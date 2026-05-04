Lockheed nhét bệ phóng "lửa địa ngục" Hellfire vào container

Tập đoàn quốc phòng hàng đầu thế giới của Mỹ tuyên bố đã tích hợp bệ phóng tên lửa Hellfire vào trong container chở hàng chỉ dài 3m.

Tập đoàn Lockheed Martin thông báo rằng tập đoàn quốc phòng khổng lồ của Mỹ đã phóng thành công tên lửa Hellfire từ bệ phóng Grizzly mới của mình - được đặt bên trong một container chở hàng dài 3 mét.

Hệ thống Grizzly kết hợp các yếu tố thiết kế của bệ phóng tên lửa M299 của Lockheed, có thể được cấu hình theo ba cách và có thể được sử dụng để bắn cả tên lửa Hellfire và tên lửa không đối đất liên hợp (Joint Air-to-Ground Missile).

Tên lửa Hellfire được bắn ra từ một container nhỏ gọn. Ảnh: Lockheed

Tên lửa Hellfire có khả năng tự động theo dõi mục tiêu và được Lục quân Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế sử dụng trên hơn 15 nền tảng trên không, trên bộ và trên biển.

Ông Randy Crites, phó chủ tịch Chương trình Cao cấp của Lockheed Martin, cho biết trong một tuyên bố: “Các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên của chúng tôi diễn ra chỉ sáu tháng sau khi chương trình bắt đầu nghiên cứu và phát triển, thông qua đầu tư nội bộ của Lockheed Martin, chứng minh sự tập trung của chúng tôi vào việc nhanh chóng cung cấp khả năng phóng tên lửa di động và đa năng để đối phó với các mối đe dọa đang phát triển ”.

Bản thân thùng chứa có mái có thể mở ra bằng bản lề để khai hỏa. Lockheed Martin cho biết bệ phóng dạng container này có thể được cấu hình để tự vận hành hoặc sử dụng nguồn năng lượng thứ ba.

Được chế tạo từ các vật liệu giá rẻ có sẵn trên thị trường, bệ phóng dạng container có thể dễ dàng được nâng và vận chuyển bằng nhiều loại thiết bị vận tải thương mại khác nhau, bao gồm xe tải, máy bay và tàu thủy.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh Hải quân đang tìm cách phát triển các loại thiết bị quốc phòng đóng gói trong container, có khả năng được đặt trên các tàu mặt nước không người lái để tăng cường hỏa lực và tính linh hoạt trên biển.

Cuộc xung đột hiện tại với Iran cung cấp một số ví dụ thực tế cho thấy điều này có thể hữu ích. Cụ thể, các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq.

Theo khái niệm vận hành từ xa mà Murphy của Lockheed Martin đã nêu ra, các bệ phóng Grizzly có thể được đặt xung quanh rìa ngoài của Vùng Xanh rộng lớn hơn ở Baghdad, tạo ra một lớp phòng thủ tầm gần bên ngoài.