Hot girl Wyn Anh diện áo dài ngọt ngào giữa phố cổ Tràng An

Cộng đồng trẻ

Giữa không gian cổ kính và non nước hữu tình của Tràng An (Ninh Bình), vẻ đẹp ngọt ngào của Wyn Anh trong tà áo dài truyền thống càng thêm tỏa sáng.

Trầm Phương
Sở hữu gương mặt thanh tú cùng phong cách thời trang đa dạng, mới đây, nàng hot girl đình đám Wyn Anh đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi đăng tải bộ ảnh diện áo dài truyền thống tại khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình). (Ảnh: IGNV)
Thay vì những bộ cánh hiện đại, cá tính thường thấy, Wyn Anh chọn cho mình bộ áo dài với tông màu hồng phấn chủ đạo, điểm xuyết những họa tiết chìm tinh xảo. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế này không chỉ tôn lên làn da trắng sứ mà còn làm nổi bật nét mềm mại, nữ tính đặc trưng của người con gái Việt. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, cô nàng khéo léo kết hợp cùng các phụ kiện đậm chất truyền thống gồm chiếc nón lá được vẽ họa tiết tím mộng mơ tạo điểm nhấn thú vị cho tổng thể trang phục, bên cạnh đó là chiếc quạt nan nhỏ xinh vừa giúp tạo dáng đa dạng, vừa tăng thêm vẻ thanh tao, đài các. (Ảnh: IGNV)
Địa điểm thực hiện bộ ảnh chính là Phố cổ Tràng An, nơi tái hiện không gian văn hóa, lịch sử của vùng đất cố đô. Wyn Anh đã tận dụng tối đa những góc máy đắt giá tại những địa điểm nổi tiếng. (Ảnh: IGNV)
Những mảng tường gạch rêu phong và mái ngói cong vút tạo nên sự tương phản hoàn hảo với tà áo dài sáng màu, khiến bức hình có chiều sâu nghệ thuật hơn. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, Wyn Anh còn thư thả trải nghiệm đi thuyền rồng trên sông, hay tạo dáng trước một cửa hàng trong phố cổ với bảng hiệu "Việt Phục". (Ảnh: IGNV)
Dù diện trang phục cổ điển, Wyn Anh vẫn giữ được nét trẻ trung nhờ lối trang điểm trong trẻo, nhấn vào đôi mắt to tròn và đôi môi hồng tự nhiên. Kiểu tóc búi thấp cùng vài sợi tóc lơi nhẹ nhàng giúp cô nàng trông giống như một "nàng thơ" bước ra từ tranh vẽ. (Ảnh: IGNV)
Nếu là một tín đồ của mạng xã hội, chắc hẳn cái tên Wyn Anh (tên thật là Đỗ Quỳnh Anh) đã không còn quá xa lạ. Sinh năm 2005, cô nàng hiện là một trong những TikToker và KOL nổi bật nhất thuộc thế hệ Gen Z. (Ảnh: IGNV)
Sức hút của Wyn Anh không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng. (Ảnh: IGNV)
#Wyn Anh #áo dài #Tràng An #phố cổ #thời trang

