Công ty Lê Huỳnh trúng gói thầu hơn 1,6 tỷ tại Bảo Vinh, tiết kiệm đạt mức 5%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai vừa hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu cho dự án sửa chữa, chỉnh trang công sở công vụ trên địa bàn. Việc triển khai gói thầu được thực hiện dựa trên hệ thống văn bản pháp lý chặt chẽ, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đầu tư công cấp cơ sở.

Hiệu quả tiết kiệm ngân sách từ gói thầu sửa chữa công sở tại phường Bảo Vinh

Dự án có danh mục đầy đủ là sửa chữa, chỉnh trang hợp nhất các phòng làm việc (bên tay phải từ cổng UBND phường đi vào) thành hội trường UBND phường và sửa chữa các phòng làm việc trong tòa nhà lớn, thay mới hệ thống điện, quạt, âm thanh, cửa ra vào. Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.986.617.000 đồng, được phê duyệt theo Quyết định chủ trương đầu tư số 342/QĐ-UBND ngày 17/03/2026 do Chủ tịch UBND phường Bảo Vinh ký duyệt.

Để triển khai dự án, ngày 28/05/2026, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Bảo Vinh đã ký Quyết định số 56/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngay sau đó, vào ngày 29/05/2026, Quyết định số 59/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình đã được Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Bảo Vinh chính thức ký duyệt.

Dữ liệu từ hồ sơ thầu cho thấy, Gói thầu số 1 có giá được duyệt là 1.729.407.862 đồng. Đơn vị trúng thầu theo phương thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH Xây dựng Quốc tế Lê Huỳnh. Giá trúng thầu được xác định cụ thể là 1.642.936.650 đồng.

Sau quá trình thương thảo và đối chiếu dự toán, gói thầu đã ghi nhận giá trị tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước là 86.471.212 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm này đạt xấp xỉ 5%. Hình thức hợp đồng được áp dụng là hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện kéo dài trong hành trình 90 ngày kể từ ngày triển khai.

Quyết định số 59/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình. (Nguồn MSC)

Chân dung năng lực và lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp địa phương

Công ty TNHH Xây dựng Quốc tế Lê Huỳnh, có mã số thuế 3603863587. Doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại Phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai được thành lập vào ngày 07/04/2022.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Quốc tế Lê Huỳnh đã tham gia tổng cộng 31 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp đã trúng 28 gói, trượt 2 gói và hiện còn 1 gói chưa có kết quả công bố chính thức. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này, bao gồm cả các gói thầu liên danh, đạt khoảng 4.833.275.178 đồng. Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp tập trung nhiều tại TP Đồng Nai với 25 gói thầu từng tham gia.

Tính tuân thủ pháp lý và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư

Việc lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn cho Gói thầu số 1 tại Văn phòng HĐND và UBND phường Bảo Vinh hoàn toàn tương thích với các quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư công cấp cơ sở. Đối với các công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan nhà nước có quy mô nhỏ và tính chất kỹ thuật không phức tạp, hình thức này giúp rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị thủ tục, sớm đưa công trình vào vận hành phục vụ nhân dân.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỷ đồng là hoàn toàn đúng thẩm quyền và phù hợp với hạn mức được quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành. Định hướng này cũng bám sát tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương. Việc đàm phán giảm giá để đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 5% phản ánh trách nhiệm giải trình cao của người đứng đầu đơn vị trong việc quản lý tài chính công.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

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