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Derbent: Thành phố 5.000 năm tuổi từng canh giữ con đường nối hai lục địa

Giữa dãy núi Kavkaz hùng vĩ và biển Caspi rộng lớn, một thành phố cổ đã tồn tại hàng nghìn năm như chiếc cầu nối giữa hai thế giới.

Thanh Bình (tổng hợp)

Derbent, nằm ở vùng Dagestan thuộc Nga ngày nay, được xem là một trong những thành phố lâu đời nhất có người sinh sống liên tục trên thế giới. Với vị trí đặc biệt nằm giữa dãy Kavkaz và bờ biển Caspi, Derbent từng giữ vai trò như một “cánh cổng” tự nhiên nối liền vùng đất phía bắc châu Á với Trung Đông và châu Âu.

Ảnh: Wikimedia Commons

Tên gọi Derbent bắt nguồn từ tiếng Ba Tư cổ “Darband”, có nghĩa là “cánh cửa đóng kín” hoặc “cổng thành”. Cái tên này phản ánh chính xác vai trò chiến lược của thành phố: kiểm soát một hành lang hẹp giữa núi và biển, nơi các đoàn thương nhân, quân đội và những làn sóng di cư buộc phải đi qua.

Từ thời cổ đại, nhiều đế chế lớn đã tranh giành quyền kiểm soát Derbent. Người Ba Tư xây dựng những công trình phòng thủ khổng lồ tại đây để bảo vệ biên giới phía bắc khỏi các bộ tộc du mục từ thảo nguyên Á – Âu. Sau đó, khu vực này lần lượt chịu ảnh hưởng của người Ả Rập, Mông Cổ, Ba Tư Safavid, Đế quốc Ottoman và Đế quốc Nga.

Ảnh: Wikimedia Commons

Biểu tượng nổi tiếng nhất của Derbent là quần thể pháo đài Naryn-Kala cùng hệ thống tường thành kéo dài từ núi xuống biển. Công trình này từng tạo thành một tuyến phòng thủ khổng lồ, có thời điểm dài hàng kilomet, với mục đích ngăn chặn các cuộc xâm lược từ phía bắc. Những bức tường đá cổ vẫn còn tồn tại ngày nay, trở thành minh chứng cho trình độ kiến trúc quân sự của các nền văn minh cổ đại.

Không chỉ là một pháo đài, Derbent còn là nơi giao thoa văn hóa đặc biệt. Qua hàng nghìn năm, thành phố chứng kiến sự gặp gỡ của nhiều ngôn ngữ, tôn giáo và truyền thống khác nhau. Các khu chợ cổ, nhà thờ Hồi giáo, nhà tắm cổ và những con phố đá hẹp vẫn lưu giữ dấu ấn của nhiều thời kỳ lịch sử.

Ảnh: russo-travel.

Năm 2003, khu thành cổ Derbent được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, ghi nhận giá trị nổi bật của nơi từng được xem là “cánh cửa của nền văn minh”. Thành phố này không chỉ kể câu chuyện về chiến tranh và quyền lực, mà còn là biểu tượng cho sự giao lưu giữa các nền văn hóa trên một trong những tuyến đường quan trọng nhất của lịch sử nhân loại.

Ngày nay, đứng trên những bức tường đá cổ nhìn ra biển Caspi, người ta có thể cảm nhận được hơi thở của hàng nghìn năm lịch sử – nơi châu Âu và châu Á từng gặp nhau qua một cánh cổng duy nhất.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#vai trò chiến lược của Derbent #lịch sử phòng thủ cổ đại #giao thoa văn hóa qua thời gian #di sản thế giới UNESCO #vai trò địa lý giữa châu Á và châu Âu

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