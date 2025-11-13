Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Loạt 'hint' hẹn hò của Đức Phạm và Á hậu Vbiz trước khi công khai tình cảm

Trước khi chính thức công khai tình cảm, doanh nhân Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau đầy thân mật.

Trầm Phương

Tối 11/11/2025, doanh nhân Đức Phạm đã gây "bão" mạng xã hội khi bất ngờ đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên cạnh Á hậu Vũ Thúy Quỳnh kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy ngọt ngào: "Yêu em". (Ảnh: Facebook Duc Pham)
Tối 11/11/2025, doanh nhân Đức Phạm đã gây "bão" mạng xã hội khi bất ngờ đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên cạnh Á hậu Vũ Thúy Quỳnh kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy ngọt ngào: "Yêu em". (Ảnh: Facebook Duc Pham)
Động thái này được xem là lời xác nhận chính thức cho mối quan hệ tình cảm của cặp đôi, chấm dứt chuỗi ngày dài công chúng liên tục "soi" và đồn đoán. (Ảnh: Tổng hợp)
Động thái này được xem là lời xác nhận chính thức cho mối quan hệ tình cảm của cặp đôi, chấm dứt chuỗi ngày dài công chúng liên tục "soi" và đồn đoán. (Ảnh: Tổng hợp)
Trước khi chính thức công khai, Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đã liên tục để lộ hàng loạt "hint" đáng ngờ, khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán xôn xao.(Ảnh: Tổng hợp)
Trước khi chính thức công khai, Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đã liên tục để lộ hàng loạt "hint" đáng ngờ, khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán xôn xao.(Ảnh: Tổng hợp)
Mối quan hệ của cặp đôi được cho là đã bắt đầu nhen nhóm và để lộ dấu hiệu từ khoảng cuối tháng 9/2025 khi cả hai được bắt gặp thường xuyên cùng nhau chơi bộ môn thể thao Pickleball. (Ảnh: Tổng hợp)
Mối quan hệ của cặp đôi được cho là đã bắt đầu nhen nhóm và để lộ dấu hiệu từ khoảng cuối tháng 9/2025 khi cả hai được bắt gặp thường xuyên cùng nhau chơi bộ môn thể thao Pickleball. (Ảnh: Tổng hợp)
Những khoảnh khắc tương tác thân thiết, vui vẻ trò chuyện, thậm chí Đức Phạm còn chăm chú hướng dẫn Vũ Thúy Quỳnh cách đánh đã làm dấy lên nghi vấn về một mối quan hệ trên mức bạn bè. (Ảnh: Tổng hợp)
Những khoảnh khắc tương tác thân thiết, vui vẻ trò chuyện, thậm chí Đức Phạm còn chăm chú hướng dẫn Vũ Thúy Quỳnh cách đánh đã làm dấy lên nghi vấn về một mối quan hệ trên mức bạn bè. (Ảnh: Tổng hợp)
Không chỉ vậy, trong một sự kiện, dân mạng tinh ý "soi" ra Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đeo chiếc nhẫn và đồng hồ có kiểu dáng tương tự với Đức Phạm, làm tăng thêm sự đồn đoán về việc cả hai đang sử dụng đồ đôi. (Ảnh: Tổng hợp)
Không chỉ vậy, trong một sự kiện, dân mạng tinh ý "soi" ra Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đeo chiếc nhẫn và đồng hồ có kiểu dáng tương tự với Đức Phạm, làm tăng thêm sự đồn đoán về việc cả hai đang sử dụng đồ đôi. (Ảnh: Tổng hợp)
Giữa tháng 10/2025, Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại chung kết Vietnam's Next Top Model. Cặp đôi được bắt gặp ngồi chung một hàng ghế. Điều đáng nói là dù có khoảng cách một chỗ ngồi, nhưng Vũ Thúy Quỳnh lại ngồi vào chiếc ghế có dán tên của doanh nhân Đức Phạm. (Ảnh: Facebook Vũ Thúy Quỳnh)
Giữa tháng 10/2025, Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại chung kết Vietnam's Next Top Model. Cặp đôi được bắt gặp ngồi chung một hàng ghế. Điều đáng nói là dù có khoảng cách một chỗ ngồi, nhưng Vũ Thúy Quỳnh lại ngồi vào chiếc ghế có dán tên của doanh nhân Đức Phạm. (Ảnh: Facebook Vũ Thúy Quỳnh)
Kết thúc sự kiện, cả hai bị "tóm gọn" khoảnh khắc rời đi và lên chung một chiếc xe sang trọng. (Ảnh: Facebook Vũ Thúy Quỳnh)
Kết thúc sự kiện, cả hai bị "tóm gọn" khoảnh khắc rời đi và lên chung một chiếc xe sang trọng. (Ảnh: Facebook Vũ Thúy Quỳnh)
Sau đó, trong một buổi livestream, khi bị nhắc đến nghi vấn "cặp kè thiếu gia Đức Phạm", nàng hậu đã thẳng thắn đáp trả rằng: "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Trong mỗi mối quan hệ, Quỳnh nghĩ quan trọng nhất là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức". (Ảnh: Facebook Vũ Thúy Quỳnh)
Sau đó, trong một buổi livestream, khi bị nhắc đến nghi vấn "cặp kè thiếu gia Đức Phạm", nàng hậu đã thẳng thắn đáp trả rằng: "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Trong mỗi mối quan hệ, Quỳnh nghĩ quan trọng nhất là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức". (Ảnh: Facebook Vũ Thúy Quỳnh)
Đức Phạm (sinh năm 1990) được truyền thông và công chúng biết đến với danh xưng "thiếu gia", có nền tảng gia đình giàu có và vững chắc. Anh từng có cuộc hôn nhân với diễn viên Diệp Lâm Anh. (Ảnh: Facebook Duc Pham)
Đức Phạm (sinh năm 1990) được truyền thông và công chúng biết đến với danh xưng "thiếu gia", có nền tảng gia đình giàu có và vững chắc. Anh từng có cuộc hôn nhân với diễn viên Diệp Lâm Anh. (Ảnh: Facebook Duc Pham)
Sự công khai của Đức Phạm đã giúp những nghi vấn và "hint" hẹn hò suốt thời gian qua của anh và Vũ Thúy Quỳnh có được lời giải đáp trọn vẹn. Chuyện tình mới của doanh nhân Đức Phạm và nàng Á hậu đang là chủ đề nóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. (Ảnh: Tổng hợp)
Sự công khai của Đức Phạm đã giúp những nghi vấn và "hint" hẹn hò suốt thời gian qua của anh và Vũ Thúy Quỳnh có được lời giải đáp trọn vẹn. Chuyện tình mới của doanh nhân Đức Phạm và nàng Á hậu đang là chủ đề nóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. (Ảnh: Tổng hợp)
