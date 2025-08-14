Hà Nội

Lữ đoàn Azov phủ nhận báo cáo tình hình Pokrovsk “vẫn ổn”

Quân sự

Đại diện chỉ huy Lữ đoàn số 3 Azov phủ nhận thông tin về việc tình hình Pokrovsk “ổn định”, quân đội Nga cùng lúc tiến vào Rodinske từ ba phía.

Tiến Minh
Tình hình tại hướng mặt trận Pokrovsk đang thay đổi nhanh chóng đối với quân đội Ukraine (AFU), khi phòng tuyến của họ đang bị quân đội Nga (RFAF), đẩy lùi về phía đông thị trấn Dobropolye. Nhưng đừng quên vùng ngoại ô Pokrovsk, nơi đang bị quân Nga bao vây và diễn ra các trận đánh ác liệt.
Kênh Rybar của Nga cho biết, các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, đã tiến vào thị trấn Rodinske từ phía bắc, phía đông và phía nam. Trước đó, quân Nga bắt đầu tấn công Rodinskoye từ hướng bắc, sau đó là từ phía đông.
RFAF khi đó không thể tấn công Rodinske từ phía nam, do giao tranh ở khu vực Chervonyi (Krasny) Liman vẫn tiếp diễn, ngôi làng rất rộng ở phía đông, sau đó thu hẹp lại thành một con phố, rồi từ đó rẽ vào Rodinske một cách dễ dàng.
Trang Military Review của Nga đưa tin, từ phía bắc, quân Nga đang di chuyển dọc theo đường sắt, đến ga đường sắt Rodinskaya; và từ phía đông, dọc theo con đường nối Rodinske với mỏ Krasnolimanskaya, nơi quân Ukraine đang bị mắc kẹt trong khu vực bãi thải.
Theo cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), ông Igor Kimakovsky, cũng xác nhận tình hình giao tranh trong thị trấn Rodinske. Theo ông, RFAF hiện đã tiến vào thị trấn Rodinske từ ba hướng cùng một lúc.
Ông Kimakovsky cũng không cung cấp bất cứ thông tin gì về giao tranh tại mỏ Krasnolimanskaya, nhưng nói thêm rằng, các mũi đột phá của quân đội Nga tại Krasnolimanskaya, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc RFAF tiến vào Rodinske.
Như đã đưa tin trước đó, thị trấn chiến lược Rodinske nằm ở phía bắc khu đô thị Pokrovsk-Mirnograd, và đường cao tốc nối Pokrovsk với Dobropolye chạy qua đây. Đường cao tốc này đã bị cắt đứt ở phía trên Rodinske, và hiện giao tranh ở đây vẫn diễn ra rất ác liệt.
Ngày 13/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, RFAF đã giành quyền kiểm soát các làng Nikanorovka và Zatyshok (Nga gọi là Suvorovo), nằm ở phía đông bắc thị trấn Rodinske, nơi bao phủ tuyến đường đến Dobropolye và giữ vai trò phòng thủ ở sườn phía bắc của toàn bộ cụm Pokrovsk của AFU.
Làng Nikanorivka và Zatyshok là một phần của hệ thống phòng thủ phía đông bắc Pokrovsk, trong đó mỗi làng được xây dựng thành một điểm tựa phòng ngự duy nhất. Hiện tại, các đơn vị Nga không tiến công theo kiểu chậm rãi, mà cắt đứt các tuyến phòng thủ theo nhóm cùng một lúc, buộc đối phương phải nhanh chóng rút lui.
Tốc độ tiến công tại Rodinske được coi là một yếu tố riêng biệt, vì khoảng thời gian giữa việc chiếm được một cứ điểm này và một cứ điểm khác không được tính bằng tháng, mà chỉ bằng vài ngày. Điều này có nghĩa là AFU không có thời gian để tập hợp lại và bịt kín các lỗ hổng trong các vị trí phòng thủ của họ.
Trong tình huống như vậy, các chuyên gia lưu ý, Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky, có hai kế hoạch hành động: hoặc chuyển quân dự bị để phản công, điều thường xảy ra trong vài ngày qua, nhưng có nguy cơ làm trống các khu vực khác; hoặc rút lui về tuyến tiếp theo, nhưng chấp nhận mất lãnh thổ và thế chủ động.
Trong bối cảnh tình hình Pokrovsk đang xấu đi nhanh chóng, nhưng bộ chỉ huy Cụm quân Dnepr của AFU vẫn tuyên bố, mặt trận Pokrovsk “vẫn đang ổn định”, tình hình hoàn toàn “nằm trong tầm kiểm soát” của họ.
Tuy nhiên đại diện của Lữ đoàn số 3 Azov (đơn vị theo tinh thần dân tộc và có tư tưởng chống Nga đến cùng), ông Maksim Zhorin đã tuyên bố, “tình hình Pokrovsk hiện nằm ngoài tầm kiểm soát, việc điều chuyển quân dự bị khẩn cấp cũng không giúp ích gì”.
Ông Zhorin đã cảnh báo cấp trên về "những tuyên bố thiếu suy nghĩ" về tình hình được cho là “đã được kiểm soát” trên hướng Pokrovsk. Việc điều chuyển quân dự bị không giúp ích gì, tình hình tiếp tục xấu đi. Đồng thời ông đổ lỗi cho chỉ huy các lữ đoàn AFU về việc này, khi liên tục đưa ra "những báo cáo tốt đẹp" lên cấp trên; trong khi việc phòng thủ chưa được tổ chức, không có sự hiệp đồng giữa các đơn vị, v.v.
Ông Zhorin nhấn mạnh rằng, chỉ huy RFAF đã lợi dụng sự thiếu chuẩn bị của các lữ đoàn AFU cho những trận chiến ác liệt, để tấn công đột phá vào những điểm yếu trên tuyến phòng thủ. Chính vì vậy, cuộc tấn công diễn biến theo hướng không chỉ khu vực Pokrovsk-Mirnograd, mà toàn bộ Donbass đều bị đe dọa mất mát.
Theo ông Zhorin, cho đến nay, lực lượng dự bị của AFU được điều tới mặt trận Pokrovsk, vẫn chưa thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga. “Họ (người Nga) không phải là những kẻ ngốc và nhận thấy rằng đã có thành công, nên họ sẽ điều thêm lực lượng đến đó để phát triển thành công này. Hậu quả có thể xảy ra không chỉ là việc phong tỏa Pokrovsk, mà còn là việc thiết lập quyền kiểm soát đối với phần còn lại của khu vực Donetsk”. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
#Azov #Nga bao vây Pokrovsk #Pokrovsk #xung đột Nga-Ukraine #tình hình Pokrovsk #chiến sự Pokrovsk

