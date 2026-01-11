Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot girl Hà My đốn tim với nhan sắc 'kẹo ngọt' trong bộ ảnh chào Tết

Trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán, hot girl Hà My - bà xã Tiktoker nổi tiếng Trí Thịt Bòa - vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung ra bộ ảnh mới nhất.

Bộ ảnh mới của Hà My được thực hiện trong bối cảnh không gian kiến trúc hiện đại, sang trọng. Không chọn trang phục quá cầu kỳ hay rực rỡ, Hà My ưu tiên những thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính như váy voan thêu hoa chìm và gam màu pastel. (Ảnh: IGNV)
Trong outfir đầu tiên, cô nàng diện áo cúp ngực dáng yếm, khoe trọn bờ vai trần mảnh dẻ và làn da trắng sứ. Phần ngực áo được may hai lớp với lớp phủ bên ngoài in họa tiết hoa chìm tinh tế, tạo nên sự kín đáo nhưng vẫn đầy quyến rũ.(Ảnh: IGNV)
Phần eo được thiết kế xếp ly xòe nhẹ, giúp tôn lên vòng eo thon gọn và tạo độ mềm mại cho tổng thể trang phục khi di chuyển.(Ảnh: IGNV)
Kết hợp cùng áo là chân váy dài tông xuyệt tông bằng chất liệu lụa bóng cao cấp, ôm nhẹ vóc dáng tạo nên sự thanh thoát, kiêu sa như một nàng tiểu thư. (Ảnh: IGNV)
Hà My khéo léo sử dụng một chiếc khăn lụa cùng chất liệu, choàng hờ qua tay. Phụ kiện này không chỉ mang lại vẻ quyền quý mà còn giúp bộ trang phục thêm phần mềm mại, uyển chuyển trong từng khung hình. (Ảnh: IGNV)
Ở outfit thứ hai, cô nàng chọn diện thiết kế dáng suông ngắn trên đầu gối. Kiểu dáng này không chỉ giúp cô nàng trông cao ráo hơn so với chiều cao khá khiêm tốn, mà còn mang lại sự thoải mái, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn rực rỡ nhất nằm ở phần ngực áo với mảng họa tiết được đính kết thủ công bằng hạt bệt và pha lê lấp lánh. Những đường nét uốn lượn tỉ mỉ tạo nên một chiếc "vòng cổ" tự nhiên, tôn lên vẻ cao sang cho người mặc. (Ảnh: IGNV)
Phần tay lỡ được thiết kế loe rộng với lớp voan mỏng ở cửa tay, tạo hiệu ứng bay bổng và nữ tính mỗi khi cử động. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng chọn kiểu tóc búi gọn gàng phía sau, điểm xuyết bằng dải ruy băng trắng thắt nơ dài. Kiểu tóc này giúp khoe trọn đường nét gương mặt thanh tú và phần cổ áo thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Hà My (sinh năm 1997) không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ. Từng là du học sinh Mỹ với nền tảng gia đình khá giả, cô hiện là một nhà sáng tạo nội dung (Content Creator) thành công trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. (Ảnh: IGNV)
#Hà My #Tết #thời trang #đẹp #hot girl #ảnh đẹp

