Ảnh vệ tinh cho thấy thêm cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một cơ sở kiên cố quan trọng tại khu phức hợp quân sự Parchin của Iran xuất hiện ba điểm va chạm lớn nằm thẳng hàng trên mái.

Hình ảnh vệ tinh từ Vantor cho thấy một địa điểm lâu nay được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran đã bị tấn công.

Ba điểm tác động rất lớn tại hiện trường cũng làm dấy lên khả năng cơ sở kiên cố này đã bị đánh trúng bằng bom xuyên phá hầm ngầm GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) nặng 1,3 tấn.

Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor cho thấy 3 điểm va chạm trên mái của cơ sở hạt nhân

MOP lần đầu tiên được sử dụng trong các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran vào năm ngoái, trong chiến dịch mang tên "Midnight Hammer". Địa điểm Taleghan 2 vừa được bọc một lớp bê tông mới và phủ đất trong những tháng trước khi xung đột hiện tại nổ ra.

Mặt khác, Israel, quốc gia không sở hữu GBU-57/B, hiện đã xác nhận đã tấn công cơ sở Taleghan 2.

Hình ảnh sau vụ tấn công do Vantor cung cấp về Taleghan 2, xuất hiện ở đầu và bên dưới bài viết, được chụp vào đầu ngày hôm nay. Như đã đề cập, ba điểm tác động rất lớn và chính xác có thể thấy rõ trên nóc cơ sở này.

Iran nâng cấp cơ sở hạt nhân trước khi bị tấn công

Taleghan 2 nhìn từ ngày 6/3/2026. Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Vantor cũng chia sẻ các hình ảnh trước đó về Taleghan 2 được chụp vào ngày 6/3/2026 và 14/11/2025. Các khu vực khác của Parchin đã bị tấn công đáng kể vào ngày 6/3, nhưng Taleghan 2 khi đó vẫn còn nguyên vẹn.

Taleghan 2 đã được phủ một lớp bê tông mới từ giữa tháng 1 năm nay. Đất cũng đã được đắp lên trên vài tuần trước khi các chiến dịch phối hợp Mỹ-Israel bắt đầu vào ngày 28/2. Iran cũng được quan sát thấy đã thực hiện các biện pháp gia cố và/hoặc bịt kín nhiều cơ sở trọng yếu khác trên khắp cả nước trước thềm xung đột hiện tại, nhưng không nơi nào được gia cố kỹ như vậy. TWZ từng ghi nhận hoạt động tương tự tại các cơ sở hạt nhân Iran trước các cuộc không kích trong chiến dịch Midnight Hammer năm ngoái.

Một ảnh vệ tinh khác về Taleghan 2, chụp ngày 14/11/2025, trước khi địa điểm này được bọc bê tông và phủ đất. Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Trong hai đến ba tuần gần đây, Iran đã tích cực chôn lấp cơ sở Taleghan 2 mới tại khu phức hợp quân sự Parchin bằng đất. Ngay sau khi lớp bê tông bao quanh cơ sở được làm cứng, Iran đã nhanh chóng phủ đất lên phần lớn diện tích cơ sở mới này.

Hiện chưa rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng để tấn công Taleghan 2, nhưng các điểm tác động nhìn chung khá giống với những gì từng thấy tại các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz của Iran sau chiến dịch Midnight Hammer. Trong chiến dịch đó, máy bay ném bom B-2 đã thả 12 quả GBU-57/B xuống Fordow và thêm hai quả MOP xuống Natanz.

Khi được TWZ liên hệ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) từ chối bình luận về việc liệu GBU-57/B có được sử dụng để tấn công Taleghan 2 hoặc bất kỳ địa điểm nào khác ở Iran trong chiến dịch hiện tại hay không.

Loại máy bay duy nhất hiện được chứng nhận mang MOP là B-2, mỗi chiếc có thể mang hai quả bom khổng lồ này cùng lúc. B-2 đã tham gia không kích Iran ngay từ đêm đầu tiên của xung đột.

