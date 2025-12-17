Hà Nội

Bạn đọc

Loại nhà thầu giá thấp vì "bất thường", Công ty Hải Âu trúng gói thầu số 34 [Kỳ 5]

Tại Gói thầu số 34, nhà thầu Hữu Khang bỏ giá thấp hơn Công ty Hải Âu gần 300 triệu đồng nhưng bị loại vì lý do "giá dự thầu thấp khác thường". Quyết định này đã mở đường cho Công ty Hải Âu trúng thầu.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại Gói thầu số 34: "Sửa chữa nhà quản lý vận hành cụm Nhà máy Thủy điện Ka Nak", cuộc đua song mã diễn ra giữa hai nhà thầu.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 21/11/2025, thông tin dự thầu như sau:

Công ty TNHH MTV Cơ khí xây dựng Hữu Khang: Giá dự thầu 1.177.844.780 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu: Giá dự thầu 1.572.360.365 đồng (sau giảm giá còn 1.430.847.932 đồng).

Dễ thấy, nhà thầu Hữu Khang có giá dự thầu thấp hơn Công ty Hải Âu khoảng 253 triệu đồng và thấp hơn giá gói thầu (1,57 tỷ đồng) khoảng 25% (dưới mức 80% giá gói thầu).

Theo Tổ chuyên gia, giá dự thầu của Hữu Khang là "thấp khác thường". Bên mời thầu đã yêu cầu Hữu Khang làm rõ về tính khả thi của đơn giá. Trong văn bản giải trình, nhà thầu Hữu Khang cho biết họ tận dụng nhân sự, máy móc sẵn có và nguồn vật liệu giá tốt. Tuy nhiên, Tổ chuyên gia đánh giá nội dung giải trình này là "không thuyết phục", "không có tài liệu chứng minh cụ thể".

Kết quả, Hữu Khang bị đánh giá "Không đạt" và bị loại. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Âu, dù có giá cao hơn, đã được đánh giá đạt và được phê duyệt trúng thầu theo Quyết định số 2169/QĐ-TĐAK ngày 02/12/2025.

Điều đáng bàn là tại Gói thầu số 53 (Thủy điện Sông Ba Hạ - đã phản ánh ở Kỳ 1), chính Công ty Hải Âu cũng thực hiện giảm giá tới 18% (gần mức 20% được coi là thấp khác thường) nhưng vẫn được chấp nhận trúng thầu. Sự thiếu nhất quán trong cách tiếp cận và đánh giá về "giá thấp" tại các gói thầu khác nhau đang gây ra nhiều băn khoăn về tính công bằng.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ bình luận: "Luật số 57/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định rất rõ về xử lý tình huống giá dự thầu thấp khác thường. Chủ đầu tư cần có cơ sở vững chắc, định lượng được khi bác bỏ giải trình của nhà thầu giá thấp để tránh tình trạng loại bỏ cơ hội tiết kiệm ngân sách một cách chủ quan".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 6:] Để dòng điện được khơi thông từ sự minh bạch: Kiến nghị từ chuyên gia

