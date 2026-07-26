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Kho tri thức

Bí mật về những đàn khủng long từng lang thang ở Nam Cực và Bắc Cực

Hàng chục triệu năm trước, khi Trái Đất có khí hậu rất khác ngày nay, những đàn khủng long đã từng sinh sống ở những vùng đất gần hai cực của hành tinh.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong trí tưởng tượng phổ biến, khủng long thường gắn liền với những khu rừng nhiệt đới nóng ẩm. Tuy nhiên, các phát hiện hóa thạch trong những vùng ngày nay thuộc Bắc Cực và Nam Cực đã chứng minh rằng nhiều loài khủng long từng thích nghi với môi trường lạnh giá, nơi có những mùa đông kéo dài và nhiều tháng gần như không có ánh sáng Mặt Trời.

Ảnh: pittsburghillustrators.

Một trong những địa điểm quan trọng nhất là vùng Alaska thuộc Bắc Cực. Tại đây, các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy hóa thạch của nhiều loài khủng long sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 70 triệu năm trước. Những loài này bao gồm các nhóm ăn cỏ như hadrosaur (khủng long mỏ vịt) và ceratopsian (khủng long sừng), cùng một số loài ăn thịt nhỏ thuộc nhóm theropod.

Ảnh: fantastic-dinosaurs

Điều đặc biệt là vào thời kỳ đó, Alaska không phải là một vùng băng giá vĩnh viễn như hiện nay. Khí hậu Trái Đất ấm hơn, nhưng khu vực này vẫn có mùa đông kéo dài, với nhiệt độ thấp và thời gian thiếu ánh sáng. Các hóa thạch cho thấy một số loài khủng long có thể đã sống quanh năm tại đây thay vì chỉ di cư theo mùa.

Một phát hiện gây chú ý khác đến từ Prince Creek Formation, nơi các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng về những đàn khủng long con. Điều này cho thấy chúng không chỉ đi qua vùng cực mà thực sự sinh sản và phát triển tại môi trường khắc nghiệt này.

Ảnh: Pinterest

Ở phía Nam, tại Nam Cực ngày nay, các nhà khoa học cũng phát hiện dấu tích của khủng long. Một ví dụ nổi tiếng là Antarctopelta oliveroi, một loài khủng long bọc giáp sống cách đây khoảng 70 triệu năm. Ngoài ra, các hóa thạch của nhóm khủng long chân thú và nhiều loài bò sát cổ đại khác cũng được tìm thấy trong các lớp đá Nam Cực.

Làm thế nào những sinh vật khổng lồ này có thể tồn tại trong môi trường có mùa đông tối kéo dài? Các nhà nghiên cứu cho rằng một số loài có thể đã phát triển lớp lông hoặc cấu trúc giống lông để giữ nhiệt, trong khi những loài khác dựa vào kích thước cơ thể lớn để duy trì nhiệt độ. Một số bằng chứng còn cho thấy chúng có tốc độ trao đổi chất cao hơn các loài bò sát hiện đại.

Sự tồn tại của khủng long vùng cực đã thay đổi cách con người nhìn nhận về khả năng thích nghi của các loài tiền sử. Chúng không chỉ là những sinh vật của vùng nhiệt đới, mà còn là những kẻ chinh phục nhiều môi trường khắc nghiệt trên Trái Đất cổ đại.

Những hóa thạch nằm dưới lớp đá lạnh giá ngày nay vẫn kể câu chuyện về một thế giới xa xưa, nơi những đàn khủng long từng bước đi dưới bầu trời cực, giữa những mùa đông dài và những đêm tối kéo dài hàng tháng.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#khủng long thích nghi với môi trường lạnh #hóa thạch khủng long vùng cực #khủng long sống ở Bắc Cực và Nam Cực #đặc điểm sinh thái khủng long cổ đại #khám phá về khả năng sinh sản của khủng long vùng cực

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