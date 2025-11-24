Cứu sống chàng trai 21 tuổi bị ong vò vẽ đốt nguy kịch

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã kịp thời cứu sống người bệnh L.V.D., 21 tuổi, trú tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên bị sốc phản vệ độ III nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt nhiều nốt trên vùng đầu và mặt.

Thông tin từ người nhà cho biết, trước khi được đưa vào viện cấp cứu 20 phút, anh D bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công. Ngay sau đó xuất hiện nổi ban đỏ toàn thân, mẩn ngứa dữ dội, khó thở rồi choáng ngất.

Tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, người bệnh rơi vào tình trạng suy giảm ý thức, mạch nhanh, tụt huyết áp, nổi ban đỏ lan rộng. Đây là những biểu hiện điển hình của sốc phản vệ độ III, mức độ nặng và có thể đe dọa tính mạng chỉ trong vài phút.

Bệnh nhân sốc phản vệ do ong đốt được cứu sống - Ảnh BVCC

Ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai xử trí theo phác đồ cấp cứu phản vệ, đảm bảo đường thở, tuần hoàn, dùng thuốc adrenalin và các biện pháp hồi sức tích cực. Nhờ can thiệp kịp thời và đúng chuyên môn, sau 3 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh D ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Trước đó, hồi đầu tháng 11, khoa Cấp cứu cũng tiếp nhận và điều trị khỏi cho người bệnh 65 tuổi ở xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên do bị hơn 300 con ong khoái đốt.