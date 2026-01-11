Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot mom Sam với gu thời trang hack tuổi ấn tượng

Cộng đồng trẻ

Hot mom Sam với gu thời trang hack tuổi ấn tượng

Dù đã là 'mẹ bỉm' hai con, Sam (Nguyễn Hà My) vẫn luôn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung và phong cách thời trang ngọt ngào, năng động.

Trầm Phương
Mới đây, bộ ảnh hot mom Sam diện outfit theo phong cách học đường pha chút hơi hướng Coquette đã nhanh chóng nhận được "bão like" vì khả năng hack tuổi cực đỉnh. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, bộ ảnh hot mom Sam diện outfit theo phong cách học đường pha chút hơi hướng Coquette đã nhanh chóng nhận được "bão like" vì khả năng hack tuổi cực đỉnh. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Sam lựa chọn set đồ đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc tôn vinh nét thanh xuân. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Sam lựa chọn set đồ đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc tôn vinh nét thanh xuân. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo khoác cardigan mỏng màu trắng kem với các điểm xuyết chấm hồng nhỏ tạo cảm giác nhẹ nhàng. Điểm nhấn là phần nơ thắt đen ở cổ và viền đen tương phản, mang lại vẻ ngoài vừa thanh lịch lại vừa có chút tinh nghịch của các nữ sinh. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo khoác cardigan mỏng màu trắng kem với các điểm xuyết chấm hồng nhỏ tạo cảm giác nhẹ nhàng. Điểm nhấn là phần nơ thắt đen ở cổ và viền đen tương phản, mang lại vẻ ngoài vừa thanh lịch lại vừa có chút tinh nghịch của các nữ sinh. (Ảnh: IGNV)
Cùng với đó, cô nàng kết hợp chân váy bí đen - đây là món đồ "thần thánh" đang quay trở lại xu hướng. Dáng váy phồng giúp che khuyết điểm hiệu quả và tạo hiệu ứng đôi chân thon gọn, giúp Sam trông trẻ ra đến cả chục tuổi. (Ảnh: IGNV)
Cùng với đó, cô nàng kết hợp chân váy bí đen - đây là món đồ "thần thánh" đang quay trở lại xu hướng. Dáng váy phồng giúp che khuyết điểm hiệu quả và tạo hiệu ứng đôi chân thon gọn, giúp Sam trông trẻ ra đến cả chục tuổi. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo kết hợp cùng tất cao cổ đen và giày Mary Jane đế bệt bóng bẩy - những "item" đặc trưng của phong cách học đường. Chiếc túi xách Chanel mini là điểm nhấn sang chảnh, hoàn thiện tổng thể trang phục. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo kết hợp cùng tất cao cổ đen và giày Mary Jane đế bệt bóng bẩy - những "item" đặc trưng của phong cách học đường. Chiếc túi xách Chanel mini là điểm nhấn sang chảnh, hoàn thiện tổng thể trang phục. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở trang phục, sự trẻ trung của Sam còn đến từ việc chăm chút kỹ lưỡng cho diện mạo với mái tóc đen dài được tỉa layer nhẹ nhàng ôm sát gương mặt, kết hợp cùng phần mái thưa giúp gương mặt Sam trở nên thanh thoát và "baby" hơn hẳn. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở trang phục, sự trẻ trung của Sam còn đến từ việc chăm chút kỹ lưỡng cho diện mạo với mái tóc đen dài được tỉa layer nhẹ nhàng ôm sát gương mặt, kết hợp cùng phần mái thưa giúp gương mặt Sam trở nên thanh thoát và "baby" hơn hẳn. (Ảnh: IGNV)
Sam ưu tiên tông trang điểm hồng đào với đôi má ửng hồng tự nhiên và màu son bóng nhẹ. Cách makeup này cực kỳ ăn nhập với bộ trang phục, tạo nên hình ảnh một "hot mom" rạng rỡ, đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Sam ưu tiên tông trang điểm hồng đào với đôi má ửng hồng tự nhiên và màu son bóng nhẹ. Cách makeup này cực kỳ ăn nhập với bộ trang phục, tạo nên hình ảnh một "hot mom" rạng rỡ, đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Dù là tạo dáng bên hiên cửa quán cà phê hay lúc đang thưởng thức món bánh ngọt, Sam luôn giữ nụ cười tươi tắn và ánh mắt biết nói. Đây chính là "vũ khí" quan trọng nhất giúp cô chinh phục mọi phong cách. (Ảnh: IGNV)
Dù là tạo dáng bên hiên cửa quán cà phê hay lúc đang thưởng thức món bánh ngọt, Sam luôn giữ nụ cười tươi tắn và ánh mắt biết nói. Đây chính là "vũ khí" quan trọng nhất giúp cô chinh phục mọi phong cách. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người không khỏi để lại những lời khen có cánh: "Như em bé 18 chủi cưng vậy trời", "nói sinh viên năm 1 người ta cũng tin luôn", "Sam cute xinh đẹp ra như gái đôi mươi ra he". (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người không khỏi để lại những lời khen có cánh: "Như em bé 18 chủi cưng vậy trời", "nói sinh viên năm 1 người ta cũng tin luôn", "Sam cute xinh đẹp ra như gái đôi mươi ra he". (Ảnh: IGNV)
Từng là một hot girl đình đám thế hệ đầu, Sam đã chứng minh rằng thời gian không hề làm vơi đi sức hút, mà ngược lại, sự trưởng thành trong tư duy thẩm mỹ đã giúp cô khẳng định vị thế của một "hot mom" sành điệu, luôn làm chủ phong cách và không ngừng truyền cảm hứng mặc đẹp cho phụ nữ hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Từng là một hot girl đình đám thế hệ đầu, Sam đã chứng minh rằng thời gian không hề làm vơi đi sức hút, mà ngược lại, sự trưởng thành trong tư duy thẩm mỹ đã giúp cô khẳng định vị thế của một "hot mom" sành điệu, luôn làm chủ phong cách và không ngừng truyền cảm hứng mặc đẹp cho phụ nữ hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Sam #hot mom #thời trang #hack tuổi #phong cách học đường #trẻ trung

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT