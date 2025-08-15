Hà Nội

Thế giới

Lũ quét kinh hoàng ở Ấn Độ, ít nhất 56 người thiệt mạng

Ít nhất 56 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích sau khi lũ quét tấn công một ngôi làng hẻo lánh thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

An An (Theo The Sun)

Theo The Sun, trận lũ quét xảy ra vào khoảng 11h30 sáng ngày 14/8 (giờ địa phương). Lũ quét tàn phá một bếp ăn cộng đồng, nơi hơn 200 người hành hương đang tập trung để ăn trưa, cũng như một chốt an ninh.

"Rất nhiều người hành hương đang tụ tập để ăn trưa và bị cuốn trôi", một quan chức cho biết.

lu1.png
Trận lũ quét kinh hoàng đã khiến ít nhất 56 người thiệt mạng ở Ấn Độ. Ảnh: The Sun.

Trận lũ quét đã khiến ít nhất 56 người thiệt mạng. Theo ước tính ban đầu, ít nhất 80 người mất tích và nhiều người khác vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Các đội cứu hộ đã đưa khoảng 200 người đến nơi an toàn, nhưng ít nhất 50 người trong số họ bị thương nặng và được điều trị tại các bệnh viện địa phương.

lu2.png
Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ đang diễn ra. Ảnh: The Sun.

"Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành", ông Ramesh Kumar, ủy viên hội đồng quận Kishtwar, cho biết.

"Chasoti đã bị tàn phá hoàn toàn từ mọi phía. Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng này", Abdul Majeed Bichoo, một cư dân địa phương 75 tuổi, chia sẻ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết "tình hình đang được theo dõi chặt chẽ", đồng thời cầu nguyện cho tất cả những người chịu ảnh hưởng bởi trận mưa lớn và lũ lụt.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ

Nguồn video: Al Jazeera
#lũ quét Ấn Độ #thiệt mạng do lũ quét #mất tích do lũ lụt #thiệt hại do mưa lớn #tình hình khẩn cấp Kashmir #thảm họa lũ quét

