T. rex đấu Triceratops: Ai chiến thắng trong trận chiến 66 triệu năm trước?

Trong thế giới khủng long cuối kỷ Phấn Trắng, cuộc đối đầu giữa T. rex và Triceratops là một trong những trận chiến huyền thoại nhất lịch sử sự sống.

Khoảng 66 triệu năm trước, vùng đất ngày nay là Bắc Mỹ từng là sân khấu của cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai trong số những loài khủng long nổi tiếng nhất: Tyrannosaurus rex – kẻ săn mồi khổng lồ với lực cắn đáng sợ, và Triceratops – "xe tăng sống" ba sừng với chiếc khiên xương khổng lồ bảo vệ đầu. Dù chưa có ai chứng kiến một trận chiến thực sự giữa chúng, các hóa thạch đã giúp các nhà khoa học tái hiện phần nào cuộc đối đầu có thể từng xảy ra.

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T. rex là một trong những động vật săn mồi trên cạn lớn nhất từng tồn tại. Với chiều dài khoảng 12 mét, trọng lượng có thể lên tới hơn 8 tấn và bộ hàm chứa những chiếc răng dài hơn 15 cm, nó sở hữu khả năng gây sát thương khủng khiếp. Lực cắn của T. rex được ước tính thuộc hàng mạnh nhất trong số các loài động vật trên cạn, đủ để nghiền nát xương thay vì chỉ xé thịt như nhiều loài ăn thịt khác.

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Tuy nhiên, Triceratops không phải là con mồi dễ dàng. Loài khủng long ăn thực vật này có cơ thể dài khoảng 8–9 mét, nặng 6-10 tấn và sở hữu ba chiếc sừng sắc nhọn trên hộp sọ. Hai sừng dài phía trên mắt có thể được dùng để phòng thủ hoặc tấn công, trong khi chiếc sừng nhỏ trên mũi giúp tạo thành một bộ vũ khí đáng gờm. Tấm diềm xương lớn phía sau đầu có thể bảo vệ vùng cổ khỏi những cú cắn chí mạng của kẻ săn mồi.

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Các nhà cổ sinh vật học từng tìm thấy những hóa thạch Triceratops có dấu răng phù hợp với hàm của T. rex. Một số mẫu xương còn cho thấy dấu hiệu bị tổn thương rồi hồi phục, chứng minh rằng những cuộc chạm trán giữa hai loài này có thể đã xảy ra. Điều thú vị là một số vết cắn nằm ở vùng diềm cổ, cho thấy T. rex có thể từng tấn công vào phần được bảo vệ tốt nhất của đối thủ.

Nếu một con T. rex săn một Triceratops trưởng thành, nó có thể phải đối mặt với rủi ro rất lớn. Một cú đâm chính xác từ chiếc sừng của Triceratops có thể gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí giết chết kẻ săn mồi. Vì vậy, T. rex có lẽ sẽ ưu tiên những cá thể yếu, già, bị thương hoặc non trẻ thay vì liều lĩnh đối đầu trực diện với một con trưởng thành khỏe mạnh.

Cuộc chiến giữa T. rex và Triceratops không đơn giản là cuộc đối đầu giữa "kẻ săn mồi" và "con mồi", mà là cuộc cạnh tranh giữa hai chiến lược tiến hóa khác nhau. Một bên dựa vào sức mạnh, tốc độ và hàm răng; bên kia dựa vào giáp phòng thủ, sức mạnh cơ bắp và vũ khí tự nhiên.

Chính sự cân bằng này đã khiến hai loài trở thành biểu tượng của kỷ Phấn Trắng cuối cùng. Khi một thiên thạch khổng lồ đâm xuống Trái Đất 66 triệu năm trước, cả T. rex và Triceratops đều biến mất, để lại những hóa thạch giúp con người ngày nay hình dung về một trong những chương kịch tính nhất của lịch sử sự sống.