Lũ quét ở Trung Quốc, 10 người thiệt mạng

Lũ quét tấn công một khu cắm trại hoang vắng ở khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, khiến 10 người thiệt mạng và hai người vẫn mất tích.

Theo Tân Hoa Xã, thảm họa lũ quét xảy ra tại khu vực thượng nguồn của một con sông ở Urad Rear Banner, thành phố Bayannur, vào khoảng 22 giờ tối 16/8 khiến 13 người cắm trại, trong đó có 8 nam giới và 5 phụ nữ, mất tích.

Các nhân viên cứu hộ thực hiện hoạt động tìm kiếm tại Urad Rear Banner, thành phố Bayannuur, khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, ngày 17/8/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hơn 700 nhân viên cứu hộ đã được điều động ngay đến hiện trường để khẩn trương tìm kiếm những người mất tích. Theo Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố, tính đến 15h30 chiều 17/8, một người đã được giải cứu.

Số người thiệt mạng được xác định là 10 người trong khi hai nạn nhân vẫn mất tích.

Trung Quốc đã trải qua nhiều tuần thời tiết khắc nghiệt kể từ tháng 7, với những trận mưa lớn ở phía bắc và phía nam đất nước. Ảnh: Xinhua/Shutterstock.

Bộ Quản lý Khẩn cấp đã yêu cầu triển khai các hoạt động quy mô lớn để tìm kiếm người mất tích và cử một nhóm công tác đến hỗ trợ. Bộ cũng cảnh báo du khách nên tránh các khu vực hoang vắng chưa phát triển và thận trọng ở các vùng địa chất nguy hiểm, nhất là trong mùa lũ.

