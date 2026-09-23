Người phụ nữ tảo tần đứng sau gia tộc danh gia Nguyễn Quý

Bên trong nơi ở cực xa hoa của gia tộc Habsburg quyền lực nhất châu Âu
Giữa lòng thủ đô Vienna thanh lịch của nước Áo sừng sững một cung điện vàng rực từng là nơi các hoàng đế Habsburg sống giữa sự xa hoa bậc nhất châu Âu.
Cung điện Schönbrunn là một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng nhất của Áo và cũng là một Di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1996. Với mặt tiền vàng nhạt đặc trưng, những khu vườn đối xứng hoàn hảo và lịch sử gắn liền với triều đại Habsburg quyền lực, Schönbrunn giống như hiện thân của châu Âu hoàng gia cổ điển.
Thứ lạ trong lăng mộ gia tộc thời nhà Minh khiến giới khảo cổ sửng sốt
Phát hiện lăng mộ cổ thời nhà Minh (Trung Quốc) với các hiện vật bằng vàng, bạc, ngọc và một thứ đặc biệt khiến giới khảo cổ sửng sốt.
Các công nhân tại một công trường xây dựng ở thị trấn Hoành Sơn Kiều, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã vô tình phát hiện ra lăng mộ cổ trong quá trình khai quật. Vào thời điểm đó, họ không hề biết phát hiện này sẽ gây chấn động như thế nào trong giới khảo cổ học.
Ngôi mộ quý tộc 2.700 năm chứa 150 hiện vật cổ gây sốc chuyên gia
Ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ thứ 7 Trước Công Nguyên lưu giữ hơn 150 hiện vật cổ, bao gồm một cỗ xe hai bánh, một chiếc mũ sắt bằng đồng và một chiếc vạc.
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