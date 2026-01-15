Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Công an Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026.

Gia Đạt

Ngày 15/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Công an tỉnh Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh với hành vi nhập cảnh trái phép. Trong ngày 8/1/2026, đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép.

capture-1.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Điển hình: Khoảng 2h10 ngày 8/1/2026, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại Km 43 - quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14H-098.02 di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lái xe là Nguyễn Viết Cảnh (SN 1981, trú tại thôn Yên Lũng, xã An Khánh, TP Hà Nội) chở 3 người nước ngoài không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp. Bước đầu, Nguyễn Viết Cảnh khai nhận được một người đàn ông thuê chở 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đưa từ Lạng Sơn về Hà Nội để nhận tiền công. Khi đang di chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cùng ngày, khoảng 8h40, tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tam Thanh thực hiện nhiệm vụ tại đường tỉnh 235, thuộc khối 10, Phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn phát hiện 2 đối tượng người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã đưa 2 đối tượng về trụ sở Công an phường Tam Thanh. Quá trình làm việc 2 người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người nước ngoài trên và tiến hành các thủ tục để trao trả về nước theo quy định.

>>> Xem thêm video: Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lạng Sơn #nhập cảnh trái phép #Công an #tội phạm #xuất nhập cảnh #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Bị phạt 7,5 triệu vì vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Công dân H không thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định mà vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua lối mòn gần chùa Tân Thanh.

Ngày 8/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Xuân Quang (Lào Cai) vừa xử lý nghiêm công dân Đ.T.T.H (sinh năm 1987, trú tại thôn Làng Lân, xã Xuân Quang) xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

cats-9356.jpg
Chị Đ.T.T.H làm việc tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Hải Phòng phát hiện một hành khách tàng trữ ma túy tại sân bay Cát Bi

Đội An ninh hàng không - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hải Phòng vừa kịp thời phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy tại sân bay Cát Bi.

Ngày 3/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, khoảng 0h10 ngày 2/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành khách phía sau cổng từ tại khu vực soi chiếu an ninh hành lý xách tay - Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, cán bộ an ninh soi chiếu (ANSC) Trần Minh Đức phát hiện một hành khách có biểu hiện nghi vấn, trong túi quần phía sau bên phải có đồ vật bất thường.

Ngay lập tức, cán bộ này đã phối hợp với cán bộ an ninh kiểm soát (ANKS) đưa hành khách vào phòng trực của Tổ ANSC để tiến hành kiểm tra trực quan.

Xem chi tiết

Xã hội

Phạt tiền từ 80-100 triệu nếu mang vàng xuất nhập cảnh trái phép

Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định.

Chính phủ ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

Theo đó, đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới