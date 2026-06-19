Đấu thầu rộng rãi tại xã Cư Jút: Chỉ duy nhất một nhà thầu dự, tiết kiệm 1%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/06/2026, trưởng phòng Kinh tế xã Cư Jút đã ký Quyết định số 218/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây dựng thuộc công trình sửa chữa, cải tạo tuyến đường thôn 8 Tâm Thắng đi Buôn Trum xã Cư Jút. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là một pháp nhân quen thuộc đóng ngay trên địa bàn.

Hiệu quả ngân sách từ gói thầu rộng rãi

Công trình sửa chữa, cải tạo tuyến đường thôn 8 Tâm Thắng đi Buôn Trum xã Cư Jút được triển khai dựa trên kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 138/QĐ-KT ngày 28/04/2026 do Phòng Kinh tế xã Cư Jút ban hành. Dự án hạ tầng này hướng đến việc nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn tại khu vực cơ sở, đáp ứng yêu cầu đồng bộ hóa hạ tầng sau khi tinh gọn bộ máy hành chính theo chuẩn địa giới hành chính mới.

Gói thầu xây dựng nêu trên có mức giá trần được xác định ban đầu là 2.410.592.000 đồng. Sau quá trình mở thầu và thực hiện các bước chấm hồ sơ dự thầu qua mạng, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình T&T đã được công nhận trúng thầu. Giá trúng thầu cụ thể được phê duyệt là 2.386.486.000 đồng (đã thực hiện làm tròn theo thể thức từ mức giá dự thầu gốc là 2.386.486.843 đồng).

Đối chiếu giữa mức giá gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền tiết kiệm thu về cho ngân sách nhà nước thông qua công tác đấu thầu chỉ đạt khoảng 24.106.000 đồng. Chỉ số tiết kiệm kinh tế này tương ứng với tỷ lệ xấp xỉ 1 % so với dự toán ban đầu.

Quyết định số 218/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây dựng thuộc công trình sửa chữa, cải tạo tuyến đường thôn 8 Tâm Thắng đi Buôn Trum xã Cư Jút. (Nguồn MSC)

Thực trạng đấu thầu rộng rãi nhưng thiếu đối kháng

Bản chất của hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là mở rộng tối đa cơ hội tham gia cho tất cả các nhà thầu có đủ năng lực trên thị trường toàn quốc, nhằm tạo ra sự cạnh tranh công bằng nhất. Việc xuất hiện nhiều bước giá đối kháng từ các đơn vị kinh tế độc lập là đòn bẩy cốt lõi để giảm giá thầu, mang lại hiệu quả chi phí tối ưu cho chủ đầu tư.

Biên bản mở thầu hoàn thành vào ngày 26/05/2026 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình T&T dự thầu.

Quan sát dữ liệu hoạt động, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình T&T (mã số thuế 6400385186) có địa chỉ đăng ký trụ sở đặt tại số 236 Phan Chu Trinh, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng được thành lập vào tháng 03/2018. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận đơn vị này từng Đã tham gia 85 gói thầu, trong đó trúng 72 gói, trượt 11 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 141.430.594.999 đồng. Lợi thế địa bàn của một nhà thầu bản địa là điều thấy rõ, từ việc sở hữu nguồn nhân công tại chỗ đến việc am hiểu sâu sắc địa hình thi công. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí điều động máy móc vật tư so với các nhà thầu ngoại tỉnh.

Yêu cầu tối ưu hóa dòng vốn công nhìn từ pháp lý

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, khi một gói thầu mang danh nghĩa đấu thầu rộng rãi nhưng trong thực tế chỉ có một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ, mục tiêu tối cao của luật định về tính cạnh tranh và hiệu quả chi phí sẽ bị suy giảm. Trong trạng thái thiếu tính đối kháng trực tiếp, chủ đầu tư không có cơ sở dữ liệu để so sánh nhằm thương thảo giảm giá sâu, dẫn đến việc ngân sách nhà nước phải chi trả mức giá gần như tối đa so với dự toán ban đầu.

Hành lang điều hành kinh tế hiện nay của Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã đưa ra thông điệp rất quyết liệt. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải kiểm soát nghiêm ngặt quy trình phát hành hồ sơ mời thầu, ngăn chặn triệt để tình trạng cài cắm các điều khoản kỹ thuật mang tính chất cục bộ, tạo rào cản vô hình bó hẹp sự tham gia của các doanh nghiệp đại chúng. Đồng thời, hướng dẫn từ Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT về thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công cũng nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của bên mời thầu đối với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn ngân sách ở mức quá thấp.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

​