Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Loạt ôtô Hyundai tại Việt Nam giảm tới 220 triệu đồng trong tháng 9/2026

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình ưu đãi, với tổng giá trị lên tới 220 triệu đồng, cho các mẫu xe như SantaFe, Creta, Tucson, Stargazer.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm Hyundai Stargazer thế hệ mới.

Cụ thể, chương trình “Đại lễ tự hào – Vạn quà gửi trao” được HTV phối hợp cùng hệ thống Đại lý Ủy quyền triển khai trên toàn quốc, áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 9/2026.

Trong đó, Hyundai Santa Fe nhận mức ưu đãi cao nhất với 220 triệu đồng. Hyundai Stargazer được hỗ trợ tối đa 117 triệu đồng, Hyundai Accent 89 triệu đồng, Hyundai Tucson 85 triệu đồng, Hyundai Creta 79 triệu đồng và Hyundai Grand i10 50 triệu đồng.

2-8858.jpg
Loạt ôtô Hyundai tại Việt Nam giảm tới 220 triệu đồng trong tháng 9/2026.

Đối với các mẫu Grand i10, Accent, Stargazer và Santa Fe, giá trị ưu đãi bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim, cùng gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Riêng Creta và Tucson được áp dụng khuyến mại giảm giá từ HTV, đại lý cùng quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Bên cạnh ưu đãi về giá, HTV tiếp tục duy trì chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000km cùng quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim đối với các dòng xe áp dụng, thông qua hệ thống dịch vụ hậu mãi chính hãng trên toàn quốc.

1-8336.jpg
Hyundai còn là nhà tài trợ danh dự của ASEAN Hyundai Cup 2026.

Cùng với các hoạt động bán hàng, Hyundai còn là nhà tài trợ danh dự của ASEAN Hyundai Cup 2026 - giải đấu vừa khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện sự đồng hành của Hyundai với các sự kiện xã hội, bên cạnh những chính sách bán hàng và hậu mãi dành cho khách hàng.

#ôtô Hyundai tại Việt Nam giảm giá #Hyundai Thành Công Việt Nam #xe Hyundai giảm tới 220 triệu đồng #Hyundai #giá xe #khuyến mãi

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Hyundai Stargazer giảm hơn 100 triệu, SantaFe ưu đãi tới 220 triệu đồng

Hyundai Thành Công vừa tung ra “cơn bão” ưu đãi, giúp khách hàng Việt dễ dàng sở hữu xe Hyundai chất lượng cao với chi phí ưu đãi lên tới 220 triệu đồng.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Hyundai Stargazer 2026 m,ới.

Tâm điểm của chương trình là mẫu SUV Hyundai SantaFe với mức ưu đãi tối đa lên tới 220 triệu đồng, đưa mức giá của SantaFe cạnh tranh hơn khi đặt cạnh những mẫu SUV phân khúc C như Honda CR-V,

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hyundai Stargazer 2026 thiết kế “lột xác” - thừa thực dụng, đáng mua

Sở hữu không gian rộng rãi, công nghệ ADAS với tính năng hỗ trợ lái hiện đại và an toàn... Hyundai Stargazer là làn gió mới nổi bật trong phân khúc MPV đa dụng.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Hyundai Stargazer 2026 mới.

Hyundai Stargazer 2026 mới đã chính thức có mặt tại Việt Nam, được tân trang mạnh mẽ ở thiết kế, mang đến diện mạo hoàn toàn mới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hyundai Stargazer 2026 ra mắt Việt Nam, giá khởi điểm tăng 80 triệu

Hyundai Stargazer 2026 tại Việt Nam cho 2 phiên bản từ 569 - 615 triệu đồng. Như vậy, so với đời cũ, giá khởi điểm của xe tăng lên đến 80 triệu đồng.

1-8963.jpg
Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe MPV cỡ nhỏ Hyundai Stargaze 2026 mới tới khách hàng trong nước. Đây chính là phiên bản đã ra mắt thị trường Indonesia vào năm 2025 với tên gọi Stargazer Cartenz.
12-7147.jpg
Tương tự xe ở Indonesia và Thái Lan, Hyundai Stargazer 2026 dành cho Việt Nam đã được nâng cấp ở nhiều chi tiết ngoại thất. Trong đó, phần đầu xe được tái thiết kế với ngôn ngữ tạo hình thể thao và cứng cáp hơn. Dải đèn LED định vị ban ngày trở thành điểm nhận diện nổi bật, kết hợp cùng cụm đèn pha đặt cao và lưới tản nhiệt mở rộng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới