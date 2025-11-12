Hà Nội

Gia thế giàu có của doanh nhân Đức Phạm và chuyện tình mới với Á hậu Quỳnh

Cộng đồng trẻ

Đức Phạm, thiếu gia giàu có, công khai tình cảm với Á hậu Vũ Thúy Quỳnh sau nhiều lần bị bắt gặp thân thiết trong các sự kiện.

Trầm Phương (T/H)
Tối muộn 11/11, mạng xã hội dậy sóng khi doanh nhân Đức Phạm bất ngờ đăng tải hình ảnh thân mật bên Á hậu Vũ Thúy Quỳnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em". Trong bức ảnh, Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện trong khung cảnh lãng mạn trên du thuyền. (Ảnh: Facebook Duc Pham)
Thời gian qua, Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh nhiều lần gây chú ý khi bị bắt gặp xuất hiện thân thiết cùng nhau trong nhiều khung hình. (Ảnh: Tổng hợp)
Cả hai khi thì bị "tóm dính" đang chuyện trò trên sân thể thao, lúc lại bị bắt gặp ra về cùng một xe khi tham gia sự kiện. Chưa hết, netizen còn phát hiện chi tiết được cho cả hai cùng đeo đồng hồ cùng mẫu mã của một thương hiệu. (Ảnh: Tổng hợp)
Ngay sau khi có màn "khẳng định chủ quyền" với bức ảnh công khai tình cảm vừa rồi với Á hậu Vũ Thúy Quỳnh, thân thế và sự nghiệp của nam doanh nhân Đức Phạm cũng là điều khiến công chúng phải tò mò. (Ảnh: Tổng hợp)
Đức Phạm (sinh năm 1990) được truyền thông và công chúng biết đến với danh xưng "thiếu gia", có nền tảng gia đình giàu có và vững chắc. Anh từng có thời gian sinh sống tại Canada, sau đó trở về Việt Nam để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. (Ảnh: Facebook Duc Pham)
Được biết, gia đình Đức Phạm là một doanh nghiệp giàu có ở TPHCM, ngay trung tâm quận 1. Mẹ anh sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh xe máy nổi tiếng và nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa. (Ảnh: Tổng hợp)
Trước khi công khai hẹn hò Vũ Thúy Quỳnh, Đức Phạm từng kết hôn với người mẫu, diễn viên Diệp Lâm Anh vào năm 2018. Quá trình ly hôn ồn ào kéo dài đến tháng 9/2023 từng gây chú ý trên mạng xã hội suốt một thời gian. (Ảnh: Tổng hợp)
Trong giai đoạn chưa ly hôn, Diệp Lâm Anh với chồng cũ nhận được sự hậu thuẫn từ gia đình và mở chuỗi cửa hàng trà sữa nổi tiếng với 37 chi nhánh trên toàn quốc. Ngoài ra, cặp đôi cũng đầu tư kinh doanh một số club, quán bar… (Ảnh: Facebook Duc Pham)
Ngoài hình ảnh của một doanh nhân, Đức Phạm còn được biết đến là tay chơi siêu xe có tiếng ở Sài thành. Hồi đám cưới với Diệp Lâm Anh, Đức Phạm tự tay lái siêu xe BMW i8 7 tỷ đồng để rước nàng về dinh. (Ảnh: Facebook Duc Pham)
Thiếu gia họ Nghiêm còn sở hữu McLaren 650S Spider với giá khoảng 20 tỉ đồng, SUV Lamborghini Urus khoảng 23 tỉ đồng... và nhiều tài sản giá trị khác. (Ảnh: Tổng hợp)
#Đức Phạm #Vũ Thúy Quỳnh #doanh nhân #hẹn hò #Á hậu #gia đình giàu có

