Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lũ quét khiến hàng chục người thiệt mạng, mất tích ở Trung Quốc

Thế giới

Lũ quét khiến hàng chục người thiệt mạng, mất tích ở Trung Quốc

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 33 người khác vẫn mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

An An (Theo THX, BP)
Theo Tân Hoa Xã, tính đến 15h30 chiều 8/8, trận lũ quét kinh hoàng vừa qua tại Du Trung, tỉnh Cam Túc, đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 33 người khác vẫn mất tích. Ảnh: THX.
Theo Tân Hoa Xã, tính đến 15h30 chiều 8/8, trận lũ quét kinh hoàng vừa qua tại Du Trung, tỉnh Cam Túc, đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 33 người khác vẫn mất tích. Ảnh: THX.
Mưa lớn bắt đầu đổ xuống Du Trung và các khu vực khác của Lan Châu vào tối 7/8, với lượng mưa lớn nhất đạt 220,2 mm vào trưa 8/8. Một số thị trấn ở Du Trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: BP.
Mưa lớn bắt đầu đổ xuống Du Trung và các khu vực khác của Lan Châu vào tối 7/8, với lượng mưa lớn nhất đạt 220,2 mm vào trưa 8/8. Một số thị trấn ở Du Trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: BP.
Vào khoảng 14h00 ngày 8/8, nước lũ cùng cây bật gốc đã chặn đường gần Trường tiểu học Xinglong ở thị trấn Chengguan, một số đoạn có lớp bùn dày hơn 30 cm. Ảnh: THX.
Vào khoảng 14h00 ngày 8/8, nước lũ cùng cây bật gốc đã chặn đường gần Trường tiểu học Xinglong ở thị trấn Chengguan, một số đoạn có lớp bùn dày hơn 30 cm. Ảnh: THX.
Trận lũ quét đã khiến nhiều xe cộ bị hư hại trong khi đồ đạc ở tầng trệt của một số ngôi nhà bị cuốn trôi. Ảnh: THX.
Trận lũ quét đã khiến nhiều xe cộ bị hư hại trong khi đồ đạc ở tầng trệt của một số ngôi nhà bị cuốn trôi. Ảnh: THX.
Tầng trệt của một khách sạn địa phương bị ngập trong nước lũ, khiến hơn 200 du khách và nhân viên mắc kẹt bên trong. Chính quyền địa phương nhanh chóng điều động các đội cứu hộ đến hiện trường. Ảnh: THX.
Tầng trệt của một khách sạn địa phương bị ngập trong nước lũ, khiến hơn 200 du khách và nhân viên mắc kẹt bên trong. Chính quyền địa phương nhanh chóng điều động các đội cứu hộ đến hiện trường. Ảnh: THX.
Được biết, chính quyền tỉnh đã điều động hơn 2.700 nhân viên cứu hộ cùng 980 phương tiện, máy móc và 8.530 bộ vật tư cứu hộ. Ảnh: THX.
Được biết, chính quyền tỉnh đã điều động hơn 2.700 nhân viên cứu hộ cùng 980 phương tiện, máy móc và 8.530 bộ vật tư cứu hộ. Ảnh: THX.
Hoạt động tìm kiếm những người mất tích, sửa chữa cơ sở hạ tầng, sơ tán và tái định cư cho cư dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đang được tiến hành. Ảnh: THX.
Hoạt động tìm kiếm những người mất tích, sửa chữa cơ sở hạ tầng, sơ tán và tái định cư cho cư dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đang được tiến hành. Ảnh: THX.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ (Nguồn video: Al Jazeera)
An An (Theo THX, BP)
#lũ quét Trung Quốc #thiệt mạng do lũ quét #mất tích do lũ lụt #Cam Túc lũ lụt #cứu hộ lũ quét #thiệt hại do mưa lớn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT