Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình ưu đãi, với tổng giá trị lên tới 220 triệu đồng, cho các mẫu xe như SantaFe, Creta, Tucson, Stargazer.

Video: Trải nghiệm Hyundai Stargazer thế hệ mới.

Cụ thể, chương trình “Đại lễ tự hào – Vạn quà gửi trao” được HTV phối hợp cùng hệ thống Đại lý Ủy quyền triển khai trên toàn quốc, áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 9/2026.

Trong đó, Hyundai Santa Fe nhận mức ưu đãi cao nhất với 220 triệu đồng. Hyundai Stargazer được hỗ trợ tối đa 117 triệu đồng, Hyundai Accent 89 triệu đồng, Hyundai Tucson 85 triệu đồng, Hyundai Creta 79 triệu đồng và Hyundai Grand i10 50 triệu đồng.

Loạt ôtô Hyundai tại Việt Nam giảm tới 220 triệu đồng trong tháng 9/2026.

Đối với các mẫu Grand i10, Accent, Stargazer và Santa Fe, giá trị ưu đãi bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim, cùng gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Riêng Creta và Tucson được áp dụng khuyến mại giảm giá từ HTV, đại lý cùng quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Bên cạnh ưu đãi về giá, HTV tiếp tục duy trì chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000km cùng quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim đối với các dòng xe áp dụng, thông qua hệ thống dịch vụ hậu mãi chính hãng trên toàn quốc.

Hyundai còn là nhà tài trợ danh dự của ASEAN Hyundai Cup 2026.

Cùng với các hoạt động bán hàng, Hyundai còn là nhà tài trợ danh dự của ASEAN Hyundai Cup 2026 - giải đấu vừa khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện sự đồng hành của Hyundai với các sự kiện xã hội, bên cạnh những chính sách bán hàng và hậu mãi dành cho khách hàng.