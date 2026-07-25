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Kho tri thức

Đảo Wrangel của Nga - nơi những con voi ma mút cuối cùng từng tồn tại

Giữa vùng biển Bắc Cực khắc nghiệt, một hòn đảo xa xôi vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ và lưu giữ những câu chuyện về sự sống từ thời băng hà cổ đại.

Thanh Bình (tổng hợp)

Đảo Wrangel là một trong những vùng đất đặc biệt nhất của Bắc Cực, nằm giữa biển Chukchi và biển Đông Siberia, thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Với khí hậu lạnh giá, địa hình cô lập và hệ sinh thái độc đáo, nơi đây được xem là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất của hành tinh.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến đảo Wrangel trở nên nổi tiếng là lịch sử đặc biệt liên quan đến voi ma mút lông xoắn (Mammuthus primigenius). Trong khi phần lớn voi ma mút trên thế giới tuyệt chủng vào khoảng 10.000 năm trước, một quần thể nhỏ đã tồn tại trên đảo này lâu hơn rất nhiều. Các bằng chứng hóa thạch cho thấy những con voi ma mút cuối cùng có thể đã sống ở Wrangel cho đến khoảng 4.000 năm trước, tức là khi các nền văn minh cổ đại như Ai Cập đã tồn tại.

Ảnh: biographic

Sự tồn tại lâu dài của chúng có thể bắt nguồn từ vị trí biệt lập của hòn đảo. Khi mực nước biển dâng lên sau kỷ Băng hà, Wrangel bị tách khỏi đất liền Siberia, trở thành nơi trú ẩn cuối cùng cho một số loài động vật thời tiền sử. Tuy nhiên, cuối cùng quần thể voi ma mút này cũng biến mất, có thể do sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn thức ăn và tác động của con người.

Ngày nay, đảo Wrangel vẫn là một “thiên đường hoang dã” của Bắc Cực. Nơi đây là một trong những khu vực có mật độ gấu Bắc Cực sinh sản cao nhất thế giới. Những con gấu cái thường tìm đến các hang tuyết trên đảo để sinh con và nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo. Ngoài ra, hòn đảo còn là nơi sinh sống của tuần lộc, cáo Bắc Cực, bò xạ hương, hải mã, nhiều loài chim biển và các sinh vật thích nghi với môi trường lạnh giá.

Ảnh: wildnet

Hệ sinh thái của Wrangel đặc biệt ở chỗ nó nằm gần vùng chuyển tiếp giữa châu Á và Bắc Mỹ, tạo nên sự giao thoa của nhiều loài động vật. Mùa hè ngắn ngủi nhưng tràn đầy sức sống khi các thung lũng phủ đầy hoa dại, hàng nghìn con chim di cư bay về làm tổ và lớp băng tan để lộ những vùng đất giàu dinh dưỡng.

Năm 2004, Wrangel Island Reserve được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhờ giá trị sinh thái đặc biệt. Không chỉ là một khu bảo tồn thiên nhiên, nơi đây còn là “phòng thí nghiệm sống” giúp các nhà khoa học nghiên cứu sự thích nghi của sinh vật trước những thay đổi khí hậu cực đoan.

Đảo Wrangel nhắc nhở con người rằng ngay cả những vùng đất tưởng như khắc nghiệt nhất vẫn có thể chứa đựng sự sống phong phú và những câu chuyện tiến hóa kéo dài hàng nghìn năm. Giữa băng tuyết Bắc Cực, hòn đảo nhỏ bé này vẫn lưu giữ ký ức của một Trái Đất cổ xưa.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Lịch sử tồn tại của voi ma mút trên đảo Wrangel #Vai trò của đảo Wrangel trong bảo tồn sinh thái Bắc Cực #Khác biệt hệ sinh thái đảo Wrangel #Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến quần thể voi ma mút #Vai trò của đảo Wrangel trong nghiên cứu thích nghi sinh thái

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