Nghi phạm khai lý do đánh chết đồng nghiệp, đốt xưởng ở Hải Phòng

Mua Mí Sính khai do bực tức vì đồng nghiệp có lời nói đe dọa đánh và nghi ngờ người này nhắn tin qua lại với vợ mình nên đã đánh đồng nghiệp dẫn đến tử vong.

Ngày 15/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng thông tin, vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai đối tượng Mua Mí Sính (SN 1994, xã Phó Bảng, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Giết người, hủy hoại tài sản.

Mua Mí Sính khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan điều tra

Mua Mí Sính là nghi phạm đánh đồng nghiệp dẫn đến tử vong, sau đó đốt nhà xưởng xảy ra vào hồi 8h ngày 6/1/2026 tại Xưởng sản xuất ống giấy của công ty TNHH Thương Mại Bảo Long, tổ dân phố số 3 Bình Giang, phường Chí Linh, TP Hải Phòng.

Tại Cơ quan điều tra, Mua Mí Sính khai nhận, bực tức trong quá trình làm việc tại công ty nhiều lần bị anh Duyên có lời nói đe dọa đánh và nghi ngờ anh Duyên nhắn tin qua lại với vợ của Sính, nên nhân lúc anh Duyên không để ý đã dùng thanh xà cầy để giết anh Duyên.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 8h ngày 6/1/2026, anh Quàng Văn Soán là công nhân của Công ty TNHH Thương Mại Bảo Long đến xưởng sản xuất ống giấy thuộc công ty.

Tại đây, anh Soán nghe thấy tiếng 2 công nhân đang cãi nhau. Khi vào trong xưởng, anh Soán phát hiện thấy Mua Mí Sính đang dùng 1 thanh kim loại dài khoảng 60cm đường kính 2cm (thanh xà cầy) vung lên đập liên tiếp vào đầu và người anh Hà Văn Duyên (SN 1989, xã Cầu Thia, tỉnh Lào Cai). Anh Soán lao vào ôm, can ngăn nhưng bị Sính cầm thanh kim loại truy đuổi ra ngoài cổng xưởng.

Sau đó, Sính đóng cổng xưởng, quay lại tiếp tục dùng thanh kim loại đánh vào đầu và người của anh Duyên. Khi thấy anh Duyên nằm bất động, Sính châm lửa đốt xưởng, rồi bỏ chạy lên trên nóc xưởng trốn thì bị lực lượng Công an đến bắt giữ.

Xưởng sản xuất của công ty TNHH TM Bảo Long sau khi bị đốt

Hậu quả, anh Duyên đã bị tử vong do đa chấn thương, một số tài sản, thiết bị trong xưởng sản xuất ống giấy của công ty TNHH Thương Mại Bảo Long bị cháy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mua Mí Sính về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.