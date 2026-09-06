Loạt công ty liên quan đến Quang Linh Vlogs dừng hoạt động

Các doanh nghiệp và dự án kinh doanh từng gắn với tên tuổi của nam YouTuber này đã dừng hoặc tạm ngừng hoạt động sau gần 1 năm diễn ra các biến cố pháp lý.

Quang Linh Vlog (tên thật là Phạm Quang Linh, người Nghệ An, sinh năm 1997) từng có liên quan đến 4 công ty gồm Quang Linh Vlog Store, Quang Linh Group, Quang Linh Global và Quang Linh Food.

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp quốc gia cũng cho thấy dù có liên hệ về mặt tên tuổi nhưng Quang Linh không giữ vai trò đại diện pháp luật tại các doanh nghiệp này.

Phạm Quang Linh (giữa) tại phiên tòa ngày 19/11/2025 .

Hiện tại đã có 2 doanh nghiệp trong số này đã tạm ngừng hoạt động. Số này bao gồm Công ty TNHH Quang Linh Vlog Store thành lập tháng 7/2022, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, đã không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký. Hoạt động của thương hiệu trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử cũng giảm mạnh.

Doanh nghiệp tiếp theo là Công ty TNHH Quang Linh Group thành lập tháng 8/2023, vốn điều lệ 3 tỷ đồng, hiện tạm ngừng kinh doanh.

Hai doanh nghiệp còn lại vẫn hoạt động. Quang Linh Global thành lập tháng 1/2024, vốn điều lệ 2,9 tỷ đồng, kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. Quang Linh Food thành lập tháng 9/2025 với vốn 500 triệu đồng, sau đó tăng lên 1,1 tỷ đồng vào tháng 3/2026, kinh doanh các mặt hàng đồ ăn vặt.

Ngoài các doanh nghiệp mang tên Quang Linh, CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), đơn vị sản xuất và phân phối kẹo rau Kera, cũng hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

CER Group thành lập tháng 11/2024 với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, trong đó Phạm Quang Linh góp 13,67%. Sau một tháng, doanh nghiệp tăng vốn lên 15 tỷ đồng.

Sản phẩm của CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Quang Linh cũng từng sở hữu 25% tại CTCP Ẩm thực Tân Khanh, đơn vị vận hành Nhà hàng Cơm niêu CKU LINH. Tuy nhiên, tháng 3/2025, nam YouTuber thông báo rút khỏi dự án và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần.

Trước đó, Quang Linh từng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Pharco Việt Nam nhưng không góp vốn. Hiện doanh nghiệp này cũng đang tạm ngừng kinh doanh.

Những biến động trên diễn ra sau vụ án liên quan đến kẹo rau Kera. Ngày 19/11/2025, TAND TPHCM tuyên Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nguyễn Thị Thái Hằng cùng mức án 2 năm tù về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo cáo trạng, nhóm này đã quảng bá kẹo Kera với thông tin sai lệch về công dụng và nguyên liệu. Hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp sản phẩm, tạo doanh thu 17,5 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 12,4 tỷ đồng.