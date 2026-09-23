Người phụ nữ tảo tần đứng sau gia tộc danh gia Nguyễn Quý

Giữa lòng thủ đô Vienna thanh lịch của nước Áo sừng sững một cung điện vàng rực từng là nơi các hoàng đế Habsburg sống giữa sự xa hoa bậc nhất châu Âu.

Cung điện Schönbrunn là một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng nhất của Áo và cũng là một Di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1996. Với mặt tiền vàng nhạt đặc trưng, những khu vườn đối xứng hoàn hảo và lịch sử gắn liền với triều đại Habsburg quyền lực, Schönbrunn giống như hiện thân của châu Âu hoàng gia cổ điển.