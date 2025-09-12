Loạt lãnh đạo Thanh Hoá bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án 'Bầu' Đoan

Loạt lãnh đạo, cán bộ ở Thanh Hoá bị bắt giữ và khởi tố khi trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Cao Tiến Đoan.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng, trong đó có ông Lê Anh Xuân – Nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, hiện là Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa liên quan đến vụ án của ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á.

Đây là diễn biến mới nhất trong trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Cao Tiến Đoan.

Ông Lê Anh Xuân.

Theo đó, ngoài bị can Lê Anh Xuân, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam một loạt cựu và đương chức lãnh đạo, cán bộ tại TP Thanh Hóa khác, gồm các bị can: Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Tào Minh Hạnh, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa và Vũ Hoàng Tân, nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa. Những bị can này bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn và bị can Lê Thị Phương, Thẩm phán TAND khu vực 1 về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, ông Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty Đông Á bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Ông Cao Tiến Đoan.

Trước đó, ngày 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Đoan bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 8/9/2025, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với ông Cao Tiến Đoan về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự.