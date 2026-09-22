Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Hóa chất mới tiêu diệt mối mọt mà không gây hại cho con người

Một nghiên cứu phát triển loại hóa chất gây chết mối qua việc làm gián đoạn quá trình lột xác, lan truyền qua đàn và có tiềm năng xử lý cục bộ tổ mối hiệu quả.

Tuệ Minh

Một loại hóa chất mới có thể biến chính quá trình sinh trưởng của mối gỗ thành điểm yếu chí mạng. Thay vì tiêu diệt côn trùng ngay lập tức, hợp chất này ngăn mối mọt hình thành bộ xương ngoài mới, khiến chúng không thể hoàn tất lần lột xác tiếp theo và cuối cùng chết. Nghiên cứu được công bố trên Journal of Economic Entomology.

western-drywood-termite-colony.jpg
Mối gỗ khô (mọt) rất khó xử lý vì trọn vòng đời chúng lớn lên bên trong khối gỗ.

Trong các thí nghiệm, hóa chất có tên bistrifluron tiêu diệt khoảng 95% mối gỗ khô phương Tây, thậm chí đạt gần 99% khi mối liên tục tiếp xúc với gỗ được xử lý. Đáng chú ý, chỉ một tỷ lệ nhỏ cá thể tiếp xúc trực tiếp với hóa chất cũng có thể góp phần khiến cả đàn chết hàng loạt.

Mối gỗ khô đặc biệt khó kiểm soát vì chúng có thể sống gần như toàn bộ vòng đời bên trong gỗ. Không giống mối sống dưới đất thường duy trì tổ có liên hệ với đất, mối gỗ khô có thể ẩn trong xà nhà, khung nhà, đồ nội thất và từ từ đào những đường hầm bên trong mà con người rất khó phát hiện.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Riverside (UCR) tìm cách khai thác một đặc điểm mà mối không thể né tránh đó là quá trình lột xác.

Mối trưởng thành phải lột xác nhiều lần trong vòng đời. Khoảng 7 lần lột xác giúp chúng thay thế bộ xương ngoài cũ bằng một bộ xương ngoài lớn hơn khi cơ thể phát triển.

Bộ xương ngoài của côn trùng chứa chitin, một vật liệu tự nhiên cứng và bền. Chitin tạo lớp “áo giáp” bảo vệ cơ thể, đồng thời cung cấp điểm bám cho các cơ. Nhưng lớp vỏ này cũng có giới hạn, nó không thể giãn mãi theo cơ thể. Đến một thời điểm, con mối buộc phải lột bỏ lớp vỏ cũ.

con-mot-go.jpg
Mối gỗ cần phải lột xác nhiều lần trong vòng đời để lớn lên.

Bistrifluron thuộc nhóm chất ức chế tổng hợp chitin. Nó không hoạt động giống những chất độc thần kinh có tác dụng nhanh mà ngăn côn trùng sản xuất đủ chitin để hình thành bộ xương ngoài mới, Dong-Hwan Choe, giáo sư côn trùng học tại UCR và tác giả cao cấp của nghiên cứu, giải thích.

Vì vậy, hóa chất không giết mối ngay lập tức. Hoạt động và khả năng ăn của chúng giảm trước, sau đó chúng chết khi không thể hoàn tất quá trình lột xác.

Nhóm nghiên cứu so sánh 3 chất ức chế tổng hợp chitin gồm bistrifluron, chlorfluazuron và noviflumuron. Trong những nồng độ được thử nghiệm, bistrifluron cho tốc độ gây chết nhanh nhất.

Ở một thí nghiệm, khi mối không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp xúc với gỗ đã xử lý bằng bistrifluron ở nồng độ 0,1%, khoảng 99% số mối chết sau 60 ngày.

m-toaf064-fig2.jpg
Biểu đồ theo dõi quá trình đàn mối bị diệt với các loại hóa chất có liều lượng khác nhau.

Điều bất ngờ là khi chỉ 5% số mối ban đầu tiếp xúc với bistrifluron, toàn bộ đàn cuối cùng chết sau khoảng 90 ngày.

Nicholas Poulos, tác giả liên hệ của nghiên cứu cho rằng phương pháp này có tiềm năng trở thành một chiến lược ít tác động hơn và có thể tiêu diệt cả đàn ngay cả khi chỉ cần xử lý một phần khu vực.

Tuy nhiên, đây chưa phải là sản phẩm có thể lập tức dùng để xử lý nhà ở. Hóa chất được hòa tan trong acetone để đưa vào gỗ, trong khi dung môi này dễ cháy và có mùi mạnh, không phù hợp cho sử dụng thông thường trong nhà.

Nhóm nghiên cứu hiện tiếp tục tìm kiếm công thức và phương pháp đưa hóa chất vào gỗ thực tế hiệu quả hơn.

Mệnh danh "Vua gỗ" cứng nhất thế giới, đạn bắn không thủng.
JEE/UCR Edu
#Mối gỗ khô #Hóa chất bistrifluron #Chống mối #Lột xác mối #Kiểm soát côn trùng

Bài liên quan

Kho tri thức

Giải mã con đường sinh hóa tạo ra chất độc trong thực vật

Sau khi theo dõi hàng nghìn gen trong cây phụ tử và cây phi yến, các nhà khoa học đã xác định được 6 enzyme cần thiết để tạo ra một hợp chất phức tạp gọi là atisinium.

Bất chấp những tiến bộ vượt bậc trong khoa học hiện đại, thực vật vẫn không có đối thủ trong khả năng sản xuất các hợp chất hóa học tự nhiên phức tạp.

"Thực vật là những nhà hóa học giỏi nhất, chúng liên tục nâng cấp kho vũ khí các hợp chất tự nhiên của mình qua hàng triệu năm để giúp chúng tồn tại," Björn Hamberger, tác giả nghiên cứu và là Giáo sư tại Khoa Hóa sinh và Sinh học phân tử của Đại học Michigan (MSU) cho biết.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vì sao nước có thể được coi là vật chất hóa học kỳ lạ nhất trên Trái đất?

Thoạt nhìn, nước chỉ là một chất lỏng quen thuộc, nhưng đằng sau hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy là cả một thế giới kỳ lạ.

Nước có mặt gần như ở khắp nơi trên Trái đất, từ đại dương, sông hồ đến từng tế bào của cơ thể sống. Chúng ta uống nước mỗi ngày, nhìn thấy nó đóng băng, bốc hơi, tạo thành mây rồi lại rơi xuống dưới dạng mưa. Chính sự quen thuộc ấy đôi khi khiến chúng ta quên rằng nước thực sự là một chất rất khác thường.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện nhiều 'hóa chất vĩnh cửu' trong gần 99% mẫu máu ở người

Theo nghiên cứu mới tại Mỹ, các “hóa chất vĩnh cửu” (PFAS) được phát hiện trong 98,8% trên tổng số 10.566 mẫu máu được xét nghiệm.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Occupational and Environmental Hygiene, các nhà nghiên cứu cho hay 98,8% trong tổng số 10.566 mẫu máu được xét nghiệm có chứa ít nhất một loại “hóa chất vĩnh cửu” (PFAS).

Theo Sciencealert, PFAS có tên đầy đủ là các chất perfluoroalkyl và polyfluoroalkyl. Đây là nhóm hóa chất tổng hợp gồm hơn 15.000 hợp chất khác nhau mà giới khoa học đã biết đến. Chúng được gọi là “hóa chất vĩnh cửu” do khả năng tồn tại cực lâu trong môi trường và rất khó bị phân hủy tự nhiên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới