/3, lực lượng Hamas đưa ra tuyên bố của mình về cuộc chiến tại Iran kể từ khi cuộc chiến diễn ra.

Theo AP trích dẫn từ tờ Times of Israel rằng nhóm khủng bố Hamas được Iran hậu thuẫn kêu gọi Tehran kiềm chế việc nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng, đồng thời khẳng định quyền tự vệ của Iran trước Israel và Hoa Kỳ .

Tuyên bố nêu: “Trong khi khẳng định quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran đáp trả hành động gây hấn này bằng mọi biện pháp sẵn có theo các chuẩn mực và luật pháp quốc tế, phong trào kêu gọi những người anh em ở Iran tránh nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng”.

Các chiến binh Hamas tại Gaza kêu gọi Iran kiềm chế nhắm mục tiêu các nước láng giềng.

Nhóm này, vốn duy trì quan hệ mật thiết với Iran và Qatar, cho biết việc chấm dứt chiến tranh là vì lợi ích của khu vực. Hamas là một phần của cái gọi là Trục Kháng chiến, bao gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Trung Đông.

Trong khi đó, vào đêm trước, Hamas đã nhận trách nhiệm cho một loạt cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Hamas liệt kê một các vụ tấn công bao gồm: phóng một loạt tên lửa vào Kiryat Shmona, một thị trấn của Israel gần biên giới Lebanon, và hai đợt tấn công vào thị trấn Metula, cũng ở phía bắc Israel. Một loạt tên lửa khác nhắm vào căn cứ Ein Zeitim gần thành phố Safed của Israel.

Binh lính Israel tại nhiều khu vực khác cũng bị nhắm mục tiêu bởi các loại vũ khí cầm tay, hai lần tại làng Odaisseh, biên giới của Lebanon, một khác tại thị trấn biên giới Blida của Lebanon và một vụ gần trung tâm giam giữ ở thị trấn Khiam, Lebanon.

Khi Israel chuyển sự chú ý sang cuộc chiến với Iran, Hamas đang giành lại quyền kiểm soát Gaza. Tổ chức này vẫn kiểm soát Dải Gaza và đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Nhóm này đã tái thiết một phần chính quyền dân sự, thu thuế và tổ chức công tác cảnh sát cũng như các chức năng chính quyền địa phương. Ngoài ra, theo báo cáo của tờ The Guardian, các cuộc xung đột vũ trang giữa các lực lượng dân quân Palestine được Israel hậu thuẫn và Hamas đã gia tăng gần đây.