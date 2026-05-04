Lockheed nhét bệ phóng "lửa địa ngục" Hellfire vào container

Tập đoàn quốc phòng hàng đầu thế giới của Mỹ tuyên bố đã tích hợp bệ phóng tên lửa Hellfire vào trong container chở hàng chỉ dài 3m. 

Tuệ Minh

Tập đoàn Lockheed Martin thông báo rằng tập đoàn quốc phòng khổng lồ của Mỹ đã phóng thành công tên lửa Hellfire từ bệ phóng Grizzly mới của mình - được đặt bên trong một container chở hàng dài 3 mét.

Hệ thống Grizzly kết hợp các yếu tố thiết kế của bệ phóng tên lửa M299 của Lockheed, có thể được cấu hình theo ba cách và có thể được sử dụng để bắn cả tên lửa Hellfire và tên lửa không đối đất liên hợp (Joint Air-to-Ground Missile).

Tên lửa Hellfire được bắn ra từ một container nhỏ gọn. Ảnh: Lockheed

Tên lửa Hellfire có khả năng tự động theo dõi mục tiêu và được Lục quân Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế sử dụng trên hơn 15 nền tảng trên không, trên bộ và trên biển.

Ông Randy Crites, phó chủ tịch Chương trình Cao cấp của Lockheed Martin, cho biết trong một tuyên bố: “Các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên của chúng tôi diễn ra chỉ sáu tháng sau khi chương trình bắt đầu nghiên cứu và phát triển, thông qua đầu tư nội bộ của Lockheed Martin, chứng minh sự tập trung của chúng tôi vào việc nhanh chóng cung cấp khả năng phóng tên lửa di động và đa năng để đối phó với các mối đe dọa đang phát triển ”.

Bản thân thùng chứa có mái có thể mở ra bằng bản lề để khai hỏa. Lockheed Martin cho biết bệ phóng dạng container này có thể được cấu hình để tự vận hành hoặc sử dụng nguồn năng lượng thứ ba.

Được chế tạo từ các vật liệu giá rẻ có sẵn trên thị trường, bệ phóng dạng container có thể dễ dàng được nâng và vận chuyển bằng nhiều loại thiết bị vận tải thương mại khác nhau, bao gồm xe tải, máy bay và tàu thủy.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh Hải quân đang tìm cách phát triển các loại thiết bị quốc phòng đóng gói trong container, có khả năng được đặt trên các tàu mặt nước không người lái để tăng cường hỏa lực và tính linh hoạt trên biển.

Cuộc xung đột hiện tại với Iran cung cấp một số ví dụ thực tế cho thấy điều này có thể hữu ích. Cụ thể, các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq.

Theo khái niệm vận hành từ xa mà Murphy của Lockheed Martin đã nêu ra, các bệ phóng Grizzly có thể được đặt xung quanh rìa ngoài của Vùng Xanh rộng lớn hơn ở Baghdad, tạo ra một lớp phòng thủ tầm gần bên ngoài.

Lockheed, TWZ
Chiến thuật bất đối xứng, tên lửa Iran đẩy Israel vào tình thế khó khăn

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV theo kiểu chiến thuật bất đối xứng của Iran, đẩy Israel vào tình thế khó khăn; nếu tiếp tục kéo dài, Israel sẽ lâm nguy.

Chính quyền Israel đã nỗ lực hết sức để che giấu thông tin về cuộc tấn công của Iran, nhưng tình hình thực tế ra sao? Hãy xem các đoạn video rò rỉ trên mạng, về tên lửa Iran tấn công trong chiến dịch "Lời hứa chân thật-4". Các cuộc tấn công dồn dập, từ vòng thứ 47 đến vòng thứ 52, đã trực tiếp phá vỡ hệ thống phòng thủ "bất khả xâm phạm" của Mỹ và Israel.
Còi báo động không kích, giờ đây trở thành chuyện thường xuyên trên khắp đất nước Israel, sinh kế của người dân bị xáo trộn, và nền kinh tế đang lâm vào trì trệ. Cuộc phản công này, đã khiến Israel nếm trải vị đắng, do chính họ là bên gây ra trước.
Thông tin vụ Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra biển vào ngày 14/3. 

Theo AP, Quân đội Hàn Quốc cho biết, vào ngày 14/3, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông, thể hiện sức mạnh quân sự trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Tên lửa bay được khoảng 350 km

Tiêm kích J-15 Trung Quốc lần đầu tích hợp tên lửa YJ-15 chống hạm

J-15 của Trung Quốc lần đầu mang tên lửa hành trình chống hạm YJ-15, thể hiện bước chuyển trong chiến lược tấn công biển xa và nâng cao năng lực chiến đấu.

Tiêm kích hạm J-15 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Navy) lần đầu tiên được ghi nhận tích hợp tên lửa hành trình chống hạm YJ-15, với hai quả tên lửa treo dưới cánh. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, phản ánh bước chuyển rõ nét trong học thuyết tác chiến của hải quân Trung Quốc từ phòng thủ ven bờ sang năng lực tấn công biển xa quy mô lớn.

Kể từ khi J-15 chính thức đi vào biên chế năm 2012, giới quan sát đã nhiều lần dự đoán rằng dòng tiêm kích này sẽ được trang bị các thế hệ tên lửa chống hạm mới nhằm tăng khả năng tấn công mục tiêu mặt nước ở khoảng cách xa. Việc YJ-15 xuất hiện trên J-15 cho thấy những dự đoán đó đang trở thành hiện thực, đồng thời củng cố vai trò của J-15 trong các nhiệm vụ đánh chiếm ưu thế trên biển và tấn công hạm đội đối phương.

