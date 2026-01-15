Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Ngày 15/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Công an tỉnh Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh với hành vi nhập cảnh trái phép. Trong ngày 8/1/2026, đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Điển hình: Khoảng 2h10 ngày 8/1/2026, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại Km 43 - quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14H-098.02 di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lái xe là Nguyễn Viết Cảnh (SN 1981, trú tại thôn Yên Lũng, xã An Khánh, TP Hà Nội) chở 3 người nước ngoài không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp. Bước đầu, Nguyễn Viết Cảnh khai nhận được một người đàn ông thuê chở 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đưa từ Lạng Sơn về Hà Nội để nhận tiền công. Khi đang di chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cùng ngày, khoảng 8h40, tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tam Thanh thực hiện nhiệm vụ tại đường tỉnh 235, thuộc khối 10, Phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn phát hiện 2 đối tượng người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã đưa 2 đối tượng về trụ sở Công an phường Tam Thanh. Quá trình làm việc 2 người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người nước ngoài trên và tiến hành các thủ tục để trao trả về nước theo quy định.

>>> Xem thêm video: Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép