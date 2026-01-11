Vân Trang tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại biệt thự 1000m2

Hà Nội

Giải trí

Diễn viên Vân Trang và doanh nhân Quân Lê tình tứ trong bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại biệt thự riêng.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Vân Trang)
Diễn viên Vân Trang và doanh nhân Quân Lê tổ chức tiệc kỷ niệm vào tối ngày 9/1. Không gian bữa tiệc mang tông màu vàng, đầy lung linh.
Vân Trang diện váy màu be nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, Quân Lê mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu. Cặp đôi dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ.
Trên trang cá nhân, Vân Trang viết: "10 năm lãi được 1 tổ ấm nhỏ với 4 đứa con ngoan xinh yêu". Ngoài ra, cô gửi lời cảm ơn đến chồng đã luôn ở bên.
Trước đó, Vân Trang nhắn nhủ Quân Lê: "2 ngày nữa là tròn 10 năm về chung 1 nhà rồi. Nhắc nhẹ anh xã".
Tháng 10/2025, chia sẻ trên Vietnamnet, Vân Trang cho biết, doanh nhân Quân Lê mỗi sáng đi làm, tối về vẫn hỗ trợ cô.
Chồng Vân Trang động viên nữ diễn viên về mặt tinh thần, chiều chuộng và chủ động làm việc nhà, chăm con để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Vợ chồng Vân Trang cố gắng dặn nhau duy trì sự lãng mạn trong hôn nhân. Cặp đôi thường hay gửi con cho bố mẹ nhờ giữ hộ để đi hẹn hò, ăn uống du lịch. Quân Lê từng chia sẻ trên Du Lịch TP HCM, Vân Trang bay bổng, đôi lúc không thực tế nhưng sau cùng vẫn vì hướng đến tương lai của bản thân và gia đình. Vì vậy anh chọn ủng hộ vợ làm theo sở thích và âm thầm đứng phía sau giúp đỡ cô.
Quân Lê cũng cho biết, việc vợ chồng anh sinh nhiều không phải thiệt thòi cho Vân Trang, mà bản thân cô thích những điều mới mẻ và rất yêu các con nên dành khoảng thời gian mấy năm liền làm mẹ bỉm sữa toàn thời gian.
Vợ chồng Vân Trang có 4 người con chung: 3 gái, 1 trai.
Vân Trang và chồng ân cần chăm sóc con trai út trong tiệc kỷ niệm.
