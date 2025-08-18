Hà Nội

Thế giới

Lũ quét ở Trung Quốc, 10 người thiệt mạng

Lũ quét tấn công một khu cắm trại hoang vắng ở khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, khiến 10 người thiệt mạng và hai người vẫn mất tích.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, thảm họa lũ quét xảy ra tại khu vực thượng nguồn của một con sông ở Urad Rear Banner, thành phố Bayannur, vào khoảng 22 giờ tối 16/8 khiến 13 người cắm trại, trong đó có 8 nam giới và 5 phụ nữ, mất tích.

trungquoc.jpg
Các nhân viên cứu hộ thực hiện hoạt động tìm kiếm tại Urad Rear Banner, thành phố Bayannuur, khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, ngày 17/8/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hơn 700 nhân viên cứu hộ đã được điều động ngay đến hiện trường để khẩn trương tìm kiếm những người mất tích. Theo Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố, tính đến 15h30 chiều 17/8, một người đã được giải cứu.

Số người thiệt mạng được xác định là 10 người trong khi hai nạn nhân vẫn mất tích.

luquet2.png
Trung Quốc đã trải qua nhiều tuần thời tiết khắc nghiệt kể từ tháng 7, với những trận mưa lớn ở phía bắc và phía nam đất nước. Ảnh: Xinhua/Shutterstock.

Bộ Quản lý Khẩn cấp đã yêu cầu triển khai các hoạt động quy mô lớn để tìm kiếm người mất tích và cử một nhóm công tác đến hỗ trợ. Bộ cũng cảnh báo du khách nên tránh các khu vực hoang vắng chưa phát triển và thận trọng ở các vùng địa chất nguy hiểm, nhất là trong mùa lũ.

Bài liên quan

Thế giới

Lũ quét tại Trung Quốc, ít nhất 15 người thiệt mạng

Ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi lũ quét tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc những ngày qua.

>>> Mời độc giả xem video về trận lũ quét ở Trung Quốc

Nguồn video: Daily Mail
Xem chi tiết

Thế giới

Lũ quét tàn phá miền bắc Pakistan, gần 200 người thiệt mạng

Ít nhất 194 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ở các khu vực phía bắc Pakistan sau khi mưa lớn gây ra lũ quét và lở đất kinh hoàng.

Theo Geo News, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA) ngày 15/8 cho biết ít nhất 194 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ở các khu vực phía bắc Pakistan sau khi mưa lớn gây ra lũ quét và lở đất kinh hoàng.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 180 người ở Khyber Pakhtunkhwa, 5 người ở Gilgit Baltistan và 9 người ở Azad Jammu và Kashmir. Số người tử vong dự kiến sẽ tăng lên khi còn nhiều nạn nhân vẫn mất tích.

Xem chi tiết

Thế giới

Lũ quét, lở đất ở Pakistan khiến hơn 340 người thiệt mạng

Mưa lớn gây ra lũ quét và lở đất ở Pakistan những ngày qua, khiến ít nhất 344 người thiệt mạng.

Anadolu dẫn lời các quan chức ngày 16/8 cho biết, số người tử vong do lũ quét và lở đất ở Pakistan những ngày qua đã tăng lên 344 người.

Trong đó, 328 người thiệt mạng và 143 người bị thương ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA) thông tin.

Xem chi tiết

