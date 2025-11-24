Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống chàng trai 21 tuổi bị ong vò vẽ đốt nguy kịch

Ngay sau bị ong đốt, người bệnh rơi vào tình trạng suy giảm ý thức, mạch nhanh, tụt huyết áp, nổi ban đỏ lan rộng nguy cơ đe dọa tính mạng chỉ trong vài phút.

Thúy Nga

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã kịp thời cứu sống người bệnh L.V.D., 21 tuổi, trú tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên bị sốc phản vệ độ III nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt nhiều nốt trên vùng đầu và mặt.

Thông tin từ người nhà cho biết, trước khi được đưa vào viện cấp cứu 20 phút, anh D bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công. Ngay sau đó xuất hiện nổi ban đỏ toàn thân, mẩn ngứa dữ dội, khó thở rồi choáng ngất.

Tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, người bệnh rơi vào tình trạng suy giảm ý thức, mạch nhanh, tụt huyết áp, nổi ban đỏ lan rộng. Đây là những biểu hiện điển hình của sốc phản vệ độ III, mức độ nặng và có thể đe dọa tính mạng chỉ trong vài phút.

soc-ong-1.png
Bệnh nhân sốc phản vệ do ong đốt được cứu sống - Ảnh BVCC

Ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai xử trí theo phác đồ cấp cứu phản vệ, đảm bảo đường thở, tuần hoàn, dùng thuốc adrenalin và các biện pháp hồi sức tích cực. Nhờ can thiệp kịp thời và đúng chuyên môn, sau 3 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh D ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Trước đó, hồi đầu tháng 11, khoa Cấp cứu cũng tiếp nhận và điều trị khỏi cho người bệnh 65 tuổi ở xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên do bị hơn 300 con ong khoái đốt.

"Khi bị các loài ong dữ đốt, đặc biệt là ong vò vẽ, có thể gây sốc phản vệ rất nhanh với biểu hiện kèm theo như khó thở, nổi mề đay lan rộng, buồn nôn, chóng mặt hoặc tụt huyết áp. Do đó, cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời", các bác sĩ cảnh báo.

#Nguy cơ sốc phản vệ do ong đốt #Hướng dẫn cấp cứu phản vệ #Chăm sóc sau bị ong vò vẽ đốt #Điều trị và hồi sức cấp cứu #Nguy cơ tử vong do phản vệ #Phòng tránh bị ong đốt

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống cụ ông 83 tuổi ở Phú Thọ bị ong đốt sốc phản vệ nguy hiểm

Bệnh nhân 83 tuổi bị ong đốt gây sốc phản vệ, được cấp cứu kịp thời, cảnh báo nguy hiểm của ong vò vẽ và cách xử lý đúng khi gặp sự cố.

Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh (Phú Thọ) vừa cứu sống cụ ông bị ong đốt nguy kịch.

Bệnh nhân N.V.T. (83 tuổi, trú tại xã Phù Ninh, Phú Thọ) vào viện trong tình trạng khó thở dữ dội, choáng váng, buồn nôn, nổi mẩn ngứa và sưng nề nhiều vị trí trên cơ thể. Bệnh nhân nhập viện khi huyết áp tụt, có dấu hiệu sốc phản vệ sau khi bị ong tấn công.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bệnh nhân 71 tuổi ở Ninh Bình bị ong vò vẽ đốt biến chứng suy đa tạng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân lớn tuổi bị ong vò vẽ đốt dẫn đến suy thận cấp và suy đa tạng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa cứu sống bệnh nhân lớn tuổi bị ong vò vẽ đốt dẫn đến suy thận cấp và suy đa tạng.

Bệnh nhân N.T.L. (sinh năm 1954, trú tại Ninh Bình) được đưa đến viện trong tình trạng tiểu máu nặng, phù nề và xuất hiện các dấu hiệu tổn thương đa cơ quan sau khi bị ong vò vẽ đốt.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vô tình làm vỡ tổ ong vò vẽ, người đàn ông bị ong đốt hơn 100 vết

Người dân tuyệt đối không chủ quan khi bị ong đốt, đặc biệt khi có nhiều vết đốt hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt, khó thở, sưng nề toàn thân.

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã cấp cứu và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân bị suy đa tạng nguy kịch do ong vò vẽ đốt hơn 100 vết.

Bệnh nhân Chu Văn M. (45 tuổi) được chuyển đến bệnh viện ngày 04/11/2025 trong tình trạng toàn thân sưng nề, tức ngực, khó thở, nghi sốc phản vệ nặng sau khi bị ong tấn công.

Xem chi tiết