Cận cảnh các điểm tác động tại cơ sở Taleghan 2 (giữa) và Fordow (trái) cùng Natanz (phải) sau chiến dịch Midnight Hammer rất giống nhau. Ảnh vệ tinh ©2025 Maxar Technologies / Ảnh vệ tinh ©2026 Vantor

Qua hình ảnh vệ tinh, có thể thấy Taleghan 2 không được chôn sâu như Fordow hay cơ sở ngầm tại Natanz. Tuy nhiên, cơ sở này đã được gia cố rất kỹ lưỡng và có chủ đích trong vài tháng gần đây, điều này có thể là lý do khiến nó bị nhắm mục tiêu bằng GBU-57/B. Công tác gia cố cũng được thực hiện khá nhanh chóng với mục đích rõ ràng là bảo vệ địa điểm khỏi các cuộc không kích.

Máy bay ném bom B-2 tham gia không kích Iran. CENTCOM

Các yếu tố khác của mục tiêu cũng có thể đã được cân nhắc. Trong các cuộc tấn công Fordow năm ngoái, mỗi chiếc B-2 đã thả sáu quả MOP xuống hai ống thông gió để đạt độ xuyên phá mong muốn. Các ống thông gió này tạo thành kênh yếu giúp bom xuyên sâu hơn vào buồng mục tiêu nằm sâu trong núi. Dù có thể nông hơn, nhưng không thấy có các lối vào tương tự tại Taleghan 2. Việc sử dụng bom nặng 30.000 pound cũng giúp đảm bảo phá hủy hoàn toàn cơ sở trọng yếu này. Việc xác định cần dùng MOP cũng có thể lý giải vì sao trước đây cơ sở này chưa bị tấn công.

Không loại trừ khả năng các loại vũ khí khác đã được sử dụng để tấn công Taleghan 2. Các loại bom xuyên phá hầm nhỏ hơn có thể được thả liên tiếp vào cùng một điểm để tạo lỗ mở và gây hiệu ứng lớn bên trong. CENTCOM từng xác nhận máy bay B-2 đã tấn công các mục tiêu chôn sâu ở Iran bằng loạt bom xuyên phá hầm loại 2.000 pound.

Máy bay B-2 thả bom GBU-57/B MOP trong một cuộc thử nghiệm. Không quân Mỹ

— U.S. Central Command (@CENTCOM) 1/3/2026

Việc tấn công Taleghan 2 phù hợp với mục tiêu cốt lõi mà quân đội Mỹ đề ra là vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Iran. Địa điểm này gắn liền với các cáo buộc lâu dài về hoạt động liên quan đến vũ khí hạt nhân tại Parchin, điều mà các quan chức Iran luôn phủ nhận. Taleghan 2 được cho là cơ sở sản xuất thuốc nổ đặc biệt cần thiết cho vũ khí hạt nhân.

Israel từng tấn công Taleghan 2 vào năm 2024 và sau đó tiếp tục nhắm vào Parchin trong cuộc chiến 12 ngày năm ngoái. Trong cả hai lần, Iran đều nhanh chóng tái thiết các cơ sở trọng yếu tại khu phức hợp này.

Liệu đòn tấn công mới nhất vào Taleghan 2, bất kể loại vũ khí nào được sử dụng, có thể phá hủy hoàn toàn cơ sở này hay không vẫn còn phải chờ thời gian trả lời.

Israel cũng phối hợp tấn công

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), vốn không sở hữu GBU-57/B, cho biết đã tấn công cơ sở Taleghan 2 trong đêm qua. Tuy nhiên, điều này không loại trừ khả năng lực lượng Mỹ cũng đã nhắm vào địa điểm này.

IDF cho biết họ vừa tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran, nơi chính quyền Tehran phát triển "năng lực then chốt trong phát triển vũ khí hạt nhân".

Khu phức hợp này từng được sử dụng để phát triển thuốc nổ tiên tiến và tiến hành các thí nghiệm nhạy cảm trong khuôn khổ dự án bí mật ‘AMAD’ vào những năm 2000.

Như đã đề cập, các loại vũ khí khác cũng có thể đã được sử dụng để tấn công Taleghan 2. Loại bom xuyên phá hầm lớn nhất mà Israel được biết là sở hữu là loại 900 kg. Có thông tin cho rằng họ từng tìm cách mua loại bom xuyên phá hầm 1,3 tấn, nhưng chưa rõ liệu đã được chuyển giao hay chưa.